Когда сменится власть, флаг будет возвращен, - Кырдепутат Самыйкожо

07:55 19.12.2023

Когда сменится власть, флаг будет возвращен, - депутат о законопроекте об изменении флага



Мирлан Самыйкожо, Улан ПримовБишкек (АКИpress) – Авторство флага никто не оспаривает, сказал депутат Улан Примов (Алайский округ) 19 декабря на заседании Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству.



"Кто ранее был автором, он и остается автором. Мы не должны воспринимать так, что меняется флаг. Нужно расшифровывать это как улучшение, внесение поправок", - сообщил он.



"Вы говорите, что это улучшение, поправки. Если человеку нарисовать еще одни брови, это будет считаться поправкой или изменением?" - спросил депутат Мирлан Самыйкожо (Кочкорский округ).



"Не стоит сравнивать лицо человека. Никто не будет выше бровей рисовать еще одни брови, возможно, чтобы улучшить четкость нарисуют поверх бровей", - ответил Примов.



"Так это поправки или изменение?" - вернулся к вопросу флага Самыйкожо.



"Как человек нарисует дополнительные брови?" - сказал Примов.



"Сами знаете, что соседняя страна изменила название столицы с Астаны в Нурсултан. Сегодня вновь по иронии судьбы переименован в Астану. Я не против политики президента, но я против флага [изменения]. Пусть у этой власти будет долгая жизнь, пусть в стране будет стабильность. Поверьте, через 20-30 лет, когда сменится власть, этот флаг будет возвращен", - сообщил Самыйкожо.