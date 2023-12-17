Мощное (6,2 магнитуда) землетрясение в центре Китая - объявлено о более 110 погибших

08:59 19.12.2023

На северо-западе Китая произошло землетрясение, погибло более 100 человек. Карта

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 по пекинскому времени в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу на севере-западе Китая, сообщает Синьхуа.



На данный момент землетрясение привело к гибели 100 человек в провинции Ганьсу и 11 смертей в провинции Цинхай, а также повредило некоторые объекты инфраструктуры, такие как водоснабжение, электричество, транспорт и связь.



карты и фоты смотрим тут -

https://centralasia.media/news:2039261/?from=kgnews&place=mainmainlist