Всерусская идеология рождается сейчас на фронте. Русский человек на войне становится субъектом, - Александр Дугин

20:59 19.12.2023

Идеология Новой России рождается сейчас на Украинском фронте.



Конечно, там есть те, кто добровольно и осознанно пошел на войну, уже имея идеологию. Есть убежденные правые (православные, монархисты, державники). Есть левые (сталинисты, антиглобалисты). Есть лево-правые - национал-большевики. Кстати, Пригожин озвучивал во многом именно лево-правый дискурс - Справедливость и сила. Есть право-левые - евразийцы. Нет либералов ни в каком виде. Такова идеология фронта и с ней нельзя не считаться. Там, как точно пишет Семен Пегов, "бок о бок народ и солдат". Если на фронт попадает либерал, он просто перестает быть либералом и погружается в контекст иллиберальной идеологии Русского Фронта. Большинство же убежденных либералов либо сбежали в самом начале СВО, либо затаились и занялись подрывной работой в тылу.



Но большинство людей - прежде всего мобилизованных, но не только, приходит на фронт без идеологии. Их посылает государство, которому они подчиняются. На первом этапе эта безыдейность и дала массу "пятисотых", по сути дезертиров, которые, столкнувшись с дикой стихией войны, поняли, что не готовы умирать и не понимают за что. Наверное, так же из послушания на фронт и новые территории двинулись и некоторые чиновники. Не за идеей, а раз так сказало государство. И теоретически, если бы государство сказало стоп, меняем войну на мир, они бы так и поступили - не рассуждая и не осуждая.



Но это теоретически и в самом начале. Когда русский даже идейно нейтральный человек попадает на войну, особенно на такую, как сейчас, народную, отечественную, он необратимо меняется. Его жизнь пронизывается идеей. Русской Идеей. И теперь его уже нельзя так легко отозвать назад, сделав вид, что ничего не было. Раз уж война, то до Победы. Так послушный государственник становится русским героем с высокой степенью самосознания. На войну его отправили, но обратной силы этот жест не имеет. Русский человек на войне становится субъектом. Либералом на войне стать нельзя. А вот правым, левым, право-левым и лево-правым вполне. Но тут есть один важный момент: большинство посланных на войну едва ли будут строго следовать за догматическими правыми или левыми, включая массивы красно-белых противоречий. Кто-то, да, но большинство нет. Именно в этой среде русского воинства (солдата-народа) и родится новая русская идеология. Она будет скорее право-левой или лево-правой, но не догматически, а интуитивно.



На фронтах Украины сейчас сражается вся Русь - древняя и новейшая, имперская и советская. И идеология такой войны естественным образом должна быть всероссийской, всерусской.



Всех поразила история про нашего солдата, тяжело раненого и оставленного в серой зоне, который несмотря ни на что выжил, а до этого помогал как мог смертельно раненому украинцу, ел ложкой снег, и все-таки дополз до своих. Могущество идеи, глубина героизма и серьезность русской идеологии открывается в таких сверхчеловеческих подвигах. 10 дней истекая кровью, начиненный осколками, разрывающими плоть, в крови и взрывах есть ложкой снег.



На это способен лишь дух.



14.12.23