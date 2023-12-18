|16:43 УзбКадры. Арестованы замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов и хоким Бухарского района Хайрилло Жураев
16:38 Катастрофа мирового масштаба. Израиль втягивает США в большую войну, - Петр Акопов
16:19 Католическая церковь (Римский папа буллой Fiducia supplicans) разрешили благословлять однополые пары
14:04 Война за мир. О нынешнем положении и ближайших перспективах, - Николай Сорокин
14:01 Очередной полу-ребенок (Жанна Дубирова) назначена замминистра строительства и промышленности KZ
13:55 Назначен новый хоким Намангана - Анваржон Отаходжаев
12:45 Гора просто треснула... Фееричное извержение вулкана Гриндавик в Исландии (видео)
12:41 КНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетам
12:36 В Россию пришел депрессивный штамм ковида
10:11 США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС, - СП
08:59 Мощное (6,2 магнитуда) землетрясение в центре Китая - объявлено о более 110 погибших
07:55 Когда сменится власть, флаг будет возвращен, - Кырдепутат Самыйкожо
06:52 Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла Казпрокуратура
01:16 Самаркандцы обратились к Саиде Мирзиеевой с просьбой помочь остановить строительство тоннеля
01:04 Как молодая художница из Таджикистана Хусноро Джураева рассказывает о социальных проблемах через свои картины
00:59 Талибы возрождают афганскую военную авиацию
00:57 Каково нынче быть мигрантом-гастарбайтером из ЦА в РФ? - В.Панфилова
00:55 РосВласти увлеклись косплеем СССР
00:43 Залкарбек Каримов назначен мэром кыргызского Узгена
00:29 Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства, - Геворг Мирзаян
00:11 Курды закладывают фундамент для переустройства Сирии, - И.Субботин
00:05 Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России? - Ю.Тавровский
00:02 Ресурсы подземных вод Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
|23:37 29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big
23:35 18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте
22:58 Путин опять сигналит Западу о мире, - Мих.Ростовский
22:51 Израиль идет к краху. Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне, - Данияр Ашимбаев
22:20 Путин упростил прием граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в гражданство РФ
22:12 Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз избран президентом Египта - Есть 89,6%!
22:10 В Узбекистане снова (ежегодно!) реорганизуют Министерство инвестиций, промышленности и торговли
22:03 Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана Воитова задержали по подозрению в коррупции
21:55 Без внимания "хозяев" развалился Координационный совет белорусской оппозиции
21:50 Два "эки доса". Сколько еще продержится кыргызский дуумвират Жапарова-Ташиева?
17:34 Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии
16:56 Второй Вьетнам для США и "дивный новый мир" для остальных, - М.Бхадракумар
16:55 Израиль-армия устроила бойню в лагере беженцев Джабалия
16:50 Лев Корольков и Виталий Волков. Новая книга об уроках Афганской войны
16:15 РосЕпрстТВ - источник глума и предательства, - В.Егоров
15:58 Как бежал из Латвии в Россию депутат Рижской думы Руслан Панкратов
11:58 DPI - так будет называться мировой цифровой концлагерь, - Валентин Катасонов
11:02 Тайна Бостонского чаепития. "Независимая" Америка начиналась с... провокации масонов (история), - В.Можегов
10:56 Новая Большая игра: призрак Туманного Альбиона в песках Центральной Азии, - Вл.Прохватилов
10:52 Слов нет... Президент Жапаров объяснил, почему не станет давать пресс-конференцию по итогам года
08:59 Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины, - Сергей Миркин
07:35 На выборах в Сербии победила анти-западная партия Вучича
03:39 Ультра-правые наступают! Европа идет к чему-то немыслимому, - Ханс Кунднани
00:49 Украина достигла критической точки в конфликте с Россией, - Харуюки Аикава
00:48 США собираются воевать с Китаем в джунглях, - Вл.Скосырев
00:42 Судьба сахарных заводов Тегерана - в руках России, - Хасан Хасанзадэ
00:41 Многие международные проблемы к концу года стали выглядеть по-другому, - НГ
00:12 За изменение флага Киргизии заплатит президент, - В.Панфилова
|Назначен новый хоким Намангана - Анваржон Отаходжаев
13:55 19.12.2023
Назначен новый хоким Намангана
Новым хокимом Намангана назначен Анваржон Отаходжаев. Кроме того, назначены два замхокима Наманганской области.
На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области 18 декабря назначены новый хоким Намангана и заместители хокима региона. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области.
Хокимом Намангана стал Анваржон Хожаханович Отаходжаев.
Он родился в 1972 году в Намангане. В 1994 и 2002 годах окончил Наманганский инженерно-экономический институт, в 2011 - Академию государственного управления при президенте Узбекистана.
В 1998-2019 годах занимал различные руководящие должности в Управлениях экономики и статистики Наманганской области, Наманганском региональном управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана и других госструктурах.
До назначения с 2019 года работал хокимом Чартакского района Наманганской области.
На этом посту он сменил Гофуржона Орибжановича Джамалова, который на этой же сессии был назначен заместителем хокима Наманганской области по строительству, коммуникациям, коммунальному хозяйству, экологии и вопросам озеленения.
Гофуржон Джамалов родился в 1974 году в Намангане. В 1997 году окончил Наманганский индустриально-технологический институт, в 2006 году - Академию государственного управления при президенте Узбекистана.
В 2020-2021 годах занимал должность замхокима Ташкента - начальника Главного управления жилищно-коммунального обслуживания. С 2021 года был хокимом Намангана.
Заместителем хокима Наманганской области по связям с общественными и религиозными организациями был назначен Жамшед Мухторович Хатамов.
Жамшед Мухторов родился в 1978 году в Риштанском районе Ферганской области. В 1999 году окончил Ферганский государственный университет.
С 2019 года и до назначения работал замхокима Ферганской области по связям с общественными и религиозными организациями.