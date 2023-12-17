 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.12.2023
12:45  Гора просто треснула... Фееричное извержение вулкана Гриндавик в Исландии (видео)
12:41  КНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетам
12:36  В Россию пришел депрессивный штамм ковида
10:11  США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС, - СП
08:59  Мощное (6,2 магнитуда) землетрясение в центре Китая - объявлено о более 110 погибших
07:55  Когда сменится власть, флаг будет возвращен, - Кырдепутат Самыйкожо
06:52  Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла Казпрокуратура

01:16  Самаркандцы обратились к Саиде Мирзиеевой с просьбой помочь остановить строительство тоннеля
01:04  Как молодая художница из Таджикистана Хусноро Джураева рассказывает о социальных проблемах через свои картины
00:59  Талибы возрождают афганскую военную авиацию
00:57  Каково нынче быть мигрантом-гастарбайтером из ЦА в РФ? - В.Панфилова
00:55  РосВласти увлеклись косплеем СССР
00:43  Залкарбек Каримов назначен мэром кыргызского Узгена
00:29  Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства, - Геворг Мирзаян
00:11  Курды закладывают фундамент для переустройства Сирии, - И.Субботин
00:05  Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России? - Ю.Тавровский
00:02  Ресурсы подземных вод Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
Понедельник, 18.12.2023
23:37  29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big
23:35  18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте
22:58  Путин опять сигналит Западу о мире, - Мих.Ростовский
22:51  Израиль идет к краху. Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне, - Данияр Ашимбаев
22:20  Путин упростил прием граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в гражданство РФ
22:12  Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз избран президентом Египта - Есть 89,6%!
22:10  В Узбекистане снова (ежегодно!) реорганизуют Министерство инвестиций, промышленности и торговли
22:03  Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана Воитова задержали по подозрению в коррупции
21:55  Без внимания "хозяев" развалился Координационный совет белорусской оппозиции
21:50  Два "эки доса". Сколько еще продержится кыргызский дуумвират Жапарова-Ташиева?
17:34  Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии
16:56  Второй Вьетнам для США и "дивный новый мир" для остальных, - М.Бхадракумар
16:55  Израиль-армия устроила бойню в лагере беженцев Джабалия
16:50  Лев Корольков и Виталий Волков. Новая книга об уроках Афганской войны
16:15  РосЕпрстТВ - источник глума и предательства, - В.Егоров
15:58  Как бежал из Латвии в Россию депутат Рижской думы Руслан Панкратов
11:58  DPI - так будет называться мировой цифровой концлагерь, - Валентин Катасонов
11:02  Тайна Бостонского чаепития. "Независимая" Америка начиналась с... провокации масонов (история), - В.Можегов
10:56  Новая Большая игра: призрак Туманного Альбиона в песках Центральной Азии, - Вл.Прохватилов
10:52  Слов нет... Президент Жапаров объяснил, почему не станет давать пресс-конференцию по итогам года
08:59  Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины, - Сергей Миркин
07:35  На выборах в Сербии победила анти-западная партия Вучича
03:39  Ультра-правые наступают! Европа идет к чему-то немыслимому, - Ханс Кунднани
00:49  Украина достигла критической точки в конфликте с Россией, - Харуюки Аикава
00:48  США собираются воевать с Китаем в джунглях, - Вл.Скосырев
00:42  Судьба сахарных заводов Тегерана - в руках России, - Хасан Хасанзадэ
00:41  Многие международные проблемы к концу года стали выглядеть по-другому, - НГ
00:12  За изменение флага Киргизии заплатит президент, - В.Панфилова
00:02  Как моделируют гражданскую войну в США?
Воскресенье, 17.12.2023
21:57  Решение по Украине ведет Европу к расколу, - В.Логинов
21:45  Белый дом санкционировал удары по Йемену, - И.Субботин
21:23  Великая отечественная война 1853-1856 годов, - Дионис Каптарь
19:19  Умер классик советского грузинского кино Отар Иоселиани
17:10  Иран ввел безвиз для граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС, - СП
10:11 19.12.2023

США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС
Борьба за мир на Ближнем Востоке может закончиться большой региональной войной
Евгений Берсенев
800
США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС

Материал комментируют:
Станислав Тарасов

Секретное совещание высшего руководства движения ХАМАС состоялось в Турции, сообщает государственный израильский телеканал Kan со ссылкой на собственные источники. Целью встречи было согласование позиций лидеров организации по дальнейшему ходу боевых действий - как в Секторе Газа, так и в Ливане, куда конфликт может перекинуться в ближайшее время. Также обсуждался очередной обмен пленными, отмечает телеканал.

На встрече присутствовали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, который прибыл из Бейрута, проживающий в Дохе бывший руководитель движения Халед Машаль и другие высокопоставленные члены организации.

Стоит заметить, что формат очной встречи, а не видеоконференции или созвона по защищенной линии, был выбран, так как участники посчитали, что живое общение достаточно безопасно для участников, израильские спецслужбы не смогут создать препятствия, тем более получить доступ к разговору.

"Аль-Арури, судя по всему, чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы оставаться на турецкой земле, несмотря на угрозы Израиля ликвидировать руководство ХАМАС за рубежом", - заявляет телеканал Kan.

Ранее Аль-Арури проживал в Турции, однако вынужден был покинуть страну из-за давления Тель-Авива на Анкару. Кстати, в арабских СМИ о данной встрече не было никакой информации, отмечает РБК.

Ранее израильский премьер Нетаньяху пообещал, что лидеры ХАМАС будут ликвидированы, где бы ни находились. Соответствующие приказы уже отданы. Руководитель Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил о готовности уничтожить лидеров движения даже в Катаре и Турции.

Политолог, востоковед Станислав Тарасов отмечает, что лидеры ХАМАС встретились в Турции с ведома руководства и спецслужб страны, поэтому совещание не было совсем уж секретным.

- Здесь интерес представляют не столько обсуждавшиеся вопросы, сколько тот факт, почему встреча состоялась в Турции, хотя еще некоторое время назад Анкара закрыла у себя представительство ХАМАС, вынудила уехать проживавших там лидеров. Более того, предпринимала серьезные усилия по налаживанию связей с Израилем, приносившие плоды. Однако в октябре, с началом конфликта, ее позиция резко изменилась.

"СП": Почему?

- Турки просто понимают специфику Ближнего Востока - сложнейшего региона, в котором завязано множество сложнейших проблем. Стоит попытаться распутать один узел - как тут же станет затягиваться другой.

Мы видим, что в данном конфликте турки сделали ставку на ХАМАС, в то время как другая палестинская организация ФАТХ, более светская, выступает за признание Израиля и явно преследует свой интерес. Сейчас, помимо решений на фронте, которые обсуждались на турецкой встрече, открывается еще один трек - урегулирование конфликта.

"СП": Это не станет окончанием "горячей фазы"?

- Мирный процесс может быть не менее "горячим". Как известно, есть несколько подходов к будущему Сектора Газа. Израиль заявляет, что будет сам контролировать данный регион. Соединенные Штаты хотят, чтобы это были западные страны и арабская коалиция. Турция говорила, что готова ввести в Сектор свой контингент.

Можно сказать, Анкара вступает в активную фазу политического процесса, в ходе которого будет решаться будущее Газы и во многом Ближнего Востока. Отсюда и предоставление площадки для встречи руководства ХАМАС. Мы видим, что арабское видение будущего Палестины и турецкий взгляд на него далеко не всегда совпадают.

Как известно, резолюция ООН о создании палестинского государства так и не была реализована. С тех пор многое изменилось. И в нынешней ситуации ее выполнение по одному из сценариев может стать запуском процесса фрагментации арабского мира и Ближнего Востока, к которому там, между прочим, фактически все подготовлено.

"СП": Что вы имеете в виду?

- Судите сами: американцы вторглись в Ирак - эта страна на сегодня не представляет единого образования. Аналогичная ситуация с Ливией. Более того, дипломатическая активность курдской автономии Ирака значительно выше, чем у Багдада - вы посмотрите на официальном сайте на уровень принимаемых там персон.

Западные страны наращивают военное присутствие на континенте. Почему мы этого не делаем?
Все это признаки проекта создания Большого Курдистана, который продвигают США. И турки пытаются держать удар на курдском направлении - у них, как известно, тоже есть проблемы с этим этническим меньшинством. Поэтому они заинтересованы в участии в процессе урегулирования, отсюда и контакты с ХАМАС.

"СП": Для некоторых наблюдателей встреча руководства ХАМАС выглядела бы более логичной в Иране.

- На эту страну с начала конфликта сыплются едва ли не все шишки. Сейчас активизировались йеменские хуситы, которые вроде бы находились на периферии ближневосточного конфликта, но вдруг принялись атаковать Израиль, а также американские корабли - и многие наблюдатели стали говорить, что за ними стоит Тегеран.

Но Иран со своей стороны делает все, чтобы удержать "Хезболлу" от вступления в конфликт. Он почувствовал вкус большой политики, понял, что может поднакопить денег. Иран хочет вступить в БРИКС, расширить свою инфраструктуру, обновить экономику. А война может попросту истощить его.

В общем, ближневосточный клубок затянут довольно туго и стороны хотят принять участие в его распутывании в своих интересах. Так что, Анкара не случайно сделала этот ход со встречей лидеров ХАМАС. Другие участники готовят свои ходы.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702969860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект об электромобилях
- Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения - Алихан Смаилов
- Qarmet будет проводить поэтапную работу по комплексному развитию производства и устранению экологических нарушений
- Первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китай
- Итоги года от правительства
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Великобритании
- Безопасность и здоровье детей должны быть в приоритете - Тамара Дуйсенова о строительстве школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  