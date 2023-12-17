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Гора просто треснула... Фееричное извержение вулкана Гриндавик в Исландии (видео)
12:45 19.12.2023

На юго-западе Исландии происходит извержение вулкана

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии после череды сильных землетрясений произошло извержение вулкана.

Ранее из рыбацкого городка Гриндавик было эвакуировано около 4 тысяч человек, а расположенный неподалеку геотермальный курорт "Голубая лагуна" был закрыт.



Извержение началось в 4 км к северо-востоку от Гриндавика в 22:17 по местному времени, сообщает исландское Метеорологическое бюро, уточняя, что сейсмическая активность движется в сторону города.

Длина трещины в вулкане составляет около 3,5 км, лава течет со скоростью около 100-200 кубических метров в секунду, добавили в ведомстве.

Метеорологическое бюро Исландии отмечает, что это во много раз больше, чем при предыдущих извержениях на полуострове Рейкьянес за последние годы.

С конца октября в районе столицы страны Рейкьявика наблюдается повышенная сейсмическая активность, там были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

На фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, как лава вырывается из вулкана. За час до этого в этом районе была зафиксирована череда землетрясений, или так называемый сейсмический рой.

Вертолет береговой охраны отправлен в район, чтобы подтвердить точное местоположение и размеры извержения, сообщили в исландском Метеорологическом бюро.

Судя по всему, извержение произошло недалеко от Хагафелла, города к югу от столицы.

Старший офицер гражданской обороны Видир Рейниссон сообщил национальной телекомпании RUV, что извержение произошло быстро и, судя по всему, было "довольно крупным".

По его словам, лава течет во всех направлениях из большой трещины в вулкане.

"Лава вырывалась из вулкана высокими струями, так что, судя по всему, извержение было мощным в самом начале", - сказал он.

Извержение можно наблюдать из Рейкьявика, который находится примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.

Один из очевидцев в городе рассказал Би-би-си, что половина неба в направлении Гриндавика красного цвета, в воздух поднимаются клубы дыма, а полиция просит людей держаться подальше от этого района.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир сказала, что надеется на положительный эффект от недавно построенных защитных сооружений.

Президент Гудни Йоханнессон отметил, что главным приоритетом является сохранение жизни людей, но при этом будут предприняты все усилия для защиты строений.

В апреле 2010 года извержение вулкана Эйяфьяллайокудль стало причиной крупнейшего со времен Второй мировой войны закрытия европейского воздушного пространства из-за обширного облака пепла.

Убытки оценивались в 1,5-2,5 млрд евро.

Источник - centralasia.media
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