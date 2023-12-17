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РосВласти увлеклись косплеем СССР
00:55 19.12.2023

Власти увлеклись косплеем СССР

Советская стилистика возвращает к жизни прежнюю риторику, но не реальность

Дарья Гармоненко
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

На съезде "Единой России" приняты поправки в устав о позиции партии в системе госуправления. Новую КПСС создают не членские взносы, а возврат к полной централизации, например, кадровой политики. Быстро погружаются в советские времена и высокопоставленные лица. Спикер Госдумы говорит "уважаемые товарищи", президент РФ признает, что взяты не все высоты развития СССР. Вопрос в том, объективно такое движение в прошлое или это политтехнологический косплей?

Увеличение численного состава руководящего органа ЕР до 200 человек, о чем заявил на съезде партии секретарь генсовета Андрей Турчак, – это пока только движение к созданию полноценной копии прежнего ЦК КПСС. Такое количество действующих членов там появилось еще с начала 60-х годов прошлого века, под занавес 90-х их было уже более 400 человек.

Однако еще более показательными в смысле возвращения к былым временам и способам политического управления стали другие поправки в устав ЕР. Например, о том, что все без исключения процедуры выдвижения кандидатов на должности глав регионов и муниципалитетов, глав фракций ЕР любого уровня, а также кандидатов на различные государственные должности должны пройти предварительное согласование наверху. Скажем, прямо указано, что назначение в реготделениях врио их секретарей будет возможно лишь по итогам обязательных консультаций с председателем ЕР, то есть, иными словами, с центральным партаппаратом. Кстати, ключевые пиарщики партии, которым обычно давали пост главы исполкома в конкретном регионе, теперь обязаны будут иметь членский билет. И платить со своих немалых заработков взносы в партийную казну, что тоже напоминает о временах КПСС, правда, уже самых последних.

Но пока, судя по высказываниям высокопоставленных должностных лиц страны, однажды случившийся конец никого не беспокоит. Погружение в советское прошлое нынешнего госмеханизма происходит буквально на глазах. К примеру, председатель Госдумы завершающую сессию речь начинает со слов "уважаемые товарищи". И непонятно, констатировал ли Володин объективную реальность, данную депутатам в конкретных ощущениях, или все-таки позволил себе шутливую стилизацию? В последнее достаточно трудно поверить именно потому, что уже на следующий день спикер нижней палаты присутствует на встрече президента РФ с лидерами думских фракций, в ходе которой ресоветизация просто расцветает.

Скажем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказывает Путину о позиции партии по ключевым точкам существования и развития страны и затрагивает сельское хозяйство, которое демонстрирует успехи. Президент бросает традиционную для себя реплику – мол, при СССР урожайность была ниже. А Зюганов не спорит, но говорит, что тогда и сорта, и удобрения, дескать, были хуже – и Путин вдруг отвечает – согласен. Согласным он окажется и с замечанием коммуниста, что на выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ, слишком мало показано достижений советского периода. После чего и руководители других фракций обязательно подчеркивают, что мнение Зюганова принципиально разделяют.

Эксперты "НГ" подтвердили, что движение вперед к СССР действительно стало как-то особо заметным в последнее время, но разошлись во мнениях о его причинах. Кто-то считает это чисто политтехнологическим косплеем и работой на ностальгию, другие все-таки видят и отдельные объективные основания, хотя не исключают, что то же самое разглядели и специалисты госпропаганды.

Руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов заявил "НГ", что "нет никакого возврата ни к политике, ни к содержанию советского периода, это все чистая мимикрия и технология". По его мнению, если бы можно было и дальше играть на "западных ценностях", то власть бы это делала. Но сейчас эти ценности ею самой и дискредитированы, вот потому "власть запустила лапы в прошлое и теперь играет на популярности советских ценностей". "Во-первых, у ЕР пустой рейтинг, при поддержке в 40% своей эту партию считают только 20% респондентов. Во-вторых, две трети участников опросов уверены, что социальной справедливости в стране нет. Так что в реальности нет никакого возврата к советским практикам – нет ни того соцобеспечения, ни равенства, ни справедливости. Есть одна только голая стилистика советского времени, которая действительно вызывает симпатию у народа", – подчеркнул Обухов.

Член политкомитета "Яблока" Эмилия Слабунова напомнила "НГ", что "у старшего поколения управленцев, конечно, есть ностальгия по своей молодости, точно так же, как и у части граждан старшевозрастной группы". Дескать, память стерла негатив того времени вроде дефицита, очередей и "железного занавеса", но остались яркие моменты типа получения квартиры от государства. "Поэтому эксплуатация ностальгии – это и технология, и естественный процесс", – пояснила она. Слабунова настаивает, что во власти сейчас находится когорта таких людей, у которых нет образа будущего и опыта современных демократических практик. И поэтому "старшие товарищи" перенимают опыт из своего прошлого, а "молодые технократы" их копируют. "И вполне логично, что воспроизводятся командно-административное управления и советская стилистика. Из реальности же от советского времени осталась социалка. И хотя теперь большая часть бюджета, конечно, уходит на силовиков, власть при этом всегда оставляет ресурсы и на социальные пособия", – подчеркнула яблочница, но заметила, что в советское время социальные блага для людей были ощутимее, сейчас же через пособия проводится политика так называемой управляемой бедности. "Отличие советского времени от нынешнего и в том, что раньше была некая "звезда", которую держали над головой у людей, обещая лучшую жизнь то в следующей пятилетке, то после 1980 года. Сейчас власть крупных обещаний пытается избегать, ограничиваясь малыми и раздачей денег определенным стратам населения перед очередными выборами", – сказала "НГ" Слабунова.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что переодевание в советское – это и политтехнология, и естественный результат последних событий, но одно другому не мешает. "Ностальгия по СССР во власти есть давно. Но действительно почему-то ее вдруг именно сейчас начали усиленно эксплуатировать. Вместе со словесными выражениями, политическими формулировками и управленческими методами", – заметил эксперт. Он напомнил, что в 90-е годы и до недавнего времени элита хотела активно интегрироваться в западный мир, вот стилистика во многом и была заимствована оттуда, а параллельно шло дистанцирование от СССР. Теперь происходит реанимация советской стилистики, что прежде всего рассчитано на внутреннюю аудиторию. "Наша управленческая верхушка демонстрирует этакое прощание с Западом на символическом уровне. Например, вот Университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы. Но также, конечно, есть и политическая цель удержать симпатии старшего и средневозрастного поколения", – подчеркнул Макаркин. Но он обратил внимание, что советские заимствования даже в стилистике не носят обширного характера, берутся наиболее живые и не вызывающие негатива явления и обороты: "Уникальность сегодняшней политики вообще в том, что власть одалживается повсюду. Исполкомы и товарищи сочетаются с "самодержавием, православием и народностью". То есть наряду с элементами реальности СССР восхваляются и многие деятели царских времен. В моде вообще все те, кто усиливал государственность, а в опале – кто, по мнению власти, эту государственность ослаблял. Скажем, советские атеизм и отказ от частной собственности у власти не в почете. А левая оппозиция может похвалить царей, но потом продвинуть в повестку Ленина. А "товарищи" – это вообще апелляция не только к революции и коммунистам, но и к Великой Отечественной войне".

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев пояснил "НГ", что в ЕР погоня за массовостью закончена, "теперь членство в партии – это своего рода привилегия, вот и вводится обязательная уплата взносов". "Виктор Черномырдин сказал однажды, что "какую партию ни строй, все равно КПСС получается". Его, похоже, услышали, тем более что он был, конечно, прав. Строили что-то подобное либерально-консервативной партии по типу европейских, а получали в итоге реинкарнацию ведущей силы со всеми вытекающими последствиями. Название организации или ее политическое позиционирование значения не имеют, важнее следование традиции", – подчеркнул эксперт. Однако Калачев заявил, что есть и одно, но ключевое уточнение: "ЕР не хватает субъектности КПСС и ее влияния, но формат съездов и единодушное голосование – уже похожи. И да, это явный косплей, ведь КПСС и была властью, а ЕР лишь электоральная площадка власти".

Источник - НГ
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