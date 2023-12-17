 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Талибы возрождают афганскую военную авиацию
00:59 19.12.2023

Дмитрий Валюженич

Боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" восстанавливают боеспособность военно-воздушных сил Афганистана. Им удалось подготовить группу летчиков и бортовых инженеров. Кроме того, продолжается восстановление старых боевых вертолетов.



Как сообщило Министерство обороны Исламского эмирата Афганистан (официальное название режима талибов), 14 декабря был осуществлен выпуск группы курсантов, которые приступят к службе в ВВС страны. Среди них 13 летчиков и 10 бортовых техников.

Военнослужащие прошли обучение и будут эксплуатировать и обслуживать вертолеты Ми-24/35 и Ми-8/17. Примечательно, что военный обозреватель, специалист по Ближнему и Среднему Востоку Юрий Лямин опознал одну из машин, продемонстрированных в ролике талибов. Ей оказался поставленный еще из СССР Демократической Республике Афганистан Ми-35 (экспортное название Ми-24В). После падения просоветского правительства вертолет применялся "Северным альянсом", а позже проамериканской Афганской национальной армией. Недавно машина была восстановлена и возвращена в строй.

Отметим, что в последнее время "Талибан" пытается увеличить потенциал армии и военно-промышленного комплекса Исламского эмирата Афганистан. Ранее мы сообщали о работах по созданию крупнокалиберного пулемета ДШК, которые ведутся талибами.

Источник - anna-news.info
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