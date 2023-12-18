Назначен новый хоким Намангана - Анваржон Отаходжаев

13:55 19.12.2023

Назначен новый хоким Намангана

Новым хокимом Намангана назначен Анваржон Отаходжаев. Кроме того, назначены два замхокима Наманганской области.



На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области 18 декабря назначены новый хоким Намангана и заместители хокима региона. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области.



