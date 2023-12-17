США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС, - СП

10:11 19.12.2023

США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС

Борьба за мир на Ближнем Востоке может закончиться большой региональной войной

Евгений Берсенев

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США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС



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Станислав Тарасов



Секретное совещание высшего руководства движения ХАМАС состоялось в Турции, сообщает государственный израильский телеканал Kan со ссылкой на собственные источники. Целью встречи было согласование позиций лидеров организации по дальнейшему ходу боевых действий - как в Секторе Газа, так и в Ливане, куда конфликт может перекинуться в ближайшее время. Также обсуждался очередной обмен пленными, отмечает телеканал.



На встрече присутствовали заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, который прибыл из Бейрута, проживающий в Дохе бывший руководитель движения Халед Машаль и другие высокопоставленные члены организации.



Стоит заметить, что формат очной встречи, а не видеоконференции или созвона по защищенной линии, был выбран, так как участники посчитали, что живое общение достаточно безопасно для участников, израильские спецслужбы не смогут создать препятствия, тем более получить доступ к разговору.



"Аль-Арури, судя по всему, чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы оставаться на турецкой земле, несмотря на угрозы Израиля ликвидировать руководство ХАМАС за рубежом", - заявляет телеканал Kan.



Ранее Аль-Арури проживал в Турции, однако вынужден был покинуть страну из-за давления Тель-Авива на Анкару. Кстати, в арабских СМИ о данной встрече не было никакой информации, отмечает РБК.



Ранее израильский премьер Нетаньяху пообещал, что лидеры ХАМАС будут ликвидированы, где бы ни находились. Соответствующие приказы уже отданы. Руководитель Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил о готовности уничтожить лидеров движения даже в Катаре и Турции.



Политолог, востоковед Станислав Тарасов отмечает, что лидеры ХАМАС встретились в Турции с ведома руководства и спецслужб страны, поэтому совещание не было совсем уж секретным.



- Здесь интерес представляют не столько обсуждавшиеся вопросы, сколько тот факт, почему встреча состоялась в Турции, хотя еще некоторое время назад Анкара закрыла у себя представительство ХАМАС, вынудила уехать проживавших там лидеров. Более того, предпринимала серьезные усилия по налаживанию связей с Израилем, приносившие плоды. Однако в октябре, с началом конфликта, ее позиция резко изменилась.



"СП": Почему?



- Турки просто понимают специфику Ближнего Востока - сложнейшего региона, в котором завязано множество сложнейших проблем. Стоит попытаться распутать один узел - как тут же станет затягиваться другой.



Мы видим, что в данном конфликте турки сделали ставку на ХАМАС, в то время как другая палестинская организация ФАТХ, более светская, выступает за признание Израиля и явно преследует свой интерес. Сейчас, помимо решений на фронте, которые обсуждались на турецкой встрече, открывается еще один трек - урегулирование конфликта.



"СП": Это не станет окончанием "горячей фазы"?



- Мирный процесс может быть не менее "горячим". Как известно, есть несколько подходов к будущему Сектора Газа. Израиль заявляет, что будет сам контролировать данный регион. Соединенные Штаты хотят, чтобы это были западные страны и арабская коалиция. Турция говорила, что готова ввести в Сектор свой контингент.



Можно сказать, Анкара вступает в активную фазу политического процесса, в ходе которого будет решаться будущее Газы и во многом Ближнего Востока. Отсюда и предоставление площадки для встречи руководства ХАМАС. Мы видим, что арабское видение будущего Палестины и турецкий взгляд на него далеко не всегда совпадают.



Как известно, резолюция ООН о создании палестинского государства так и не была реализована. С тех пор многое изменилось. И в нынешней ситуации ее выполнение по одному из сценариев может стать запуском процесса фрагментации арабского мира и Ближнего Востока, к которому там, между прочим, фактически все подготовлено.



"СП": Что вы имеете в виду?



- Судите сами: американцы вторглись в Ирак - эта страна на сегодня не представляет единого образования. Аналогичная ситуация с Ливией. Более того, дипломатическая активность курдской автономии Ирака значительно выше, чем у Багдада - вы посмотрите на официальном сайте на уровень принимаемых там персон.



Западные страны наращивают военное присутствие на континенте. Почему мы этого не делаем?

Все это признаки проекта создания Большого Курдистана, который продвигают США. И турки пытаются держать удар на курдском направлении - у них, как известно, тоже есть проблемы с этим этническим меньшинством. Поэтому они заинтересованы в участии в процессе урегулирования, отсюда и контакты с ХАМАС.



"СП": Для некоторых наблюдателей встреча руководства ХАМАС выглядела бы более логичной в Иране.



- На эту страну с начала конфликта сыплются едва ли не все шишки. Сейчас активизировались йеменские хуситы, которые вроде бы находились на периферии ближневосточного конфликта, но вдруг принялись атаковать Израиль, а также американские корабли - и многие наблюдатели стали говорить, что за ними стоит Тегеран.



Но Иран со своей стороны делает все, чтобы удержать "Хезболлу" от вступления в конфликт. Он почувствовал вкус большой политики, понял, что может поднакопить денег. Иран хочет вступить в БРИКС, расширить свою инфраструктуру, обновить экономику. А война может попросту истощить его.



В общем, ближневосточный клубок затянут довольно туго и стороны хотят принять участие в его распутывании в своих интересах. Так что, Анкара не случайно сделала этот ход со встречей лидеров ХАМАС. Другие участники готовят свои ходы.