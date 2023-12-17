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|Залкарбек Каримов назначен мэром кыргызского Узгена
00:43 19.12.2023
Залкарбек Абдурасулович Каримов назначен мэром города Узген Ошской области.
Соответствующее распоряжение подписал аким Узгенского района.
По предварительным данным, решение о кадровом назначении принято 18 декабря 2023 года.
На посту мэра Каримов сменил Дамира Монолдорова.
Залкарбек Каримов родился в 1984 году в селе Гулчо Алайского района.
Высшее образование – окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, по специальности "Геология и экология".
Трудовая деятельность:
- 2009-2011 годы – ведущий специалист Гулчинского айыл окмоту;
- 2012-2016 годы – депутат Будалыкского айыльного кенеша;
- 2016-2021 годы – глава Будалыкского айыл окмоту;
- 2012-2023 годы – глава Конур-Добонского айыл окмоту.
С 17 октября 2023 года работал заведующим отделом экономики, производства и сельского хозяйства государственной администрации Узгенского района.