В Россию пришел депрессивный штамм ковида

12:36 19.12.2023

Новый вирус вызывает депрессию и остановку сердца, лекарства не помогают

Штамм ковида, пришедший в Россию, заставил вспомнить про украинских жриц любви



Михаил Зубов

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Игорь Никулин



В Россию пришел новый штамм ковида. Он, судя по всему, опаснее предыдущего. Пока это заболевание врачи в медицинских картах обозначают стандартной для нашей страны аббревиатурой ОРВИ, под которой имеется в виду острая вирусная инфекция без определенного названия.



В последний раз информация о количестве умерших от ОРВИ в России была опубликована в конце ноября. Тогда за неделю скончались 90 человек. Это немного. Во время пандемии счет шел на сотни в день.



Врачей насторожил процент смертности. При том, что количество заболевших у нас по-прежнему небольшое: менее, чем один человек на тысячу населения, заболевшие умирают. Причем в больницы они попадают с ОРВИ, а умирают от остановок сердца, гангрены и других причин.



Потому информация и закрыта, что пока не прослеживается прямая связь между ОРВИ и причиной смерти. Но версия о том, что именно вирус вызывает развитие несовместимых с жизнью осложнений, со счетов не сбрасывается.



Еще одна причина для беспокойства в том, что заболевшим той заразой, которая к нам пришла (ей еще даже название не придумали), не помогают лекарства. Жаропонижающие средства почему-то не сбивают температуру, и сердце пациента останавливается, когда не может больше перегонять перегретую кровь.



Не спасают и антибиотики.



О том, что антибиотики могут вдруг взять, да и не помочь, в Москве узнали еще в 1994 году. Тогда "предпринимательницы" из Украины, которые стояли на обочинах чуть не каждой столичной улицы, распространили штамм гонореи, от которой не лечил цифран-500. От всех других штаммов помогал, а от самостийного - нет. Венерологи сбивались с ног, оказывая оперативную помощь десяткам тысяч рассерженных горожан.



Потом придумали целую линейку новых антибиотиков. Не будем перечислять. Кому нужно - в курсе.



Что касается ОРВИ (и ковида как наиболее продвинутой разновидности) - врачи уже больше ста лет спорят, нужно ли применять антибиотики в принципе. Потому что еще со времен легендарной испанки, унесшей более 5 млн жизней, идет обсуждение, от чего умерли эти миллионы: от самого гриппа или от способов лечения.



Врачи, которые уже столкнулись с новым штаммом, крайне осторожны в оценках. Они обращают внимание на то, что вирус, скорее всего, бьет по сосудам. Поэтому при признаках заражения следует воздержаться от всего, что негативно влияет на сосуды: жирной пищи, алкоголя, курения.



Необходимо измерять сатурацию, цифра на табло измерительного прибора, который надевается на палец, не должна быть ниже 95. А если пульсоксиметр показал 93 - немедленно вызывайте скорую помощь. Это означает, что пошло поражение легких.



Врачи обнаружили еще один симптом, которого у больных гриппом раньше никогда не было - депрессивное состояние. Обычно при росте температуры характерна возбужденность, а не подавленность. Признаки депрессии - кошмарные сны, нежелание жить и так далее - могут говорить о том, что вирус поразил поджелудочную железу. Лучшим средством поддержки поджелудочной являются бананы.



Бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Ананна, член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин придерживается версии, что новый пришедший в Россию вирус имеет искусственное происхождение.



- В естественной среде вирус не может мутировать так быстро, как это происходит с ковидом. Новый штамм устойчив к лекарствам и вакцинам, которые применялись врачами в борьбе с ковид-19, он поражает и тех, кто уже переболел. Все очень похоже на то, что этот вирус, который сейчас занесен в Россию, создан в американских биолабораториях на территории Украины, - сказал "Свободной Прессе" микробиолог и дипломат.



Возвращаясь к истории с необычной гонореей в Москве в лихие 90-е: тогда тоже существовала версия, что она носит лабораторное происхождение.



Важно заметить, что новые мутации ковида появляются не только в России, этой проблемой обеспокоены и в других странах. Профессор института Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова активно выступает в американской прессе с предложениями вернуть масочный режим.



Тему уже рассматривают и во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ не ожидают новой пандемии, но тоже обращают внимание на высокую летальность от мутировавших штаммов ковида.