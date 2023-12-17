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Как молодая художница из Таджикистана рассказывает о социальных проблемах через свои картиныКак молодая художница из Таджикистана рассказывает о социальных проблемах через свои картины
01:04 19.12.2023

Наима Раджабова, Asia-Plus

Хусноро Джураева - художница, чье творчество не только привлекает, но и вдохновляет к обсуждению общественных и культурных вопросов.

Ее работы несут в себе глубокий смысл и призыв к изменениям, что делает ее не только талантливой художницей, но и арт-активисткой.

Учеба в университете и волонтерство в UNICEF

Хусноро 20 лет, она студентка 3-го курса Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, обучается по специальности - живопись.

А еще она фотографирует и даже уже принимала участие в выставке. Пока как фотограф-любитель.

Кроме того, Хусноро является волонтером в молодежной группе советников UNICEF (Young People Advisory Group) и арт-активистом.

Хусноро и волонтеры YPAG

Важные темы отраженные в творчестве

В целом у Хусноро пока нет определенной концепции в творчестве, она признается, что находится в поиске, "предстоит многое попробовать и определиться, но могу сказать, что академическая живопись, которой мы занимаемся в институте, тоже мне по душе", - говорит она.

Пока ей нравится "концепция "старины", причем во всем: стиль одежды, музыка, фотографии прошлого века.

"Ретро и винтаж – вот, что меня привлекает. Я хочу посвятить свое творчество именно этой теме, но в национальном контексте, - делится художница. - Серия фотографий "Отголоски прошлого" посвящена этому".

Как арт-активист художница участвует в проектах, посвященных различным социальным проблемам. Возможность выражать их через искусство, позволило девушке принимать участие в выставках.

Благодаря этому удается привлекать к проблемам насилия, гендерного неравенства, стигматизации, дискриминации и т.д. и внимание молодежи.

Восприятие искусства и арт-активизма в обществе

"Хотелось бы, чтобы искусство воспринимали не только как что-то красивое и типичное. Не только как пейзажи и портреты, которые приятны глазу, но и как нечто необычное, со своим смыслом, со своей эстетикой. Многих это пугает, люди больше привыкли к простым и понятным темам. Но это также не отменяет ценность того, что я перечислила, я лишь говорю об отсутствии какого-то разнообразия и боязни людей к новому", - говорит Хусноро.

Арт-активизм может отпугнуть некоторых своей открытостью и оставить зрителя в недоумении. Кто-то, глядя на инсталляцию, может подумать, что автор выражает бессмысленные идеи или призывает к чему-то. Поэтому важно уметь рассказывать о своем творчестве, писать тексты, чтобы люди понимали смысл произведения. Однако молодежь, вероятно, более открыто воспринимает подобный подход, чем старшее поколение, считает художница.

Девушка отмечает, что, несмотря на относительно недавнее появление арт-активизма как направления, идея эта всегда существовала. Художники всегда беспокоились о социуме, являясь неотъемлемой частью его структуры, и некоторые из них посвящали свое творчество решению социальных проблем. В наше время потребность в этом стала более явной, и активное обращение к проблемам через искусство стало обычным явлением.

Если говорить о внутренних вызовах и трудностях, с которыми сталкивается художница, то часто это, так называемые, арт-блоки. Иногда у нее наступает период застоя в творчестве, когда нет новых идей, отсутствует желание, а даже удержать карандаш в руках становится сложной задачей. А вот с активизмом и волонтерством у девушки не возникает трудностей, наоборот, это приносит лишь удовольствие.

Выставки и будущие планы

Хусноро пока не имеет собственных художественных проектов, но планирует их в будущем. За прошедший год она уже приняла участие в семи выставках, которые в основном были групповыми и посвящены арт-активизму.

Ее первая серьезная выставка прошла в мае этого года и была организована Школой Арт-активизма.

Героиня также вспоминает выставку "Новая искренность", организованную НПО "Гендерное равенство для инклюзивного развития", которая изменила ее взгляд на современное искусство и стала стимулом для роста.

Задачей было создать арт-продукты с собственной концепцией за месяц, что было настоящим вызовом. Однако благодаря помощи и поддержке их лектора и куратора, девушка смогла преодолеть трудности.

Другая выставка, в которой она участвовала, была организована по инициативе YPAG.

"Я бы хотела дать пару советов начинающим художникам. Первое, не бойтесь показывать свое творчество – это самое главное! Критика всегда будет, я лично на выставке слышала, как кто-то критиковал мои работы. Я стояла в нескольких сантиметрах от этого человека и мне было неприятно, но это не должно вас останавливать. Второе, всегда будьте открыты к чему-то новому и используйте возможности, которые есть. Тогда вас заметят.

И еще. Если вас поддерживают ваши друзья и родственники, словом, люди, которым не все равно, цените их поддержку и любовь, - подчеркивает Хусноро. - Найдите себе единомышленников и будьте активными. Всем вдохновения!".

Источник - Азия-Плюс
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