Залкарбек Каримов назначен мэром кыргызского Узгена

00:43 19.12.2023

Залкарбек Абдурасулович Каримов назначен мэром города Узген Ошской области.



Соответствующее распоряжение подписал аким Узгенского района.

По предварительным данным, решение о кадровом назначении принято 18 декабря 2023 года.



На посту мэра Каримов сменил Дамира Монолдорова.



Залкарбек Каримов родился в 1984 году в селе Гулчо Алайского района.

Высшее образование – окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, по специальности "Геология и экология".

Трудовая деятельность:

- 2009-2011 годы – ведущий специалист Гулчинского айыл окмоту;

- 2012-2016 годы – депутат Будалыкского айыльного кенеша;

- 2016-2021 годы – глава Будалыкского айыл окмоту;

- 2012-2023 годы – глава Конур-Добонского айыл окмоту.

С 17 октября 2023 года работал заведующим отделом экономики, производства и сельского хозяйства государственной администрации Узгенского района.