Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства, - Геворг Мирзаян

00:29 19.12.2023

Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

18 ДЕКАБРЯ 2023,



В последние годы американская дипломатия столкнулась с целой серией вызовов. Здесь и Россия с украинским кейсом, и все более активное поведение Китая, и сбрасывающий с себя последние ограничения ядерной сделки Иран. Однако самым серьезным вызовом стал все-таки военный конфликт в секторе Газа.



Не потому, что он может привести к мировой войне (максимум возможна американо-иранская). И не потому, что союзник США находится в трудном положении – у Израиля есть все шансы нанести военное поражение группировке ХАМАС. А потому, что этот конфликт лишает американскую дипломатию свободы маневра – и резко приближает окончание Pax Americana.



Безальтернативно

Ни для кого не секрет, что в этом конфликте Соединенные Штаты заняли полностью и абсолютно произраильскую позицию. Поставляют Тель-Авиву оружие. Защищают его в Совете Безопасности ООН – например, блокируя резолюцию о необходимости немедленного прекращения огня (причем будучи единственной страной, проголосовавшей против, ведь даже верные британцы решили воздержаться). "В ситуации, когда ХАМАС жив, не разбит и не отказывается от намерений снова и снова повторять события 7 октября, прекращение огня приведет лишь к сохранению проблемы", – пояснял решение госсекретарь США Энтони Блинкен.



И подобная защита, казалось бы, вполне логична. Во-первых, потому, что население Соединенных Штатов в целом произраильское (особенно те американцы, которые голосуют за Республиканскую партию). Во-вторых, еврейская община в США крайне влиятельна (не только потому, что контролирует целые сегменты экономики, но и потому, что финансирует Демократическую партию). В-третьих, Израиль является единственным полноценным союзником США на Ближнем Востоке. Союзником, который ни к кому не убежит (как, например, может поступить Саудовская Аравия, посматривающая в сторону Китая), который не обладает возможностями проводить самостоятельную внешнюю политику и оспорить американское лидерство в регионе (что уже делает Турция), и который имеет с американцами единого экзистенциального врага в лице Ирана.



Проблема в том, что полностью произраильская позиция нивелирует годы работы американской дипломатии по налаживанию отношений с арабским обществом. Делает бессмысленными те многочисленные жертвы (как финансовые, так и человеческие – например, сдача исламистам верного союзника США, египетского президента Хосни Мубарака), которые были принесены для того, чтобы сделать Америку более приглядной в глазах простых арабов. И превращает в пыль все усилия, которые сейчас предпринимает Вашингтон для того, чтобы привлечь даже не арабский, а мусульманский мир на свою сторону в глобальных вопросах (например, в деле сдерживания Китая и России).



Не уговорят

Полностью и безоговорочно поддержав Тель-Авив, Вашингтон фактически стал соучастником всего того, что творит Израиль в Газе. Да, Энтони Блинкен говорит, что оружие израильтянам передается на условиях соблюдения международного гуманитарного права – однако лучше бы он этого не говорил. Ведь все видят, как израильская армия уважает гуманитарное право, устраивая ковровые бомбардировки сектора и расстреливая палестинских мужчин на улицах.



Да, чисто теоретически американцы могли бы провести с Тель-Авивом разъяснительные беседы. Объяснить, что нельзя в стремлении ликвидировать ХАМАС убивать палестинцев по принципу "убивай всех, Аллах узнает своих". Нельзя устраивать ковровые бомбардировки мирных кварталов. Нельзя совершать зверства в эпоху мобильного интернета и высоких технологий, когда каждый разрушенный дом позволяет палестинским пропагандистам делать десятки роликов о страданиях мирных людей.



Однако все понимают, что по-другому Израиль вести себя не будет. Потому что не может, да и не хочет.



Вести бои в городских агломерациях – значит, положить огромное количество пехоты, на что Израиль пойти не готов. Поэтому вместо этого он методично выбамбливает территорию, на которой, по его мнению, находится инфраструктура ХАМАС или боевики. Между тем весь сектор – это всего 360 кв. км территории, на которых проживает (вернее, проживало) более 2,2 млн человек. То есть более шести тысяч человек на квадратный километр всего сектора, или более 13 тысяч (если брать конкретно сам город Газа до начала войны). Именно поэтому израильские бомбежки (особенно ковровые) приводят к гибели стольких мирных жителей и по определению не могут проводиться в рамках международного гуманитарного права.



Чисто теоретически израильское руководство могло бы что-то придумать, как-то позаботиться о мирных жителях – но оно не хочет. Во-первых, потому, что уровень взаимной ненависти у евреев и палестинских арабов настолько зашкаливает, что в Сети регулярно появляются кадры о неизбирательных расстрелах тех же арабов в Газе израильскими военными. Во-вторых, израильское руководство, по всей видимости, желает преподать урок арабам за события 7 октября – показать, что подобные нападения на Израиль будут караться максимально жестоко, да еще и с применением принципа коллективной ответственности.



Лучше бы молчали

Вот такой получается дипломатический пат для Вашингтона. Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.



Но, казалось бы, американская администрация могла бы хотя бы подстроиться под нынешнюю ситуацию. Снизить уровень дипломатического пафоса, вести себя чуть более тихо (при этом помогая Тель-Авиву, обозначая иранцам риски нападения на Израиль и саудитам последствия каких-то санкционных действий). Однако американские дипломаты, как оказалось, не могут даже в этой ситуации выключить свой лицемерный пафос.



В результате Вашингтон выступает против вынесения вопроса Газы на рассмотрение Совбеза ООН, аргументируя это… стремлением защитить мирных палестинских жителей. "Мы продолжаем концентрировать наши усилия на сложной и чувствительной дипломатической работе для того, чтобы освободить больше заложников, доставить больше помощи в Газу и лучше защитить мирных жителей", – говорит заместитель представителя США в ООН Роберт Вуд.



Самым же циничным стало недавнее заявление представителя Белого дома Джона Кирби. "Назовите мне хоть одно государство – любое, которое делает столько же для снижения боли и страданий жителей Газы, сколько делают США. Вы не сможете – просто не сможете. США в лице президента Байдена являются главными в деле доставки грузовиков, продовольствия, воды, медикаментов и топлива для народа Газы", – бросил журналистам чиновник. Представитель страны, которая помогает "снизить боль и страдания" жителей Газы за счет передачи израильтянам боеприпасов для убийства этих жителей.



Неудивительно, что подобная позиция, являющаяся верхом не только цинизма, но и политики двойных стандартов, вызывает дичайшее раздражение мусульманского мира. Что на фоне увеличения экономического и политического суверенитета арабских стран наносит серьезный удар по остаткам американского лидерства в мире. И Вашингтон превращается из некогда важного гаранта безопасности и стабилизирующей силы в токсичного игрока и слона в посудной лавке. Или осла – учитывая, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне.



Эксперты уверяют, что когда в лавку вернутся "слоны" (то есть республиканцы), ситуация изменится. Америка продолжит помогать Израилю открыто, но честно и без разрушающего ее репутацию пафоса (как это было при президенте Дональде Трампе). Однако до этого возвращения еще год. За который нынешняя администрация США своим поведением в арабо-израильском кейсе окончательно добьет Pax Americana.