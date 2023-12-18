Каково нынче быть мигрантом-гастарбайтером из ЦА в РФ? - В.Панфилова

00:57 19.12.2023

18.12.2023



Россия может потерять рынок трудовой миграции



Рабочим из стран Центральной Азии в РФ нужны условия для адаптации

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В России работает около 10 млн мигрантов из стран СНГ.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в Международный день мигранта, отмечаемый 18 декабря, обратился к соотечественникам, выехавшим за рубеж на заработки, и поблагодарил их за помощь и поддержку своих семей и республики в целом. В России, как отметил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", находится около 10 млн трудовых мигрантов.

В календаре День мигранта появился после принятия в 2000 году резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день в 1990 году Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Тема трудовой миграции особенно актуальна для стран Центральной Азии, откуда идет наибольший поток.



Не найдя работу на родине, граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана отправляются на заработки в Россию, где сталкиваются с множеством проблем, поскольку единого центра помощи трудовым мигрантам нет. Об этом сказал "НГ" политолог, эксперт в области миграции Асилбек Эгембердиев, который более 20 лет занимается этими вопросами на общественных началах. "Об этом говорил и российский президент. Нужен специальный орган, который бы помогал, обучал, информировал приезжающих в Россию граждан соседних стран", – отметил эксперт. По его словам, пока единственным инструментом получения информации для иностранных граждан остается "сарафанное радио". По сути, после того как в 2016 году была упразднена Федеральная миграционная служба, адаптацией мигрантов много лет никто не занимался. Этот вопрос переложили на созданные в странах СНГ Агентства трудовой миграции. Но через эти структуры на работу едут только 3–4% от всего потока мигрантов. "Одна из болевых точек миграционной политики – недостаточная обратная связь с федеральными ведомствами и сложность восприятия российской законодательной базы самими мигрантами. Нужен информационный центр, где легко и оперативно можно получить информацию, гаджеты есть у каждого мигранта. Обязательно нужно подключать к работе диаспоры, связанные с соотечественниками", – подчеркнул Эгембердиев.



Вместо попытки интегрировать трудовых мигрантов в российское общество в регионах идет обратный процесс – мигрантов вытесняют из сферы торговли, такси, где у них уже сильные позиции. По мнению эксперта, сегодня мигранты, особенно из Киргизии, переходят из разнорабочих строительных компаний и ЖКХ в большой бизнес, в сферу доставки и даже занимаются предпринимательством. Практически все большие оптовые рынки контролируются мигрантами, или правильнее сказать – бывшими мигрантами, зачастую уже получившими российский паспорт. На этих рынках работают исключительно трудовые мигранты. Их нередко уже именуют "миграционными гетто", контроль над которыми удерживать правоохранительным органам все сложнее. Сегодня все обсуждают случай на рынке "Садовод", где за таксиста-таджика, у которого силовики попытались проверить документы, вступилась сотня мигрантов. Назревал серьезный конфликт, и только после того как прибыло подкрепление полицейских, удалось восстановить порядок. Более 80 человек было задержано.



"Ясно, что многих депортируют и запретят на 5–10 лет въезд в РФ. Основная проблема – это легализация в стране. У людей нет документов или они липовые. С одной стороны, это грубое нарушение мигрантов, с другой – принимающей стороны, которая настолько зарегулировала правила пребывания в стране, что не каждому человеку под силу их выполнить. Только в этом году были депортированы 40 тыс. трудовых мигрантов, при этом у многих из них в России остались семьи", – подчеркнул Эгембердиев. По его словам, Госдума РФ рассматривает вопрос о замене выдворения мигрантов на штраф в размере до 50 тыс. руб. или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Законопроект уже прошел второе чтение. Эксперт полагает, что за мигрантов "похлопотали" представители большого бизнеса, которые теряют рабочую силу".



Россия, несмотря на кризис и санкции, все еще остается наиболее привлекательной страной для трудовой миграции из постсоветских стран. При этом власти среднеазиатских стран уже договариваются с лидерами других государств о приеме их граждан на временную работу. Например, президент Киргизии Садыр Жапаров в обращении к соотечественникам, находящимся в трудовой миграции, сказал: "Уже есть существенные подвижки в перенаправлении миграционного потенциала граждан в интересах страны, обеспечении защиты прав соотечественников в странах пребывания, а также иммигрантов и лиц без гражданства. Постепенно поток трудовой миграции будет диверсифицирован и обеспечен выгодными экономическими условиями, правовыми и социальными гарантиями".



Популярным направлением становятся страны Ближнего Востока, Прибалтики, Южная Корея, Европа и США. Счет, конечно, пока идет на тысячи (от 2 до 10 тыс.), с Россией не сравнить. Но через 5–7 лет ситуация может кардинально поменяться, считает эксперт. По его мнению, подрастающее поколение больше ориентировано на Запад. Дети, рожденные в начале 90-х годов и уже вступившие во взрослую жизнь, в большинстве своем не владеют русским языком. Аналогичная ситуация и в Таджикистане, и в Узбекистане. Например, в Кыргызстане коллективный Запад довольно активно продвигал свои интересы, не скупясь на финансирование. В республике работают сотни НПО, продвигается изучение английского языка. Россия в этом плане проигрывает. Только в нынешнем году началось строительство русских школ и продвижение русской культуры.



В Узбекистане также расширяется география трудовой миграции.



"Раньше традиционно мы ориентировались на рынки РФ, Южной Кореи, Казахстана, но на сегодняшний день есть такие партнеры, как, например, Сербия – в прошлом году туда отправили 435 трудовых мигрантов, Катар (280), Япония (156), Латвия (117), Великобритания (114), Германия (63), ОАЭ (56), Польша (21), Хорватия (15). Мы стали отправлять очень много граждан в другие страны для осуществления трудовой миграции", – рассказал в ходе дискуссии, организованной на платформе PLOV.PRESS, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник Института проблем законодательства и парламентских исследований при парламенте Узбекистана Саидахмад Ишанходжаев. По его словам, была поставлена задача отправлять за рубеж подготовленные трудовые ресурсы – они должны знать историю, язык и законы страны, а также владеть соответствующими профессиональными навыками. "Исходя из этого, был принят ряд мер, которые успешно реализуются. В 14 областях, Каракалпакстане и городе Ташкент созданы моноцентры, где с партнерами осуществляется ряд образовательных программ. Кроме того, есть такие неправительственные международные организации, как Worldskills Uzbekistan. По программе Worldskills в этих же центрах проходит обучение. Например, Японский центр сотрудничает с Минтрудом РУз. Активно ведется работа по обучению с партнерами из Германии. Сейчас несколько граждан прошли курсы по немецкому языку", – отметил Ишанходжаев. Что касается Российской Федерации, то, по его словам, сейчас активное сотрудничество в основном ведет РУДН (Российский университет дружбы народов). Там оценивают знания языка и выдают сертификаты. По мнению эксперта, стоило бы подключить и другие российские университеты к этой деятельности.



Для Таджикистана главным направлением остается Россия, где, по официальным данным, проживают и трудятся порядка 1,5 млн таджикских граждан. Миграционное ведомство Таджикистана сообщает о годовом оттоке не более 600 тыс. человек. Противоречий, по мнению информационного агентства "Азия плюс", тут нет, поскольку не все граждане Таджикистана теперь уже выезжают в РФ на сезонную миграцию. Большая часть из них не возвращается зимой на родину, а многие обосновались на территории России со своими семьями и проживают там на постоянной основе.



Если в соседних странах – Киргизии и Узбекистане – власти обещают вернуть своих граждан из трудовой миграции и обеспечить их работой на родине, то в Таджикистане стараются не упоминать об этой проблеме, хотя вклад мигрантов в социально-экономическое развитие страны существенный. По данным Всемирного банка, в 2022 году объем денежных переводов в Таджикистан составил 5,2 млрд долл., что эквивалентно 49% прошлогоднего ВВП республики.