 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.12.2023
23:37  29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big
23:35  18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте
22:58  Путин опять сигналит Западу о мире, - Мих.Ростовский
22:51  Израиль идет к краху. Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне, - Данияр Ашимбаев
22:20  Путин упростил прием граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в гражданство РФ
22:12  Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз избран президентом Египта - Есть 89,6%!
22:10  В Узбекистане снова (ежегодно!) реорганизуют Министерство инвестиций, промышленности и торговли

22:03  Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана Воитова задержали по подозрению в коррупции
21:55  Без внимания "хозяев" развалился Координационный совет белорусской оппозиции
21:50  Два "эки доса". Сколько еще продержится кыргызский дуумвират Жапарова-Ташиева?
17:34  Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии
16:56  Второй Вьетнам для США и "дивный новый мир" для остальных, - М.Бхадракумар
16:55  Израиль-армия устроила бойню в лагере беженцев Джабалия
16:50  Лев Корольков и Виталий Волков. Новая книга об уроках Афганской войны
16:15  РосЕпрстТВ - источник глума и предательства, - В.Егоров
15:58  Как бежал из Латвии в Россию депутат Рижской думы Руслан Панкратов
11:58  DPI - так будет называться мировой цифровой концлагерь, - Валентин Катасонов
11:02  Тайна Бостонского чаепития. "Независимая" Америка начиналась с... провокации масонов (история), - В.Можегов
10:56  Новая Большая игра: призрак Туманного Альбиона в песках Центральной Азии, - Вл.Прохватилов
10:52  Президент Жапаров объяснил, почему не станет давать пресс-конференцию по итогам года
08:59  Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины, - Сергей Миркин
07:35  На выборах в Сербии победила анти-западная партия Вучича
03:39  Ультра-правые наступают! Европа идет к чему-то немыслимому, - Ханс Кунднани
00:49  Украина достигла критической точки в конфликте с Россией, - Харуюки Аикава
00:48  США собираются воевать с Китаем в джунглях, - Вл.Скосырев
00:42  Судьба сахарных заводов Тегерана - в руках России, - Хасан Хасанзадэ
00:41  Многие международные проблемы к концу года стали выглядеть по-другому, - НГ
00:12  За изменение флага Киргизии заплатит президент, - В.Панфилова
00:02  Как моделируют гражданскую войну в США?
Воскресенье, 17.12.2023
21:57  Решение по Украине ведет Европу к расколу, - В.Логинов
21:45  Белый дом санкционировал удары по Йемену, - И.Субботин
21:23  Великая отечественная война 1853-1856 годов, - Дионис Каптарь
19:19  Умер классик советского грузинского кино Отар Иоселиани
17:10  Иран ввел безвиз для граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана
17:02  Кровавое вето. США и арабский мир, - Рами Аль-Шаер
16:55  У России решили отобрать танкеры: нефть теперь точно подорожает до $100 за баррель, - МК
13:01  С миром рай в шалаше: как сближаются Армения и Азербайджан, - Игорь Кармазин
13:00  Шавкат Рахмонов, под крики браво Трампа, навалял Стиву Томпсону в UFC
10:44  Газа. Израильские бойцы, в панике, пристрелили трех своих же евреев заложников с белым флагом
08:47  Япон-премьер Кисида пытается сделать невозможное - спасти свой кабинет
00:23  Китай и Вьетнам переводят сотрудничество на новый качественный уровень
00:17  Как советские врачи в 1959-м остановили эпидемию черной оспы, привезенную из Индии художником Кокорекиным (история)
Суббота, 16.12.2023
20:20  В подмосковной Капотне за драку с полицией задержано 82 гастарбайтера
19:56  Президент Жапаров объяснил, что не так с кыргызским флагом
19:43  Байден оказался в безвыходном положении из-за войны на Ближнем Востоке, - А.Яшлавский
18:02  Обреченная Европа: время геополитических смертников, - Ю.Борисов
17:59  "Патриоты" глубоких карманов: праздник популизма в Индии, - С.Кожемякин
17:39  7-м эмиром Кувейта ожидаемо стал брат умершего - принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
17:24  Умер 6-й независимый эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
13:03  США продолжают усугублять кризисы на Украине и в Газе, - Набих аль-Бурджи
12:57  Мирбек Расулов назначен военным прокурором Кыргызстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big
23:37 18.12.2023

Скончался бывший танцор группы Little Big "Пухляш"

В Москве скончался бывший танцор группы Little Big, шоумен и актер Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш". Ему было 29 лет.

Как сообщает Telegram-канал 112, тело Красилова нашли в его квартире без признаков жизни. По предварительной версии, танцор умер из-за болезни сердца.



Сообщается, что артисту стало плохо 17 декабря вечером. На следующий день к нему приехал работодатель, но дверь уже никто не открыл. Сотрудникам МЧС пришлось выломать дверь.

Красилов запомнился после съемок в клипе группы Little Big Uno.

Справка "СП":

Дмитрий Красилов (Пухляш) - актер и танцор, привлекший к себе внимание в эфире "Танцев" на канале ТНТ. Симпатичный толстяк в голубом велюровом комбинезоне удивил зрителей своеобычностью и индивидуальностью. Дмитрий Красилов прославился участием в клипе группы "Little Big". Пухляш был выбран для выступления на "Евровидение - 2020", но из-за эпидемии коронавируса конкурс был отменен. Тем не менее, по мнению большинства зрителей, он и его коллеги по клипу "Uno", стали самыми яркими участниками конкурса за всю его длинную историю.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702931820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о социальной защите работников с вредными условиями труда одобрили сенаторы
- Комплекс по производству уникального азотосодержащего удобрения построят в Актау
- Спикер Сената встретился с членами Дипломатического бизнес клуба
- Алихан Смаилов: Расширение присутствия европейских компаний подтверждает рост инвестиционной привлекательности Казахстана
- Работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии активизируют в Казахстане
- Проект нового закона о госзакупках вынесли на обсуждение Общественной палаты
- На Совете ЕЭК Казахстан не поддержал перенос срока ввода в действие техрегламента по безопасности алкогольной продукции
- В Мажилисе обсудили вопросы совершенствования системы финансирования АПК и создания Агробанка
- Казахстанские фермеры в рамках пилотного проекта внедрят австралийский метод животноводства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  