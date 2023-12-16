18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте

23:35 18.12.2023

Тело 18-летнего парня нашли под завалами в здании дворца культуры в Шымкенте. ЧП произошло 18 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.



По словам заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, обрушение во дворце культуры "Фосфорников" произошло на третьем этаже здания. 18-летний парень находился внутри, когда на него обрушилась кровля, пишет "Отырар".







На место происшествия выехал аким города Габит Сыздыкбеков, бригада спасателей и полиция. В целях безопасности людей не подпускают близко к зданию.



"Обрушение произошло примерно в 20:00. ДЧС и другие органы провели необходимые мероприятия. Молодые люди часто тут ходят, недавно здесь проходили съемки сериала. Снимают разные видео", – рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.



Накануне, 17 декабря, недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах: в результате ЧП пострадали четыре человека.



Жанель Абдрахманова