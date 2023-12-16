 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.12.2023
16:43  УзбКадры. Арестованы замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов и хоким Бухарского района Хайрилло Жураев
16:38  Катастрофа мирового масштаба. Израиль втягивает США в большую войну, - Петр Акопов
16:19  Католическая церковь (Римский папа буллой Fiducia supplicans) разрешили благословлять однополые пары
14:04  Война за мир. О нынешнем положении и ближайших перспективах, - Николай Сорокин
14:01  Очередной полу-ребенок (Жанна Дубирова) назначена замминистра строительства и промышленности KZ
13:55  Назначен новый хоким Намангана - Анваржон Отаходжаев
12:45  Гора просто треснула... Фееричное извержение вулкана Гриндавик в Исландии (видео)

12:41  КНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетам
12:36  В Россию пришел депрессивный штамм ковида
10:11  США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС, - СП
08:59  Мощное (6,2 магнитуда) землетрясение в центре Китая - объявлено о более 110 погибших
07:55  Когда сменится власть, флаг будет возвращен, - Кырдепутат Самыйкожо
06:52  Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла Казпрокуратура
01:16  Самаркандцы обратились к Саиде Мирзиеевой с просьбой помочь остановить строительство тоннеля
01:04  Как молодая художница из Таджикистана Хусноро Джураева рассказывает о социальных проблемах через свои картины
00:59  Талибы возрождают афганскую военную авиацию
00:57  Каково нынче быть мигрантом-гастарбайтером из ЦА в РФ? - В.Панфилова
00:55  РосВласти увлеклись косплеем СССР
00:43  Залкарбек Каримов назначен мэром кыргызского Узгена
00:29  Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства, - Геворг Мирзаян
00:11  Курды закладывают фундамент для переустройства Сирии, - И.Субботин
00:05  Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России? - Ю.Тавровский
00:02  Ресурсы подземных вод Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
Понедельник, 18.12.2023
23:37  29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big
23:35  18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте
22:58  Путин опять сигналит Западу о мире, - Мих.Ростовский
22:51  Израиль идет к краху. Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне, - Данияр Ашимбаев
22:20  Путин упростил прием граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии в гражданство РФ
22:12  Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз избран президентом Египта - Есть 89,6%!
22:10  В Узбекистане снова (ежегодно!) реорганизуют Министерство инвестиций, промышленности и торговли
22:03  Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана Воитова задержали по подозрению в коррупции
21:55  Без внимания "хозяев" развалился Координационный совет белорусской оппозиции
21:50  Два "эки доса". Сколько еще продержится кыргызский дуумвират Жапарова-Ташиева?
17:34  Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии
16:56  Второй Вьетнам для США и "дивный новый мир" для остальных, - М.Бхадракумар
16:55  Израиль-армия устроила бойню в лагере беженцев Джабалия
16:50  Лев Корольков и Виталий Волков. Новая книга об уроках Афганской войны
16:15  РосЕпрстТВ - источник глума и предательства, - В.Егоров
15:58  Как бежал из Латвии в Россию депутат Рижской думы Руслан Панкратов
11:58  DPI - так будет называться мировой цифровой концлагерь, - Валентин Катасонов
11:02  Тайна Бостонского чаепития. "Независимая" Америка начиналась с... провокации масонов (история), - В.Можегов
10:56  Новая Большая игра: призрак Туманного Альбиона в песках Центральной Азии, - Вл.Прохватилов
10:52  Слов нет... Президент Жапаров объяснил, почему не станет давать пресс-конференцию по итогам года
08:59  Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины, - Сергей Миркин
07:35  На выборах в Сербии победила анти-западная партия Вучича
03:39  Ультра-правые наступают! Европа идет к чему-то немыслимому, - Ханс Кунднани
00:49  Украина достигла критической точки в конфликте с Россией, - Харуюки Аикава
00:48  США собираются воевать с Китаем в джунглях, - Вл.Скосырев
00:42  Судьба сахарных заводов Тегерана - в руках России, - Хасан Хасанзадэ
00:41  Многие международные проблемы к концу года стали выглядеть по-другому, - НГ
00:12  За изменение флага Киргизии заплатит президент, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Катастрофа мирового масштаба. Израиль втягивает США в большую войну, - Петр Акопов
16:38 19.12.2023

ПЕТР АКОПОВ
16 декабря 2023

Владимир Путин назвал происходящее в Газе катастрофой, но при всей бесчеловечности уже происходящего ситуация может стать намного хуже.

Огонь давно уже вышел за пределы Газы. Израиль проводит зачистки в Западном секторе реки Иордан, где уже многие сотни людей убиты и тысячи арестованы, и ведет перестрелки с ливанской "Хезболлой". Йемен обстреливает в Красном море направляющие в Израиль танкеры, что уже привело практически к остановке работы израильского порта Эйлат.

И все же была надежда на то, что большой войны на Ближнем Востоке удастся избежать. Но прилетевший 14 декабря в Израиль советник президента США Джейк Салливан фактически дал зеленый свет эскалации катастрофы.

Риск большой войны опасен тем, что совершенно непредсказуем и ее ход, и число участников. Именно ради того, чтобы обезопасить Израиль, США подогнали свой военный флот, пригрозив Ирану ударом в случае попыток вмешательства напрямую или с помощью поддерживаемой им ливанской "Хезболлы".

Американский военный зонтик гарантировал Израилю, что ни одна исламская страна не сможет вступиться за Газу, начав обстрел еврейского государства или открыв против него второй фронт. США тем самым дали Израилю время для уничтожения ХАМАС. Но все пошло совсем не так, как планировал Биньямин Нетаньяху.

Военная операция оказалась тяжелой и долгой. Несмотря на тотальное превосходство израильской армии, уничтожить военные силы ХАМАС на их родной земле оказалось совсем непросто.

Никто не знает реального положения дел - иностранную прессу в сектор не пускают, доверять победным заявлениям Израиля и ХАМАС оснований нет. Но понятно, что сражения в формате городских боев в руинах и туннелях будут идти еще очень долго. Однако времени ни у Израиля, ни у США просто нет.

В том числе и потому, что варварские бомбежки, специальное уничтожение жилья и инфраструктуры, приближающееся к 20 тысячам число погибших (из которых абсолютное большинство - женщины и дети), более миллиона беженцев, отказ в поставке лекарств, нехватка еды привели к настоящей катастрофе. Ответственность за нее практически весь мир возлагает на Израиль, требуя прекращения огня.

Но Израиль не может прекратить карательную операцию против ХАМАС, потому что тем самым он признает свое поражение. Ведь объявленная цель - уничтожение структуры палестинского сопротивления - не будет достигнута.

Израильское руководство не может признаться, что цель была изначально недостижима, потому что для ее реализации придется сравнять с землей весь сектор Газа. Поэтому оно хочет продолжать не только бои с ХАМАС, но и тотальные бомбежки.

Как ведут себя в этой ситуации США? Они настаивают на сокращении масштабов операции, чтобы успокоить как будущих избирателей Джо Байдена, так и исламский мир, атмосфера в котором накаляется. Но Нетаньяху уже не раз отказывался прислушаться к рекомендациям Вашингтона, понимая, что все это - только слова. На деле же американцы будут и дальше поставлять оружие и обеспечивать военно-политическое прикрытие Израиля.

И вот в четверг советник Салливан встречался с израильским военным кабинетом. Судя по утечкам в американской и израильской прессе, он сообщил о желании США "завершить крупномасштабную наземную и воздушную кампанию в Газе" до Нового года. И перейти к точечным операциям против ХАМАС.

Что ответили ему израильтяне, догадаться несложно. Буквально накануне встречи с Салливаном министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в Газе продлится более нескольких месяцев. То есть ни о каком завершении речи не идет.

Более того, тот же самый Галлант не раз грозил Ливану, что превратит его в Газу, если "Хезболла" попытается ударить по Израилю. И никого не смущают угрозы независимому государству. Раз Израиль называет ливанскую Хезболлу террористической организацией, значит он может устроить ад и в Ливане?

Ведь нападением на Израиль может быть названо что угодно. Взаимные обстрелы на границе продолжаются уже два месяца, не говоря уже о том, что Израиль и раньше не церемонился, когда ему нужно было вторгнуться в Ливан.

Проблема в том, что Израиль и хочет, и боится первым ударить по Ливану - операция 2006 года показала, что "Хезболла" может дать серьезный отпор. С тех пор ее мощь только выросла, теперь это куда более серьезная сила, чем легковооруженный ХАМАС.

Почему же в Израиле все равно верят в свою способность нанести поражение "Хезболле"? Да потому что за ним стоят США. И Нетаньяху рассчитывает, что Штаты окажутся втянутыми в войну в Ливане.

Увы, этот сценарий становится все реальней. Об этом свидетельствует еще одно заявление Салливана, сделанное им в ходе визита в Израиль. Заявление непубличное, но пока никем не опровергнутое. Согласно заявлениям израильской прессы, Салливан сказал, что, если дипломатические усилия по устранению риска со стороны "Хезболлы" потерпят неудачу, США поддержат Израиль в случае его атаки на эту группировку.

Не навоевались. Почему "худой мир" в Газе не устроил никого
То есть Штаты дали Нетаньяху карт-бланш на атаку Ливана, потому что "дипломатические усилия" в Израиле понимают совершенно превратно. По мнению израильского правительства, "Хезболла" должна отвести свои формирования от границы, на что шиитская группировка, естественно, никогда не пойдет.

И Израиль тогда атакует Ливан, имея в кармане обещание поддержки США. И рассчитывая на то, что если сломить "Хезболлу" не удастся - а так и произойдет, - то американская армия вмешается в конфликт на стороне Израиля.

Если такое действительно произойдет, мы окажемся на пороге катастрофы уже не масштаба Газы и не масштаба Ливана. Прямое участие США в конфликте заставит Иран изменить свою позицию вынужденного невмешательства. Не говоря уже о том, что Израиль будет провоцировать Иран, чтобы подставить его под удары США.

Так может начаться полномасштабная многосторонняя война на Ближнем Востоке - катастрофа мирового масштаба.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702993080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект об электромобилях
- Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения - Алихан Смаилов
- Qarmet будет проводить поэтапную работу по комплексному развитию производства и устранению экологических нарушений
- Первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китай
- Итоги года от правительства
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Великобритании
- Безопасность и здоровье детей должны быть в приоритете - Тамара Дуйсенова о строительстве школ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  