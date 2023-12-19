Изгнание с Синая. Участники конференции в Египте пострадали из-за политики и искусственного интеллекта

12:53 19.12.2023

19.12.2023



Изгнание с Синая.



Участники конференции в Египте пострадали из-за политики и искусственного интеллекта

Милена Фаустова



Во время президентских выборов в Египте запрещали проводить мероприятия, на которых звучала бы критика Запада.

Конференция "Кто соединит разобщенный мир: традиционные ценности или искусственный интеллект", которую организовал Международный фонд духовного единства народов, должна была пройти 11–13 декабря в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Однако 29-й по счету форум едва успел открыться, как его работа практически сразу была прекращена. Продлился и завершился он уже в Москве.

Причин для стремительного сворачивания конференции на Синае оказалось несколько. "Как нам пояснили местные власти, поскольку в эти дни в Египте проводились президентские выборы, то в стране был объявлен карантин на проведение различного рода политических мероприятий, и прежде всего с участием иностранцев", – рассказал корреспонденту "НГ-религий" глава фонда Валерий Алексеев. "Несмотря на то что ко дню проведения конференции уже был известен победитель и мы поздравляем господина Ас-Сиси с победой, однако официально об этом объявлено еще не было. Мне сложно судить, насколько в конференции нашего фонда они увидели какую-то политическую подоплеку, но тем не менее было ощущение, что местные хотят видеть в нашем собрании что-то политическое".



"Более того, – продолжил Алексеев, – нам объяснили, что еще одной причиной закрытия мероприятия стало то, что среди участников конференции были православные священники из разных стран мира, которые пришли на церемонию в облачении. Это якобы не приветствуется местными властями, которые считают, что духовные лица не должны участвовать в политических мероприятиях, а в церковных облачениях могут быть только в своих храмах. Объяснения, что форум посвящен культурологическим проблемам и в основе главных сюжетов для дискуссий лежат традиционные ценности, одинаковые как для христиан, так и для мусульман, остались без внимания. Мы не услышали в предъявленных нам требованиях сильный нажим на то, что мы находимся в мусульманской стране, но подобные нотки все же прозвучали", – подчеркнул глава фонда. В итоге православные священнослужители – участники конференции вынуждены были снять свои облачения.



Впрочем, в кулуарах форума поговаривали, что прикрыли мероприятие якобы из-за недовольства неких украинских политиков, которые то ли отдыхали, то ли работали в Шарм-эль-Шейхе в обозначенные даты. Украинцы подали жалобу в туристическую полицию Египта, возмутившись тем, что россияне, которые находятся под санкциями, посмели проводить "политическое" мероприятие в Египте.



Кроме того, ходили слухи и о том, что полиции не понравилась критика в адрес США и коллективного Запада за отход последних от традиционных ценностей, что на открытии мероприятия действительно прозвучало. Администрация отеля пояснила, что "у них это не принято".



Проблемы возникли и с искусственным интеллектом, точнее, просто с технологиями, и даже не очень высокими. Wi-Fi в гостинице кое-как работал только в одной точке, у ресепшена. Там вечерами собирались отдыхающие. Они с использованием различных мессенджеров звонили знакомым и родственникам в свои города и веси.



Валерий Алексеев пояснил, что идея проведения конференции в Шарм-эль-Шейхе вынужденно появилась в самый последний момент. "Несмотря на весь драматизм происходящего сегодня в мире – и в Украине, и на Ближнем Востоке, и в других частях света, мир поджигается со всех сторон, и человечество втягивается в очень непростую историю – подготовка к конференции началась задолго до последних событий.



Мы планировали ее провести в другой ближневосточной стране, но из-за политических перипетий и военной ситуации это стало невозможным. И тема форума выбиралась нами еще в середине года, когда в фокусе внимания мировой общественности вдруг остро зазвучала тема искусственного интеллекта. Она получила развитие не только на масштабных международных площадках, но и на нашей отечественной религиозной и политической сценах. По этой проблеме не один раз высказывались и президент Владимир Путин, и патриарх Кирилл, и другие видные общественные, политические и религиозные деятели. Только Русская православная церковь провела две большие конференции по проблемам ИИ. И нашему фонду также показалось, что это очень актуальная тема. Ведь сам по себе искусственный интеллект, по сути, индифферентен к тем темам, которыми занимается фонд: духовного единства, духовного измерения событий, происходящих в мире. Но нам показалось, что искусственный интеллект в данном смысле выступает как некий антипод тому, чем занимаемся мы. Однако тема ИИ все более и более актуализируется и уже оказывает влияние на духовные и религиозные сферы жизни".



Администрация отеля запретила проводить официальное мероприятие, но запретить общаться друг с другом приехавшим участникам конференции она не могла. Поэтому представитель Православной церкви Чешских земель и Словакии при Московском патриархате архимандрит Серафим (Шемятовский) рассказал корреспонденту "НГ-религий" о своей обеспокоенности тем, что ИИ сегодня пытаются распространить на многие, в том числе морально-этические и духовные сферы, жизни. "Одна из основных угроз искусственного интеллекта в том, что мы не знаем, что это такое. Мое личное мнение – это лишь набор алгоритмов, который направлен на манипуляцию. Благодаря ИИ заинтересованные лица смогут продвигать свои интересы, которые будут далеки от традиционных ценностей. Не думаю, что ИИ как-то способен помочь в церковной сфере. Мы уже более 2 тыс. лет живем в мире, в котором все хорошо отработано. Более того, мы видим, что люди, жившие в XIX веке, делали гораздо больше интересных исследований, в том числе и переводов Библии на национальные языки, чем сегодня. ИИ никогда не сможет сделать то, что делают живые люди, а потому его внедрение в религиозную и церковную жизни пагубно и бессмысленно", – считает священнослужитель.



С негативными последствиями взаимодействия с ИИ успел столкнуться и священник Сербской православной церкви Дарко Джого, который помимо церковного служения преподает на богословском факультете имени святого Василия Острожского университета в Восточном Сараево (Босния и Герцеговина). "Бывало так, что я давал какие-то задания своим студентам, а когда они возвращали мне свои работы на проверку, сразу же понимал, что это делали не они сами, а программы с искусственным интеллектом", – поделился сербский священнослужитель размышлениями с корреспондентом "НГ-религий". "Тогда я им говорил, что мне нужны их личности и их мысли, их человеческие размышления, а не общие фразы искусственного разума. Мне важно, чтобы студент не просто что-то писал, а чтобы он проживал и делился определенным опытом, в том числе и опытом присутствия слова Божия в его жизни. Искусственный интеллект этого никогда не сможет сделать, у него нет и не может быть жизненного опыта. А богословие – это встреча с Богом человека, а не искусственного интеллекта. Сейчас многие пытаются сделать ИИ новой общественной ценностью, но ведь ценности, особенно традиционные, – это не набор правил или слов, это прежде всего определенные добродетели. ИИ никогда не сможет стать добродетелью", – уверен Дарко Джого.



Шарм-эль-Шейх–Москва