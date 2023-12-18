Очередной полу-ребенок (Жанна Дубирова) назначена замминистра строительства и промышленности KZ

14:01 19.12.2023

Жаннат Дубирова стала новым вице-министром промышленности и строительства



Постановлением правительства РК Жаннат Балгабаевна Дубирова назначена вице-министром промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.



Как сообщили в пресс-службе правительства 19 декабря, Жаннат Дубирова стала новым вице-министром промышленности и строительства.



