Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России? - Ю.Тавровский

00:05 19.12.2023

Китайская формула успеха в российских реалиях

Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России



За время специальной военной операции в России ускорились экономические и социальные процессы, похожие на модель "социализма с китайской спецификой". Эта китайская формула успеха состоит из "треугольника" плановой государственной экономики, мощного рыночного сектора и стабильной правящей партии, которая регулирует их взаимодействие в общенациональных интересах. В собственности государства остаются военная промышленность, естественные монополии, транспорт, энергетическая инфраструктура, главные банки, системы образования и медицины. На долю рынка приходится 60% ВВП, 80% рабочих мест и 60% собираемых налогов. Компартия насчитывает 100 миллионов членов и 4 миллиона партийных организаций. Подобно нейросети она собирает и анализирует информацию, вырабатывает решения и отправляет их для безусловного исполнения. Опираясь на мощный интеллектуальный потенциал в виде хорошо оплачиваемых университетов и исследовательских центров, Компартия Китая выдвигает как пятилетние планы, так и долгосрочные стратегические программы развития масштаба "Китайской мечты о великом возрождении китайской нации", рассчитанной до 2049 года.



Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России



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Мобилизация российского общества с начала СВО заметно прибавила темпы укрепления государственной составляющей экономики. Приняты и осуществляются программы ускоренного развития важнейших отраслей, возобновляется достойное финансирование реального сектора и трудящихся в нем. Стимулируются наука и образование. Программы импортозамещения возвращают страну к временам самодостаточности в условиях враждебного окружения.



Сильно выросший за постсоветские годы частный сектор, включая естественные монополии, также ориентируется на национальные интересы и переводит производство и сбыт на рельсы мобилизации. Непримиримые противники новой реальности отбыли за границу, освободив ниши для тех, кто не отделяет себя от России.



Одновременно произошло избавление большинства российского общества от иллюзий о возможности равноправного и взаимовыгодного сосуществования с Западом. Либерально-капиталистические идеи становятся маргинальными, их носители перестают монопольно диктовать свою повестку в СМИ, литературе и искусстве. Растет интерес к социализму, особенно среди молодежи. Некоторые опросы общественного мнения показали, что около 50% молодых людей хотели бы жить при социализме. Все более популярны фильмы и музыка советской эпохи, публикации о военных и экономических победах эпохи социализма, а также о причинах распада СССР.



Размышлениям об эффективности социализма способствует наплыв на наши рынки китайских товаров, особенно автомобилей. Их высокое качество меняет устаревшие стереотипы о "второсортности" Поднебесной и стимулирует размышления об эффективности "социализма с китайской спецификой".



Интерес к теории и практике китайской модели развития растет по нескольким причинам. Западная цивилизация продемонстрировала полное неприятие российской, не только проводя против нее "гибридную войну" и ужесточая "калечащие санкции", но даже исключая из культурного оборота все произведения русских творцов. В то же время западная модель исчерпала свой ресурс прогресса и обрекает страны "золотого миллиарда" на экономический застой, на вырождение в политической и духовной жизни.



Уже ясно, что мы не можем и дальше жить по обветшавшим либерально-капиталистическим прописям, подсунутым Москве после развала Советского Союза. Но и альтернативные варианты в российском обществе пока не обсуждаются. "Системные партии" не ставят вопрос о "русском неосоциализме" или о "социализме с российской спецификой". Правда, отдельные экономические форумы и аналитические центры пытаются предложить китайскую модель для обсуждения в качестве одного из вариантов выхода из тупика. При этом они подчеркивают, что у "социализма с китайской спецификой" налицо своя особость, продиктованная уникальностью цивилизации, историей, языком и даже географией Поднебесной. Но никакой другой действующей и успешной модели развития в современном мире просто нет.



Социалистическая составляющая китайской модели была создана в 1950-е годы по советским лекалам и с советской помощью. Китайцы это признают и не стыдятся. Точно так же они не стыдятся рыночных идей и механизмов, скопированных с близких по конфуцианско-иероглифической цивилизации Японии, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня, а также с Америки и других стран Запада. "Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей"… Вот почему мне непонятно возмущение некоторых общественных деятелей, отвергающих применение китайской модели или ее отдельных частей только потому, что они "made in China". С учетом слабости наших академических теоретиков разработка идей "русского неосоциализма" с нуля потребует много времени, которого у нас просто нет. Завершение СВО сделает коренные перемены приоритетом для всей нации. Они должны начаться по ясному и долгосрочному плану с понятными и достижимыми целями. Патриотический порыв нации необходимо направить в созидательное русло.



Неслучайно Си Цзиньпин, придя к руководству в 2012 году, сразу выдвинул план Великого возрождения китайской нации к 2049 году. В то же время он обозначил цели на первые 10 лет и полностью их достиг. ВВП Китая к 2021 году вырос в 2 раза, удвоились подушевые доходы населения, 100 миллионов человек, прозябавших ниже уровня бедности, стали полноценными гражданами и потребителями. В начале пути к национальному возрождению были сформулированы и с тех пор неукоснительно реализуются столь же долгосрочные стратегии. "Новая нормальность" положила начало постепенной переориентации экономики с обслуживания внешних рынков на нужды отечественного потребителя. "Охота на тигров и мух" означает системный подход к борьбе с коррупцией на всех уровнях, вплоть до руководителей ключевых министерств и недавних членов Политбюро Компартии. "Выход из тени", завещанной автором сближения с США Дэн Сяопином, позволяет КНР занять достойное место в мировом управлении. "Стратегическое партнерство новой эпохи" изменило прохладное отношение к России и своевременно обеспечило "боевое слаживание" Пекина и Москвы к началу развязанной против них "холодной войны". Западный фронт этого глобального противостояния уже протянулся от Финляндии до Турции, а на украинском участке ведутся военные действия. Восточный фронт опирается на Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины и Австралию. Созданы новые военно-политические объединения АУКУС и КВАД. Китай постоянно провоцируется на повторение украинского сценария и нанесение превентивного удара по сепаратистам в Тайбэе.



Встреча в Сан-Франциско: Си Цзиньпин не поужинал с Байденом, но не остался голодным



Очень важной особенностью "социализма с китайской спецификой" является его эволюционность, отказ от революций и иных разрушительных действий. Китайцы получили сильную прививку во времена "большого скачка" и "культурной революции". Эти эксперименты Мао Цзэдуна вычеркнули из поступательного развития КНР почти два десятилетии и стоили около 30 миллионов человеческих жизней. На развалинах стали восстанавливать нормальную жизнь постепенно, "переходя реку, нащупывая ногами камни". Вернувшись из лагерей, ветераны не стали мстить своим вчерашним мучителям, которые расселись в органах "революционной власти". Отец Си Цзиньпина, бывший вице-премьер Си Чжунсюнь, после 16 лет ссылки нашел силы и создал знаменитую ныне специальную экономическую зону Шэньчжэнь. Умело маневрируя, Дэн Сяопин примирил бывших хунвэйбинов и старых революционеров, военных и службы безопасности, убежденных марксистов и сторонников либеральных взглядов. Все они собрались под крышу возводимого здания с иероглифами на фасаде "Великий Китай". Тот же эволюционный подход демонстрирует за 11 лет своего руководства и Си Цзиньпин. Для него главные ценности - это Китай и все китайцы.



У нас в стране первая попытка понять "китайский путь" и применить опыт китайского социализма состоялась весной 1989 года, когда М.С.Горбачев отправился в Пекин с намерением побеседовать с "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином и генсеком КПК Чжао Цзыяном. К тому времени перестройка уже буксовала и советники в ЦК КПСС, КГБ, военном ведомстве и научных центрах рекомендовали перейти от приоритета политических реформ к экономическим. Однако содержательных бесед не получилось - на площади Тяньаньмэнь скопилось около миллиона молодых людей, протестовавших против усилившейся коррупции. Я был на совещании в посольстве СССР, на котором советский лидер сказал: "Некоторые из присутствующих советовали мне пойти китайским путем. Но этот путь ведет на площадь Тяньаньмэнь. Я не хочу видеть такую же картину на Красной площади".



Судьбы России и Китая тесно переплетены уже несколько столетий. Их исторический опыт интересен и подчас применим друг для друга. Похоже, сейчас мы стоим накануне очередного этапа взаимодействия и обмена опытом. Социалистическая эволюция России и "социализм с китайской спецификой" способны создать синергию, изменить судьбы наших держав и всего мира.



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист