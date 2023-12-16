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|Путин упростил прием граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в гражданство РФ
22:20 18.12.2023
Путин упростил прием в гражданство РФ жителям трех стран
Президент России Владимир Путин упростил прием граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в российское гражданство. Соответствующий указ 18 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из указа следует, что дееспособные и достигшие 18-летнего возраста граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.
Для граждан Казахстана и Молдавии также не будут обязательными соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России. Однако требование о знании русского языка для них сохраняется.
Как передавало ИА Регнум, 4 декабря член фракции КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, уточняющий понятие "соотечественник". По его словам, законопроект вводит два обязательных критерия: "соотечественник" должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то они не должны представлять народ, образовавший за пределами России независимое национальное государство.
Владимир Путин 12 сентября заявил о необходимости подходить к ситуации с притоком мигрантов в РФ аккуратно, не допуская их расселения в виде гетто. Глава государства признал, что российская экономика нуждается в трудовых мигрантах в ряде секторов.