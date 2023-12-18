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|ФРГ пошла на рекордную газовую сделку с Норвегией ради снижения зависимости от России
18:28 19.12.2023
Руководство немецкой энергетической компании curing Energy for Europe (SEFE) подписало долгосрочные договоренности с норвежским нефтегазовым концерном Equinor на поставку 129 млрд кубометров газа. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на исполнительного директора Equinor Андерса Опедала.
Отмечается, что договор подписан до 2039 года, а суммарная стоимость оценивается в 50 млрд евро. Планируется, что поставки газа из Норвегии помогут Германии еще больше снизить зависимость от российского топлива, а также компенсировать сильное сокращение газовых поставок из России.
Глава Equinor отметил, что благодаря газовой сделке удастся обеспечить треть всех потребностей для промышленного сектора немецкой экономики. При этом такая договоренность стала для организации самым крупным за последние почти 40 лет.
Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН