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КНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетамКНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетам
12:41 19.12.2023

Удар речи: Сеул пригрозил Пхеньяну "сокрушительным ответом"

Анастасия Костина

Южная Корея готова дать "сокрушительный ответ" КНДР в случае северокорейской атаки. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ель, который после двух пусков ракет из соседней страны также призвал активировать специальную линию связи с США и Японией. Эксперты считают, что последние действия Пхеньяна - не что иное, как послание Вашингтону, который продолжает усиливать напряженность на Корейском полуострове, пригоняя свои авианосцы и подлодки. Ждать ли эскалации конфликта в регионе - в материале "Известий".

Сокрушительный ответ на запуски Пхеньяна

По информации Объединенного комитета начальников штабов, 17 декабря Пхеньян запустил ракету малой дальности примерно в 22:38 (16:38 мск). Снаряд упал в Японское море, преодолев 570 км, - примерно на таком же расстоянии от Пхеньяна расположена база в Пусане. Буквально через 10 часов из КНДР запустили вторую ракету, причем, по данным правительственных источников в Токио, межконтинентальную баллистическую, хотя это запрещено ООН в отношении Северной Кореи. Это уже пятый запуск МБР в 2023 году, что стало рекордом. Ракета также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, но пролетев уже 1 тыс. км. Кроме того, снаряд был выпущен по крутой, почти вертикальной траектории, достигнув высоты не менее чем 6 тыс. км.

На этом фоне президент Южной Кореи Юн Сок Ель 18 декабря созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и призвал коллег из США и Японии отреагировать на последние два пуска ракет КНДР за одни сутки. Глава государства предупредил о "немедленном и сокрушительном" ответе в случае северокорейской атаки.

Кроме того, он призвал активировать трехстороннюю линию связи по обмену информацией о северокорейских ракетах в режиме реального времени. В минувшем августе лидеры Южной Кореи, США и Японии договорились запустить эту систему до конца 2023 года для сдерживания Пхеньяна. В минобороны Южной Кореи заявили, что для ее ввода в эксплуатацию нужно еще "несколько дней". Ситуацию обсудили также советники по нацбезопасности трех стран. В Белом доме подтвердили, что стороны договорились усилить координацию, задействовав совместный канал связи.

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Запуски ракет Пхеньяном последовали через несколько дней после нового раунда переговоров Южной Кореи и США по ядерной безопасности. 15 декабря представители двух стран провели в Вашингтоне вторую сессию Консультативной группы по ядерной энергии (NCG) и договорились доработать общую стратегию по сдерживанию КНДР к середине 2024 года. Тогда же состоится третья встреча в рамках NCG. В связи с этим северокорейское минобороны обвинило США и Южную Корею в росте ядерной напряженности на полуострове, назвав действия Штатов в регионе "превью ядерной войны". Военные также раскритиковали размещение американской атомной подлодки USS Missouri на военно-морской базе в Пусане. В ведомстве заявили, что предпримут более агрессивные шаги для противодействия угрозам.

- Эскалация и правда весьма вероятна. О том, что цикл кооперации и конфронтации между сторонами скоро войдет в фазу охлаждения отношений, можно было говорить уже после неудачного американо-северокорейского саммита в Ханое в 2019 году и отсутствия прогресса в развитии межкорейских связей в последнее время - просто сейчас тренд на обострение стал более очевиден, - сказала "Известиям" старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН при РАН Анна Поленова.

Послание для США

Президентский Совет национальной безопасности Республики Корея вместе с экспертами заявили, что ракета, выпущенная 18 декабря, - это, вероятно, "Хвасон-18". В таком случае это уже третье ее успешное испытание. Предыдущие состоялись в мае и июле 2023 года. Учитывая тот факт, что Северная Корея обычно начинает развертывать новое оружие после трех успешных испытаний, можно ожидать, что "Хвасон-18" скоро примут на вооружение, считает Чеонг Сон Чанг, старший аналитик Института Седжон. Она способна нести несколько, возможно, ядерных боеголовок, а также преодолевать более 15 тыс. км в зависимости от веса и других технических факторов. Это значит, что она может достичь даже берегов США.

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Часть экспертов считает, что оба запуска действительно "предназначались" для Соединенных Штатов. Северная Корея, возможно, пытается сказать, что с помощью ракеты меньшей дальности она способна поражать стратегические объекты США, а с помощью межконтинентальных баллистических ракет - материковую часть страны.

- Это предупреждение, что мы располагаем "оружием возмездия". Кроме того, сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон говорила, что Пхеньян не собирается нападать на Сеул. У них вся система обороны рассчитана на то, чтобы противостоять США, которые их провоцируют. Пока на территорию Южной Кореи будут заходить американские авианосцы, атомные подлодки и бомбардировщики, никаких переговоров по поводу ликвидации ядерного оружия не будет, - сказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун.

Сейчас, по его словам, важно снизить напряженность в регионе. Но для этого КНДР должна получить гарантии безопасности. Однако этого сейчас не происходит. К примеру, американцы уже начали говорить о том, что они могут сбить северокорейский спутник, который Пхеньян запустил месяц назад с баллистической ракеты, отметил Ким Ен Ун. Вашингтон апеллирует к тому, что это нарушение резолюций Совбеза ООН, однако сфера его деятельности касается вопросов войны и мира, а не освоения космического пространства. Проблема заключается в том, что других способов запустить спутник у КНДР нет, подытожил эксперт.

В южнокорейских СМИ пишут, что ракетная активность КНДР связана, вероятно, с наступлением двух важных для северокорейцев дат. 8 января 2024 года лидеру страны Ким Чен Ыну исполнится 40 лет. Кроме того, 16 февраля, в день рождения его отца Ким Чен Ира, отмечают День сияющей звезды - важнейший государственный праздник. Запуски могут и участиться, учитывая предстоящие парламентские выборы в Южной Корее в апреле. Так, например, в мае 2022 года Пхеньян "поздравил" президента Юн Сок Еля с победой новыми испытаниями, а спустя 100 дней его пребывания у власти выпустил две крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива. Однако, по словам Анны Поленовой, вряд ли имеет смысл искать прямую связь между важными историческими датами. У ракетных запусков есть логичный внутренний драйвер - необходимость тестировать новые технологические решения.

Источник - Известия
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