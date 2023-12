Война за мир. О нынешнем положении и ближайших перспективах, - Николай Сорокин

14:04 19.12.2023 В рамках "Прямой линии" наш президент намекнул на то, что в России в принципе склоняются к закрытию проекта "Украина", и это связано со все более явным превращением этого эрзац-государства в марионетку НАТО, потенциальный плацдарм для нападения на Россию и создания инфраструктуры для подрыва российских государственных институтов. Ничего подорвать они, естественно, не смогут, а вот нанести существенный вред, создать проблемы, при этом непрерывно готовясь к будущей войне и превращая всю оставшуюся подконтрольную территорию бывшей Украинской ССР в единый укрепленный лагерь, – такому сценарию в обязательном порядке и будет подчинена вся оставшаяся неосвобожденная территория и население в случае принятия Россией готовящегося Западом плана "Минск-3".



Президент весьма недвусмысленно дал понять, что нам такой радости не надо, что мы всего этого уже наелись после двух первых "Минсков". "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе", – сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.



Нетрудно понять, что для того, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию, требуется контролировать всю территорию, на которой данные задачи должны претворяться в жизнь. Иначе вы можете получить зачищенную от баз боевиков, складов с оружием и западных резидентур Киевскую область, но все это будет сохраняться и наращиваться, например, в соседней Житомирской, которая, ко всему прочему, станет площадкой для организации военных баз, полигонов, накопления с последующими визитами на освобожденные территории различных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), местом, откуда будут проводиться бесконечные обстрелы, запуски дронов, причем эти "пятна" бывшей Украины уже полностью потеряют всяческий суверенитет, как Косово, став полностью подконтрольными США военно-стратегическими плацдармами. Это недопустимо, и всем понятно, что с таким раскладом никто в России никогда не согласится, а тех, кто потенциально согласиться мог, давно вышибли из клуба принимающих решения лиц.



Еще сложнее с денацификацией. Это огромный комплекс мер, от детских садов до главных правительственных структур: пересмотр всех учебных программ, создание новых учебников, причем не только по истории, но и по литературе, географии, обществознанию и ряду других предметов; между прочим, если кто-то знакомился с украинскими задачками по математике на тему "сколько оккупантов-москалей погибло в результате обстрела героического артиллерийского расчета ВСУ", то он понимает, что и эти учебники придется изымать и заменять. Денацификация – это полная проверка на причастность к деятельности националистических структур и инициативному содействию распространению нацистской идеологии как минимум всех центральных и региональных чиновников, преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов; это запрет на деятельность националистических партий, повсеместная фильтрация и выявление мало-мальски подозрительных в политическом отношении лиц, установление степени лояльности к новым властям абсолютно всех совершеннолетних граждан. Думаю, все понимают, что данные мероприятия возможно организовать, исключительно имея под полным контролем территорию бывшей советской республики.



"По всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск", - заявил президент Владимир Путин.



"Генеральный штаб украинской армии решил изменить свою стратегию в конфликте и на время отложить попытки отвоевать у российской армии территории, потерянные Киевом (ключевая дефиниция – "на время" - Н.С.)", - в режиме латентной истерики пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что "теперь ВСУ будут пытаться нанести как можно больше урона ВС РФ". То есть, если я правильно понимаю, раньше такой задачи не стояло? А какая же тогда была раньше?



Из-за позиции Венгрии и частично Словакии Евросоюз, собравшись на очередное заседание на высшем уровне, так и не смог согласовать программу бюджетной помощи для Украины на 50 млрд евро. За несколько дней до этого американские конгрессмены аналогично не смогли достичь согласия по предоставлению 61,4 млрд долларов на нужды ВСУ. Политическая ситуация, складывающаяся к концу года, уже отражается, а в самые ближайшие дни во много раз сильнее отразится на положении дел в украинской обороне.



Воздушно-космические силы России бьют по морским портам противника с первого дня операции, но в основном по военным целям и грузам. На этот раз массированному удару подвергся порт Ильичевска, где в течение двух месяцев складировали зерно для отправки якобы в слаборазвитые страны, но на самом деле в Европу. По всей видимости, на складах хранились не только злаковые культуры: телеграм-канал Сергея Лебедева написал, что "Зерно" сдетонировало несколько раз, да так, что зарево было видно даже из Одессы", ролики есть в сети.



Еще более сокрушительные взрывы недавно разбудили ночью жителей Кировограда. Сообщается о прилетах по аэродрому "Канатово". "Грохнуло" так хорошо, что весь город слышал и вся "труха" местная всполошилась. Такое, как сейчас, было с год назад, когда по "Канатово" хорошо прилетало, а также по подстанции в Шестаковке. Уже пишут, что Х-5. Даже не написали, что сбили, аж странно", - рассказывают очевидцы на канале у того же Сергея Лебедева.



Канал же "Лохматый Z" выдал вообще сенсационную информацию об ударе по аэродрому "Староконстантинов", который, надо сказать, подвергается налетам уже больше года, и иногда по несколько раз в месяц. Есть мнение, что этот аэропорт готовят к приему самолетов F-16. И в этот раз попадание стало сверхрезультативным. Данные канала проверяем. "Прилетели туда генералы разные иностранные, проверить готовность аэропорта к приему западных самолетов. Засели в бункере, который сделан в СССР. И не успели закусить, как прилетела русская ракета. По сообщениям с мест, в бункере было 28 бандеровских офицеров в звании не ниже полковника, 12 натовских офицеров". Местные жители утверждают, что сразу "после прилета ракеты СБУ отключила мобильную связь и перекрыла подъезды к аэродрому. Идет работа по вытаскиванию тел из-под завалов". В общем, если информация подтвердится, то это станет повторением удара по секретному бункеру в Львовской области несколько месяцев назад, когда внезапно по всему миру в результате самых фантастических несчастных случаев и редких болезней стали штабелями погибать натовские, в основном американские и английские, генералы и высшие офицеры.



Тот же самый Bild сообщил, что Россия усилила атаки вдоль всей линии фронта в зоне операции: "В Харьковской области российские войска наступают на Купянск, намереваясь дойти до реки Оскол. В Херсонской области ВС РФ предпринимают атаки бронетехникой на плацдарм ВСУ возле поселка Крынки. В Запорожской области стремятся вновь освободить территории, которые были заняты ВСУ летом". Здесь надо заметить, что никаких территорий, за исключением брошенных деревень в серой зоне, ВСУ занято не было; эти заявления целиком из разряда немецких народных сказок.



"В Донецкой области Российская армия продолжает сражение за Авдеевку, чтобы сомкнуть котел вокруг города. Россияне также наступают на село Новомихайловка к югу от Марьинки, они заняли там несколько украинских позиций", - извещает "Bild на русском".



Наступательные действия ВС РФ сразу на пяти направлениях резко ограничили возможность маневра резервов ВСУ по внутренним операционным линиям, в результате таких действий украинская оборона проседает то на одном, то на другом участке фронта и находится в постоянном сверхнапряжении. Именно принимая во внимание сложившуюся ситуацию, главком Залужный и предложил отойти на ряде участков фронта, чтобы выровнять линию обороны, сберечь становящиеся серьезным дефицитом боеприпасы и избежать совершенно не нужных, в основном вызванных идиотскими политическими амбициями потерь среди личного состава, сохранить, насколько это вообще возможно, артиллерию и боевые бронированные машины (ББМ).



16 декабря украинский телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на информированные военные источники, описал сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения: "На северном фасе бахмутского направления "оккупанты" (российские войска – Н.С.) наступают в направлении Богдановки. В то же самое время идут ожесточенные бои и к югу от Бахмута - в Клещеевке и Андреевке. На северном фланге Авдеевского сражения идут бои у Степного, российская армия продвигается в направлении Очеретино. В районе промзоны к юго-востоку от Авдеевки ВС РФ также продвинулись, заняв новые позиции. Кроме того, российские силы наступают в направлении Новомихайловки и Победы. Судя по оценкам военных аналитиков, после переброски на юго-восток Авдеевского направления резервов бронетехники темпы наступления ВС РФ возросли".



Заявления Залужного о переходе украинских войск к обороне негативно отразились на желании Запада оказывать дальнейшую помощь Киеву. Об этом пишет тот же "Резидент", ссылаясь на информированный источник в Офисе президента Украины: "Теперь наши партнеры отказываются обсуждать поставки наступательного вооружения вообще, от нас потребовали пересмотреть списки с необходимым для ВСУ".



Пожелавший остаться неизвестным высокопоставленный чиновник из аппарата Ермака также рассказал, что "Залужный на очередном заседании Ставки Верховного главнокомандующего изложил свое видение стратегии российской армии в зоне СВО". "По мнению украинского главкома, "оккупанты" стремятся измотать силы ВСУ, довести до истощения резервы. Для этого "ворог", по словам Залужного, растягивает линию фронта и атакует на разных участках линии соприкосновения", - говорится в заявлении.



Как отметил наш Алексей Борзенко в интервью телеканалу "360", "скоро все закончится, и российские войска окончательно возьмут Авдеевку". "Сейчас в рядах ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. Какие-то запасы на украинских складах еще есть. Но такого прихода 155-миллиметровых снарядов, которые были в мае этого года, конечно, нет", - заключил Алексей Сергеевич. Их и не может быть, в связи с чрезвычайной узостью единственного коридора и его нахождением под полным огневым контролем ВС РФ. Тем не менее по личному приказу Зеленского и вопреки мнению как Залужного, так и Сырского, между которыми также существуют далекие от идеала конкурентные отношения, в авдеевский котел пытаются постоянно подкидывать свежие силы, фактически повторяя артемовскую мясорубку.



В последних числах прошедшего месяца российские войска освободили промзону на востоке Авдеевки и продолжили наступление вглубь города. "Киев признавал, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация на фронте", - передает RT. Взятие Авдеевки даст возможность выйти на короткий путь из южной части ДНР в северную, то есть, в Славянско-Краматорскую агломерацию. Одновременно с этим на юге российская армия медленно, но неуклонно продвигается на запад-юго-запад: украинские источники нехотя признают, что на ореховском участке русская армия заметно продвинулась к западу от Работино. Основные боестолкновения сейчас проходят в районе Новофедоровки и Вербового.



На с каждым днем усиливающиеся российские атаки накладываются сопутствующие, но не менее прискорбные проблемы у ВСУ: "Холод, периодически сменяющийся распутицей, болезни и минимальная ротация, – сообщает "Резидент", – выкашивают не меньше личного состава ВСУ, чем удары противника".



На донецком направлении наши войска наносили массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов: Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка.



На левом берегу Днепра идут "жестокие и тщетные" бои, которые "не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева", - пишет газета The New York Times. Бойцы ВСУ рассказали The New York Times о чудовищных, а главное, совершенно бессмысленных потерях на левом берегу реки и пожаловались на не соответствующее действительности описание ситуации со стороны властей. По словам одного из бойцов, "закрепиться на левом берегу Днепра практически невозможно". Он назвал это не битвой, а "самоубийственным заданием". Украинский морпех рассказал, что "подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу, половина его отряда погибла".



Во время "Прямой линии" ситуацию пояснил Президент России: "ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту". "В Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около восьмидесяти украинских военных, сейчас меньше", - добавил Путин. "Хочу обратить ваше внимание на то, что это не просто военнослужащие Вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за полтора месяца, какие потери у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны", – сказал Путин. При этом у российских сил потери санитарные и составляют несколько человек.



Позавчера, к тому же, резко начало теплеть: температура поднялась на десять градусов и достигла плюсовых отметок, началась распутица, поставленная Западом техника тонет в грязи. Видео на эту тему разместил украинский телеграмм-канал "Политика Страны". "На фронте - распутица… западная техника погрязла в болоте. Снег продолжает идти. В Донбассе сейчас в районе +1", - пишет канал. Все не так для ВСУ. Мороз – русский генерал, это мы уже 210 лет знаем, а распутица – это кто? Русская старуха с косой или барышня с пониженной социальной ответственностью?



Как мы уже писали, самые большие опасения аналитики Пентагона и западные разведслужбы испытывают от ожидания перехода Российской армии в генеральное наступление на трех стратегических направлениях одновременно, при том, что каждое из них может также ветвиться на главный и несколько второстепенных участков. Одновременный удар на Киев из Белоруссии (собственно, два года назад он уже был продемонстрирован нашими войсками), на Николаев и Одессу с юга и в сторону Днепропетровска с востока при соответствующем количестве задействованных сил в течение нескольких дней поставит Украину и НАТО на грань катастрофы. В западных штабах опасаются, что именно такую стратегию изберет российское руководство после полного освобождения Донбасса - сейчас незачищенной остается лишь Славянско-Краматорская агломерация.



Отмечается накопление наших сил, особенно авиации и танковых подразделений. Постоянно подчеркивается достижение Россией паритета, а кое-где и преимущества в дронах. Постоянные жалобы ВСУ на тотальное доминирование русской авиации и российских средств радиоэлектронной борьбы стали уже притчей во языцех.



Одновременно с этим советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко внезапно заявил (чем потряс медиаресурсы Украины), что правительство занимается разработкой так называемого плана "Б" - на случай отсутствия или резкого снижения материальной помощи от стран Запада. Правительство "незалежной" на этот случай запланировало "обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов". Скажу сразу, никакого "внутреннего рынка" капиталов, кроме олигархических, давно выведенных на Запад, у Украины нет. Таким образом, речь может идти только о том, чтобы обратиться к единственному внутреннему резерву – печатному станку, что при сегодняшнем состоянии экономики и рынков немедленно приведет к гиперинфляции. Произойти это может уже в первые дни нового года, но, уверен Устенко, в конечном итоге "финансовая поддержка будет". К сожалению, я так тоже думаю, не на шестьдесят с лишним миллиардов, конечно, но пока будет.



Устенко с горечью констатировал, что такое развитие событий точно спровоцирует дополнительное напряжение, будет "очень тяжело" и нервно для министерства финансов, которое и отвечает за бюджет Украины. То есть, тот факт, что страна, которую он представляет, уже давно практически ничего не производит, нисколько не беспокоит чиновника. Путин правильно сказал. Все привозят на халяву, но халява может закончиться.



Президент России назвал конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну: русские и украинцы - единый народ. Мы об этом неоднократно писали; по сути, это и есть гражданская война, причем, как и положено, сопровождаемая иностранной прокси-интервенцией. И точно так же, как и во время гражданского противостояния, которое завершилось более 100 лет назад, победа объединительных для Русского Мира сил неизбежна, какие бы там мантры ни произносили западные интервенты и украинские нацисты. Мир больше никогда не будет прежним, но и в нынешнем состоянии ему осталось существовать недолго. Внимательно следим за развитием событий. Источник - завтра

