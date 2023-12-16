Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз избран президентом Египта - Есть 89,6%!

22:12 18.12.2023

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси набрал 89,6% голосов на выборах президента, которые прошли 10−12 декабря. Это уже третий президентский срок для ас-Сиси.



Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10−12 декабря выборах и, таким образом, будет президентом третий срок подряд, сообщает Al Jazeera.



В первом туре выборов ас-Сиси набрал 89,6% голосов, за него проголосовали более 39,7 миллиона граждан страны.



Как сообщило Национальное избирательное ведомства Египта, явка на выборы составила почти 67% населения.



Конкуренцию ас-Сиси составляли три кандидата: лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава Социал-демократической партии Фарид Захран и лидер либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама.



Как отмечает The Washington Post, победа ас-Сиси на выборах была предсказуемой, но его ожидают обострившиеся проблемы в стране и регионе. В их числе - высокий национальный долг, серьезная инфляция и война в секторе Газа.



Абдель Фаттах ас-Сиси впервые был избран президентом Египта на выборах в 2014 году, которые прошли спустя год после свержения Мухаммеда Мурси. В 2018 году он был переизбран на второй четырехлетний срок. Поправки в Конституцию в 2019 году добавили к его действующему сроку еще два года и позволили баллотироваться на третий, уже шестилетний срок на посту президента.