США усмиряют Красное море. Коалиция из десяти стран позаботится о защите судоходства от хуситов, - Къ

22:08 19.12.2023

США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море. Это произошло на фоне участившихся атак на торговые корабли со стороны йеменской шиитской группировки хуситов. В операции "Хранитель процветания" примут участие десять преимущественно западных стран. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, прибыв с визитом в Бахрейн. Масштаб силовой акции, осуществляемой в ответ на агрессивные действия поддерживаемой Ираном группировки, пока не ясен. Однако, по мнению экспертов, по ряду причин США с союзниками не пойдут на серьезную эскалацию, а ограничатся точечными воздушными ударами по позициям группировки. И будут дожидаться, пока ситуация в Красном море не стабилизируется сама собой после завершения активной фазы операции Израиля в секторе Газа.



В операции "Хранитель процветания" кроме США примут участие еще девять стран: Великобритания, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшельские Острова, а также Бахрейн, в ходе визита в который глава Пентагона Ллойд Остин и объявил о создании этой многонациональной коалиции в Красном море. Цель - борьба с атаками йеменской группировки хуситов.



"Это международный вызов, который требует коллективных действий. Поэтому сегодня я анонсирую операцию "Хранитель процветания" - новую важную многонациональную инициативу в области безопасности",- сообщил господин Остин в распространенном во вторник заявлении.



К началу декабря в восточной части Средиземноморья находились семь военных кораблей США, еще 12 были развернуты в Красном и Аравийском морях, а также в Персидском заливе. Однако это внушительное военное присутствие не спасло один из важнейших морских торговых маршрутов от атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов, решивших таким образом проявить солидарность с палестинцами в войне между Израилем и движением "Хамас".



Первое нападение на коммерческое судно произошло 19 ноября. Йеменская группировка сообщила о захвате принадлежащего израильтянину судна Galaxy Leader, шедшего под флагом Багамских Островов, вместе с экипажем из 25 человек (среди них - граждане Украины, Филиппин, Мексики и Болгарии). Хуситы пообещали, что не освободят судно до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия в секторе Газа. И пригрозили нападать на все суда, направляющиеся в Израиль, независимо от национальности их владельцев.



С середины ноября в районе Красного моря было зафиксировано уже около 17 атак хуситов на гражданские суда с применением беспилотников и противокорабельных ракет.



При этом под прицел попали и те суда, которые не принадлежали Израилю и не шли в его порты. И это было расценено как показатель того, что йеменская группировка решила оказать давление уже не столько на сам Израиль, сколько на международный бизнес, чтобы тот, в свою очередь, вынудил израильтян остановить войну.



Как обстрелы судов в Красном море подняли цену нефти

Последняя атака хуситов пришлась на 18 декабря, когда Ллойд Остин находился в Израиле. Согласно сообщению Центрального командования США, в этот день танкер-химовоз Swan Atlantic был атакован беспилотником и противокорабельной ракетой. Примерно в то же время судно для перевозки сыпучих грузов MSC Clara сообщило о взрыве в воде неподалеку от него.



На фоне созданных хуситами серьезных препятствий для прохода торговых судов в Красном море, на которое приходится более 20% международных контейнерных перевозок и около 10% мировой перевозки нефти, многие компании приняли решение идти в обход опасного района через африканский мыс Доброй Надежды.



В общей сложности объем перевозок через Красное море чуть ли не моментально упал на 35%.



Одними из первых о приостановке операций в Красном море объявили 16 декабря датская судоходно-логистическая корпорация A. P. Moller-Maersk и немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd. Ко вторнику аналогичное решение приняли еще три крупные судоходные корпорации. При этом в понедельник о приостановке перевозок в регионе на неопределенный срок из-за "ухудшающейся ситуации с безопасностью" объявила первая нефтяная компания - британская BP.



Между тем вынужденный отказ от использования Суэцкого канала - кратчайшего пути из Европы в Азию - взвинтил стоимость морских перевозок по всему миру. И в кругах военных экспертов заговорили о вероятности американской военной операции против хуситов, поддерживаемых Ираном.



Обстрелы грозят прекратить движение контейнеровозов в Красном море

Напомним, что Тегеран, со своей стороны, неоднократно отвергал все обвинения в военных связях с единоверцами-хуситами, эмбарго на поставки оружия которым ООН ввела еще в 2015 году. Но в 2022 году доклад группы экспертов Совбеза ООН по Йемену указал, что большая часть вооружений, включая ракетные установки, пулеметы и снайперские винтовки, поступает контрабандой хуситам именно из Ирана.



Сами хуситы никогда не скрывали враждебности по отношению к США и Израилю, но раньше они ограничивались пропагандистскими заявлениями на этот счет, сообщил "Ъ" старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николай Сурков. Их же нынешние агрессивные действия против судоходства в Красном море, скорее всего, заставят американцев и саудовцев воспринимать их куда более серьезно, чем раньше. И поскольку защита морских коммуникаций и обеспечение свободного движения товаров - краеугольный камень американской стратегии, США, по словам эксперта, не могут не реагировать на угрозы судоходству, поэтому вероятность силовых акций против хуситов очень высока.



Ранее в этом месяце советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан действительно дал понять, что США не исключают военных действий против объектов хуситов на территории Йемена, если нападения на корабли продолжатся.



Вашингтон "примет соответствующие меры в нужное время и в месте по нашему выбору", сказал господин Салливан.



"Однако Вашингтон вряд ли начнет масштабную и длительную кампанию против хуситов - уже есть негативный опыт Саудовской Аравии и ОАЭ. Скорее следует ожидать разовых "полицейских" акций - ударов с воздуха по отдельным объектам и рейдов спецназа плюс усиления патрулирования вдоль побережья Йемена",- считает Николай Сурков.



Еще один фактор, который существенно ограничивает американцам свободу маневра в плане применения силы,- это, по словам эксперта, необходимость действовать с оглядкой на ключевых союзников - Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые могут пострадать в случае эскалации конфликта с хуситами. "Соответственно, решение проблемы лежит не столько в военной, сколько в политико-дипломатической плоскости. Чем быстрее закончится военная операция Израиля в Газе, тем проще будет восстановить статус-кво в Красном море",- резюмировал эксперт.



Наталия Портякова

Газета "Коммерсантъ" №237 от 20.12.2023, стр. 6