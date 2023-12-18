Курды закладывают фундамент для переустройства Сирии, - И.Субботин

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00:11 19.12.2023

18.12.2023

В зоне американских протекторатов куется "параллельная" Конституция
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Бойцы прокурдского альянса Демократические силы Сирии рассматриваются как гарант локальной автономии.
Автономная администрация северо-восточной Сирии, которая опирается на курдские формирования и находится в американской зоне ответственности, представила аналог своей Конституции – так называемый социальный контракт. Документ не только превращает мятежный регион в "Демократическую автономную администрацию", но и в одностороннем порядке провозглашает Сирию "Демократической Республикой". За последние полгода курдские структуры оказались под двойным давлением – из-за активизации турецких операций и волны племенных бунтов. Конституция может стать ответом на эти вызовы.

Детали социального контракта опубликовал ряд арабских изданий. Его положения одобрены военными и политическими структурами управления в северо-восточной Сирии.

Согласно курдской версии Конституции, все территории, которые находятся под контролем Демократических сил Сирии (ДСС) – прокурдского военного альянса, обладающего поддержкой США, должны быть объединены в один регион с делением на семь провинций. Это районы, где проживает много этнических групп, включая арабские племена. При этом документ делает акцент на единстве и установке "демократической системы" в северной и восточной части страны, "чтобы сформировать основу для строительства будущей Сирии" без дискриминации и маргинализации какой-то группы.

Сама Сирия провозглашается "Демократической Республикой", а автономный регион – "Демократической автономной администрацией". Социальный контракт вместе с тем предусматривает возникновение Народного собрания (законодательного органа), а также формирование своей судебной системы, которая должна защищать "конституционные" принципы. Вместе с тем проект предполагает запуск полноценного финансового регулятора. В мятежном регионе, который находится в зоне ответственности США, сосредоточены основные нефтяные богатства Сирии, и ДСС активно занимается реализацией этих ресурсов. Торговля ведется в том числе с центральным правительством, лишенным физического доступа к природным богатствам.

В ДСС рассматривают новый социальный контракт как фундамент для более масштабных изменений в регионе и в Сирии. Автономная администрация уже принимала аналогичный проект в 2014 году, чтобы управлять регионом, переживавшим опасность распространения "Исламского государства" (группировка признана в России террористической и запрещена). Арабские издания обращают внимание на то, что впоследствии социальный контракт не раз пересматривался без достижения договоренностей с другими сторонами, в частности с арабскими племенами, которые в августе и сентябре этого года объявили настоящую войну курдским силам в северо-восточных районах. Боевые действия бросили тень на качество управления в протекторатах США.

Представитель ДСС Сианук Дибо, который входил в комитет, разработавший новый социальный контракт, объяснил выдвинутые изменения аспектами, связанными с сирийским конфликтом. По его словам, необходимость в новом документе возникла из-за нежелания официального Дамаска развивать политический процесс, который мог бы гарантировать инклюзивность.

Однако арабские издания обращают внимание на то, что соответствующая инициатива представлена в тот момент, когда Ближний Восток сосредоточен на вооруженном конфликте в секторе Газа. Сирийская арена в этих обстоятельствах ушла на периферию повестки и рассматривается исключительно как возможный фронт против Израиля и американских баз.

Сдвигом в международной повестке с 7 октября уже попыталась воспользоваться Турция, которая максимально нарастила свои трансграничные атаки на позиции ДСС. Накануне ее Национальная разведывательная организация (MIT) сообщила, что ей в начале этого месяца удалось устранить высокопоставленного координатора ДСС Рони Велата. Убийство произошло в той части Сирии, которая контролируется курдскими формированиями и находится под надзором американского контингента, – вблизи важного нефтяного месторождения Аль-Омар. Курдский институт мира (KPI) назвал Велата "самым влиятельным человеком в регионе и, возможно, самым высокопоставленным деятелем ДСС, которого убили".

"Это может свидетельствовать о координации Анкары и Дамаска: без него Турции будет крайне сложно осуществить подобную атаку", – резюмирует KPI, комментируя ликвидацию Велата.

Исследователи, впрочем, не видят в принятии нового документа ничего нового. "Локальная администрация, возглавляемая курдами, уже давно планировала принять новый социальный контракт, внести в него некоторые изменения и провести выборы, – пояснил в разговоре с "НГ" независимый исследователь курдов Владимир ван Вильгенбург, который проживает в Иракском Курдистане. – В 2018 году местные выборы были перенесены".

Вместе с тем Вильгенбург делает оговорку, что принятие нового документа не особо повлияет на отношения между ДСС и Дамаском. "Они и так находятся в плохом положении, – пояснил собеседник "НГ". – Дамаск не желает проводить реформы или принимать какую-либо форму локальной автономии".

Источник - НГ
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