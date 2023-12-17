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|Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла Казпрокуратура
06:52 19.12.2023
Прокуратура Алматы начала досудебное расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных на поддержку национального кино, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы 19 декабря, сотрудники ведомства провели проверку АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" и выявили крупное хищение бюджетных средств.
"По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма", – говорится в сообщении прокуратуры. Известно, что деньги были выделены из бюджета на поддержку национального кино. О каком фильме идет речь и кто фигурирует в числе подозреваемых, в прокуратуре пока не сообщили.
По итогам проверки начали досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас его ведет Департамент экономических расследований по Алматы.
Ранее хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".