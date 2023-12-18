Пропавший 15/12 хоким Бекабадского района Узбекистана Мирзаев нашелся - в СИЗО

18:12 19.12.2023

Задержан хоким Бекабадского района

Правоохранительные органы задержали хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, который проработал на этой должности чуть больше четырех месяцев.



Правоохранительные органы в рамках кампании борьбы с коррупцией задержали хокима Бекабадского района Ташкентской области Шухрата Мирзаева, сообщил "Газете.uz" источник.



Он подозревается в хищении средств. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Шухрат Мирзаев стал хокимом Бекабадского района 7 августа. До назначения работал заместителем начальника департамента "Кишлок курилиш банка" по бухгалтерскому учету и отчетности.



Последний документ в качестве хокима он подписал 15 декабря. Примечательно, что в документах он указан как исполняющий обязанности хокима.



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