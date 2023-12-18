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|Очередной полу-ребенок (Жанна Дубирова) назначена замминистра строительства и промышленности KZ
14:01 19.12.2023
Жаннат Дубирова стала новым вице-министром промышленности и строительства
Постановлением правительства РК Жаннат Балгабаевна Дубирова назначена вице-министром промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе правительства 19 декабря, Жаннат Дубирова стала новым вице-министром промышленности и строительства.
Жаннат Дубирова родилась в 1987 году в Костанайской области. Окончила Евразийский национальный университет им. Гумилева, Манчестерский университет Великобритании. Входит в Президентский молодежный кадровый резерв.
Работала в коммерческих структурах администратором метаданных, руководителем, менеджером, главным менеджером IT проектов, заместителем директора департамента информационных технологий. В 2016-2017 годах была заместителем председателя правления АО "Астана Innovations", в 2017-2022 –руководителем ГКП на ПХВ "Городской центр мониторинга и оперативного реагирования" акимата Нур-Султана.
С 2022 года работала заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Ранее 19 декабря Сунгата Есимханова назначили вице-министром энергетики.
Никита Дробны