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Самаркандцы обратились к Саиде Мирзиеевой с просьбой помочь остановить строительство тоннеля
01:16 19.12.2023

Не дождавшись реакции местных властей, жители и бизнес на улицах Гагарина и Рудаки в Самарканде обратились к помощнику президента Саиде Мирзиеевой с просьбой помочь остановить строительство тоннеля.

Жители Самарканда, проживающие по улицам Гагарина и Рудаки, обратились с письмом к помощнику президента Узбекистана Саиде Мирзиеевой, выражая обеспокоенность планируемым строительством тоннеля на пересечении этих улиц. Письмо, с которым ознакомилась "Газета.uz", подписали около 100 человек.

"Газета.uz" писала об этом проекте, необходимость которого подвергают сомнению как жители, так и специалисты. Мнение о том, что строительство тоннеля не решит транспортных проблем в городе, а только создаст новые, выражали директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Мурад Абидов и представитель компании-разработчика транспортного мастер-плана Самарканда - SIMETRA - Владимир Валдин. Вопросы к необходимости строительства задавало и издание Kun.uz. Реакций властей Самарканда и Самаркандской области на публикации в СМИ не было.



Поскольку местные власти игнорируют мнение горожан и экспертов, жители направили письмо в Администрацию президента. В нем говорится: "Мы уверены, что данный проект строительства тоннеля представляет серьезную угрозу безопасности, жизни и здоровью жителей города, а также окружающей среде".

"В ответ на наше обращение органы местного управления заявили, что-это государственная политика", - отмечают авторы письма. "Ни один из чиновников и политиков не живут на перекрестке", - добавляют они, напоминая, что подобные объекты строительства должны проходить общественное обсуждение.

Подготовка к строительству уже оказала негативное влияние на экологию места. Жители недовольны вырубкой деревьев и насаждений, которая проводилась в ночное время. Из-за земельных работ в воздухе месяцами стоит пыль. С увеличением транспортного потока (власти не скрывают, что для этого строится тоннель) неизбежно ухудшится качество воздуха и повысится уровень шума.



Большие опасения вызывает и перенос подземных коммуникаций (вода, газ, канализация) из центра улицы к жилым домам. "Мы пригласили специалиста в области коммунального строительства, который дал нам четкие разъяснения о том, что работы по укладке труб газопровода, канализации и водопровода не соответствуют нормам строительства - [трубы укладываются] в одной траншее и вблизи к многоэтажным жилым домам", - отмечается в письме.

"Строительство тоннеля может привести к серьезным изменениям в транспортном движении по улице, что повлияет на доступность и удобство передвижения для местных жителей и предприятий. После строительства тоннеля в радиусе 900−1200 метров не будет остановки для общественного транспорта", - указывают авторы письма.

Строительство тоннеля приведет к ухудшению условий проживания и окажет негативное влияние на рынок недвижимости в районе. Кроме того, оно ухудшит пешеходную доступность и доступ к пунктам общепита, магазинам и другим заведениям, что приведет к потере клиентов и падению доходов этих предприятий.

"Тоннели строят там, где нет жилых массивов и инфраструктуры", - подчеркивают авторы письмо. "Строительство тоннеля на жилой улице - это не просто техническое задание", но и вопрос, затрагивающий многие аспекты жизни людей, указывают они.

Жители отмечают, что ценят необходимость развития инфраструктуры в городе, но считают, что перечисленные ими аспекты должны учитываться, поскольку строительство несет потенциальные риски для района и всего города. "Мы надеемся, что решения будут основаны на балансе интересов общества и устойчивого развития", - отмечают они.

Одна из страниц подписей под письмом Саиде Мирзиеевой.Одна из страниц подписей под письмом Саиде Мирзиеевой.

К письму жителей приложены фото- и видеоматериалы, которые публиковались в СМИ.

Напомним, планируемый тоннель, если его построят, станет третьим в центре Самарканда. Первый был построен на пересечении улиц Рудаки и Бустонсарой в преддверии саммита ШОС. Здесь уже регулярно наблюдаются заторы. Второй тоннель строится на пересечении улиц Гагарина и Мирзо Улугбека. Ниже доступны ссылки на наши предыдущие материалы по этой теме.

Источник - Газета.uz
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