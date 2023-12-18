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|Пропавший 15/12 хоким Бекабадского района Узбекистана Мирзаев нашелся - в СИЗО
18:12 19.12.2023
Задержан хоким Бекабадского района
Правоохранительные органы задержали хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, который проработал на этой должности чуть больше четырех месяцев.
Правоохранительные органы в рамках кампании борьбы с коррупцией задержали хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, сообщил "Газете.uz" источник.
Он подозревается в хищении средств. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Шухрат Мирзаев стал хокимом Бекабадского района 7 августа. До назначения работал заместителем начальника департамента "Кишлок курилиш банка" по бухгалтерскому учету и отчетности.
Последний документ в качестве хокима он подписал 15 декабря. Примечательно, что в документах он указан как исполняющий обязанности хокима.
Ранее мы сообщали о задержании бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и ряда руководящих сотрудников Налогового комитета.