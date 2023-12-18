Хуситы обещают топить все, что поплывет Баб-эль-Мандебским проливом

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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18:34 19.12.2023

Хуситы пообещали атаковать суда в Красном море каждые 12 часов: ждать ли полномасштабной войны

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о создании многонациональных сил для защиты торговли в Красном море. Операция под кодовым названием "Страж процветания" задумана против йеменских хуситов, которые активизировали нападения на коммерческие суда в акватории. Анализируем, сигнал ли это большой войны в Красном море.

Операция США "Страж процветания" приносит опасные плоды

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник объявил о новой операции под руководством США, направленной на "проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденском заливе": "Я объявляю о создании операции "Страж процветания", важной новой многонациональной инициативы в сфере безопасности под эгидой Объединенных морских сил и под руководством ее оперативной группы, которая фокусируется на безопасности в Красном море".

В многонациональную операцию входят такие страны как: Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Заявление главы американского оборонного ведомства прозвучало после того, как ВМС США и Великобритании заявили на выходных, что их эсминцы сбили в общей сложности 15 дронов хуситов на водном пути.

А в понедельник нефтяной танкер под флагом Каймановых островов подал сигнал бедствия после атаки "множественными снарядами". Примерно в то же время, отмечает CNN, был атакован еще один военный корабль.

Хуситы взяли на себя ответственность за нападения на оба судна, которые, по их утверждениям, были связаны с Израилем. Хуситы также заявили, что "никакой вред не будет нанесен" судам, направляющимся в порты по всему миру, "кроме израильских".

Напомним: с начала войны между Израилем и ХАМАС хуситы всерьез взялись за проходящие в акватории корабли, связанные с Израилем. Этот шаг был объяснен стремлением наказать еврейское государство за жертвы среди палестинцев в Газе.

Пристальное внимание всего мира к обстановке в Красном море объяснимо: около 12% мировой торговли проходит именно по этому водному пути, который соединяется со Средиземным морем через Суэцкий канал.

Действия хуситов вынудили многие компании менять маршруты, что значительно увеличило затраты и привело к задержкам доставки разного рода продукции.

По меньшей мере 12 судоходных компаний, в том числе итало-швейцарский гигант Mediterranean Shipping Company, французская CMA CGM и датская AP Moller-Maersk, приостановили транзит через Красное море из соображений безопасности.

Израиль допустил свое участие в военной операции против йеменских хуситов

Последней фирмой, последовавшей тому же примеру, стал британский нефтяной гигант ВР. Ясно, что по поводу обеспечения безопасности в Красном море все страны, имеющие в регионе интерес, стали посматривать на США.

Саудовская Аравия и Египет, которые, казалось бы, могли на что-то повлиять стараются проявлять не слишком сильную активность. Саудовская Аравия только недавно заключила хрупкое перемирие с хуситами. Египет же традиционно пытается оставаться нейтральным.

Получается, остаются только США, которые с 7 октября стали активно перебрасывать свои силы на Ближний Восток. Но это чревато серьезными последствиями.

Высокопоставленный представитель йеменской группировки Мохаммед аль-Бухайти заявил в разговоре с Аль-Джазирой, что его силы будут противостоять любой возглавляемой США коалиции в Красном море.

Уже во вторник стало ясно, что имелось в виду. В разговоре с тем же телеканалом, представитель движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

"Что касается военно-морских операций, то они идут полным ходом. Мы предполагаем, что операции будут осуществляться не реже чем раз в 12 часов", – уточнил Абдель Салям.

Не стоит забывать, что хуситов поддерживает Иран, который тоже отреагировал на операцию "Страж процветания". Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани заявил, что любая многонациональная оперативная группа столкнется с чрезвычайными проблемами, пытаясь защитить судоходство в Красном море: "Если США предпримут такой иррациональный шаг, они столкнутся с чрезвычайными проблемами. Никто не может сделать ни шагу в регионе, где мы доминируем".

Это очень важное замечание: "Мы доминируем". Доминировать традиционно хотят и США, вот только не получается им это сделать. Любая попытка установить контроль над территорией под соусом защиты заканчивается для Соединенных Штатов плачевно.

Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703000040


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