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"Политическое самоубийство": Армения не явилась на заседание ОДКБ
22:01 19.12.2023

Никол Пашинян продолжает осторожный курс на разрыв отношений с Москвой

В Москве во вторник проходит заседание Совета Парламентской Ассамблеи и пленарное заседание Организации Договора о Коллективной Безопасности. Обсуждается безопасность: гармонизация законодательств и подготовка модельных законов по противодействию вызовам и угрозам в зоне ответственности. Примечательно, что в заседании не принимает участие Армения – одна из действующих участниц договора.

Никол Пашинян продолжает осторожный курс на разрыв отношений с Москвой

В ОДКБ входят шесть стран – Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Последняя, впрочем, может и прекратить членство. О том, что спикер парламента Армении Ален Симонян не приедет на заседание ОДКБ, стало известно еще заранее. О том, что визита не случится, он уведомил председателя организации Вячеслава Володина в официальном письме. В некоторых СМИ такую позицию называют целенаправленным бойкотом ОДКБ со стороны Армении.

При этом 14 декабря, на итоговой пресс-конференции, президент Российской Федерации Владимир Путин затронул тему участия Армении в международных организациях, связанных с Россией. По его словам, вряд ли в интересах самой Армении инициировать выход из СНГ и ОДКБ, однако если власти страны решат так сделать, то это будет их выбором.

О том, насколько вероятен выход Армении из ОДКБ, "Московский Комсомолец" поговорил с политологом, старшим преподавателем МГИМО МИД РФ Алексеем Зудиным.

"Нынешний премьер Армений Никол Пашинян длительное время ведет дело к ослаблению связей Армении и России, - считает Зудин, - прежде всего это касается участия Армении в оборонных альянсах. Например, ОДКБ. При этом он, правда, проявляет осторожность и воздерживается от резких шагов. Очевидно, Пашинян таким образом надеется постепенно ослаблять связи ОДКБ по мере укрепления связей с новыми западными партнерами, такими, например, как Франция. С точки зрения политика, не делать резких движений – разумное поведение, но в целом стратегию Пашиняна вряд ли можно признать разумной, ведь Москва является многовековым историческим союзником Армении, да к тому же ее соседом. Политик предпринимает шаги, которые наносят явный ущерб стране, которую он возглавляет.

- Можно ли оценить неявку Армении на итоговое заседание ОДКБ как предпосылки к ее выходу из организации?

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- Я бы не стал так торопиться с оценками, хотя очень многое указывает именно на такую линию развития событий.

- Какие последствия ждут Россию и Армению, если последняя все же выйдет из ОДКБ?

- Для России это негативное явление, ослабление наших позиций на Кавказе. Но, прежде всего, это самоубийственные позиции для самой Армении, а не для Москвы. Армения потеряет старого друга и союзника, но не приобретет новых. Как запад использует своих союзников и государства постсоветского пространства, можно наблюдать воочию. Например, примером является Украина.

Владимир Михайлов

Источник - МК
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