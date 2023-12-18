УзбКадры. Арестованы замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов и хоким Бухарского района Хайрилло Жураев

16:43 19.12.2023

Правоохранительные органы задержали заместителя хокима Наманганской области по вопросам строительства Саидахмада Султанова по подозрению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.



Правоохранительные органы задержали заместителя хокима Наманганской области по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения Саидахмада Султанова, сообщила пресс-служба Наманганского областного суда.



Он подозревается в совершении преступлений по пункту "а" части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба / наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права) и пункту "а" части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба / наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определенного права) Уголовного кодекса Узбекистана.



По данным Kun.uz, его подозревают в причастности к делу, связанному с незаконной продажей земель.



По запросу прокурора области Наманганский городской суд по уголовным делам 16 декабря принял решение заключить его под стражу в следственном изоляторе.



Султанов находится на этой должности с октября 2020 года. До этого работал начальником Главного управления строительства Наманганской области (2018−2020), заместителем хокима Намангана (2012−2018) и занимал другие должности.



Ранее мы сообщали о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, ряда руководящих сотрудников Налогового комитета, хокима Бекабадского района Шухрата Мирзаева и других.



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адержан бывший хоким Бухарского района

Бывший хоким Бухарского района Хайрилло Жураев заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий, нарушении порядка предоставления земель и других преступлениях.

Сегодня, 18:28 Политика

Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Бухарского района Хайрилло Жураева, сообщила пресс-служба Бухарского областного суда.



Он подозревается в совершении преступлений по пункту "а" части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба), пункту "а" части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий с причинением особо крупного ущерба), части 1 статьи 207 (должностная халатность), пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пункту "а" части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершенное повторно) Уголовного кодекса Узбекистана. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет.



По запросу первого заместителя прокурора области Бухарский городской суд по уголовным делам 16 декабря принял решение заключить его под стражу в следственном изоляторе.



Хайрилло Жураев работал хокимом Бухарского района с декабря 2020 года по августа 2022 года, а до этого - руководителем свободной экономической зоны "Гиждувон".



Ранее "Газета.uz" сообщала о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, ряда руководящих сотрудников Налогового комитета, хокима Бекабадского района Шухрата Мирзаева, заместителя хокима Наманганской области и других.