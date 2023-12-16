29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big

23:37 18.12.2023

Скончался бывший танцор группы Little Big "Пухляш"



В Москве скончался бывший танцор группы Little Big, шоумен и актер Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш". Ему было 29 лет.



Как сообщает Telegram-канал 112, тело Красилова нашли в его квартире без признаков жизни. По предварительной версии, танцор умер из-за болезни сердца.



