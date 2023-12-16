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Израиль идет к краху. Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне, - Данияр Ашимбаев
22:51 18.12.2023

"Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне": Данияр Ашимбаев о мире в Палестине
Израильские войска и члены группировки ХАМАС ведут ожесточенные бои как на севере, так и на юге палестинского анклава

Данияр Ищанов, 12 декабря 23

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что Израиль не намерен постоянно оставаться в секторе Газа, передает Sarbaz.kz со ссылкой на VOA.
Как заявляет ЦАХАЛ, после окончания фазы активных боевых действий армия Израиля должна готовиться к еще нескольким месяцам войны, в ходе которых будут проводиться точечные операции. Так, предварительно, планируется развернуть еще одну бригаду в составе дивизии Газа, которая будет отвечать за сектор. Подобное формирование будет действовать аналогично бригадам в Иудее и Самарии, которые проводят точечные операции против террористов.
"Израиль предпримет любые меры, чтобы уничтожить ХАМАС, но у нас нет намерения постоянно оставаться в секторе Газа. Мы заботимся только о нашей безопасности и безопасности наших граждан вдоль границы с Газой", - сказал Галлант журналистам.
Министр обороны Галант также подчеркнул, что война закончится как только Израиль достигнет целей, даже несмотря на международное давление.
Вместе с тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Палестинскую админстрацию, выступая на Кнессете:
"Разница между ХАМАС и ПА заключается только в том, что ХАМАС хочет уничтожить нас здесь и сейчас, а ПА хочет делать это поэтапно", – заявил премьер-министр.

Нетаньяху неоднократно заявлял, что не рассматривает Палестинскую администрацию как жизнеспособный вариант управления Газой после войны с ХАМАС, ссылаясь на ее косвенную поддержку террора. А вот администрация Байдена, напротив, предполагает, что "обновленная" администрация будет играть центральную роль в послевоенном секторе Газа.

Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, сообщает, что почти 18 000 человек, в основном женщины и дети, были убиты в ходе израильского воздушного и наземного наступления за последние семь недель.

Также в понедельник пресс-секретарь Израиля Эйлон Леви опроверг информацию о том, что Израиль намеревался вытеснить палестинцев через границу в Египет, после того, как Иордания в воскресенье обвинила Израиль в стремлении "очистить Газу от своего народа".
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил в воскресенье, что Израиль проводит политику вытеснения палестинцев из Газы способом, который соответствует "юридическому определению геноцида".

"Проблема может быть решена на уровне геноцида"
Политолог Данияр Ашимбаев считает, что перспектив урегулирования конфликта, исходя из нынешних сторон, нет. Так, Израиль упорно не хочет создавать Палестинское государство, а палестинцы, в свою очередь, считают Израиль оккупантом. И вместе с этим, обе стороны с фанатичностью отвергают все варианты мирного урегулирования.
"На данный момент ситуация может быть решена только, грубо говоря, на уровне геноцида одной из сторон. Все-таки надо понимать, что во многом существование Израиля держится на американской военной поддержке. Но мы видим, что ресурсы США хоть и достаточно огромные, но у них есть предел", – говорит Ашимбаев.
В плане информационной пропаганды палестинцы достаточно серьезно побеждают Израиль. Это является манипуляцией, но, тем не менее, понятно, что с каждым разом количество жертв в ходе израильских операций становится политическим фактором, серьезно ограничивающим вклад в израильскую безопасность Вашингтона и Лондона.

Более того, как выяснилось, атаки ХАМАС 7 октября показали, что потенциал ЦАХАЛа и МОССАДа оказались сильно мифологизированы и количество перестало переходить в качество. По словам Ашимбаева, понятно, что операция занимала достаточно долгое время, но, тем не менее, она показала уязвимости в безопасности.
"Израиль идет к краху. Государство, построенное на принципах теократии и этнократии, не дает возможностей для гражданского развития нееврейского населения Израиля. Это создает конфликтную почву. А если разразится еще 2-3 конфликта, которые потребуют ресурсов США, как например Тайвань или Южная Корея, то ресурсов, чтобы обеспечить всех, не хватит. Мы уже видим стенания Киева о том, как западная техника пошла в Израиль", – подчеркнул Ашимбаев.

Политолог также раскритиковал внешнюю политику США. По его словам, американское руководство, мягко говоря, в последние годы демонстрирует отсутствие стратегического мышления.
При этом, пока США не станут принуждать Израиль идти на уступки, игнорируя еврейское лобби, то конфликт так и останется в тупике, что в конечном итоге приведет к падению Израиля.
"Сейчас ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне. Администрация Байдена неспособна пойти на урегулирование. И, как в случае с Украиной, все ждут выборов президента США в следующем году. Так как после выборов ситуация может стабилизироваться и выйти на какие-то возможности нормализации. А если этого не будет, то все закончится и падением США", – подвел итог Ашимбаев.

Источник - sarbaz.kz
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