Метаморфозы войны в Газе. Кому звонит Нетаньяху, когда "дело швах"? - В.Овчинский

00:02 20.12.2023 Метаморфозы войны в Газе

Кому звонит Нетаньяху, когда "дело швах"?



Владимир Овчинский



1. Сроки военной операции в Газе: разногласия между США и Израилем



The New York Times (15.12.2023) пишет:



"Администрация Байдена сообщила израильскому правительству, что хочет, чтобы Израиль прекратил свою крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа примерно в конце 2023 года и перешел к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС. Об этом заявили четыре высокопоставленных чиновника США.



Как предполагает администрация Байдена, этот новый этап будет включать использование меньших групп элитных израильских сил, которые будут перемещаться в населенные пункты Газы и покидать их, выполняя более точные миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, спасению заложников и разрушению туннелей.



Во время встреч в Израиле, которые начались 14 декабря, американские официальные лица сообщили, что Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, обсудил сроки перехода к операциям меньшей интенсивности, поддерживаемым администрацией США.



Призывы США к изменению тактики прозвучали после того, как министр обороны Израиля заявил 14 декабря, что война против ХАМАС "продлится более нескольких месяцев", сигнализируя о решимости продолжать наносить удары в секторе Газа.



Перед встречей с Салливаном министр обороны Йоав Галлант повторил аргументы Израиля о том, что уничтожение ХАМАСа, вооруженной группировки, совершившей разрушительные нападения 7 октября в Израиле, имеет важное значение для безопасности Израиля и является трудной задачей, поскольку ХАМАС построил обширную подземную инфраструктуру в секторе Газа.



Официальные лица США заявили, что администрация Байдена понимает и принимает, что усилия Израиля по выслеживанию лидеров ХАМАС будут продолжаться в течение нескольких месяцев, даже после того, как произойдет переход от операций с более высокой интенсивностью к менее интенсивным.



Тем не менее, в последние недели разногласия между Соединенными Штатами и Израилем усилились по поводу ведения Израилем войны против ХАМАС и послевоенного урегулирования в секторе Газа.



Официальные лица США заявили, что Байден хочет, чтобы Израиль прекратил крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа в течение трех недель или вскоре после этого.



Официальные лица подчеркнули, что Салливан не приказывал израильским лидерам осуществить переход. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в прошлом соглашался с советами администрации Байдена - чтобы Израиль разрешил гуманитарные поставки в Газу и предпринял шаги по сокращению жертв среди гражданского населения - после того, как первоначально категорически отверг их.



Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности



Комментарий В.О.:



В рамках 10-летнего соглашения о помощи в сфере безопасности, созданного при администрации Обамы, Израиль ежегодно получает от США около 3,8 миллиардов долларов США. Эта цифра составляла до 15 процентов оборонного бюджета Израиля.



Именно на эти средства Израиль закупает ракеты и боеприпасы, которые уничтожают Газу.



По данным американской разведки, почти половина боеприпасов, которые Израиль использовал в секторе Газа с начала войны, представляли собой неуправляемые бомбы, и это соотношение, по мнению некоторых экспертов по вооружениям, помогает объяснить огромное число погибших среди гражданского населения в результате конфликта. Это открытие произошло на фоне активизации переговоров между официальными лицами США и Израиля о последовательности военных операций в ходе двухмесячного конфликта.



Согласно новой оценке Управления директора Армии обороны Израиля, с 7 октября по палестинскому анклаву было выпущено более 29 000 боеприпасов класса "воздух-земля", и только от 55 до 60 процентов из них были высокоточными. Остальные были так называемыми "тупыми бомбами".



Использование такого большого количества неуправляемых бомб, о котором впервые сообщил CNN, вызывает обеспокоенность среди гуманитарных групп и других лиц на фоне растущих призывов внутри и снаружи Соединенные Штаты призывают Вашингтон обусловить любую дальнейшую военную помощь Израилю немедленным сокращением смертности среди гражданского населения.



Администрация Байдена до сих пор отвергала подобные призывы, опасаясь негативной реакции со стороны республиканцев и политических атак со стороны влиятельных произраильских лоббистских организаций.



По данным Министерства здравоохранения Газы, за последние два месяца в секторе Газа было убито около 18 800 человек и ранено почти 51 000 человек.



Администрация Байдена одобрила продажу Израилю почти 14 000 танковых снарядов на сумму примерно 106 миллионов долларов без предварительного прохождения обычных каналов рассмотрения в Конгрессе.



2. "Игры" Нетаньяху с Америкой



В The Atlantic опубликована статья Яира Розенберга "Нетаньяху ловко управлял несколькими президентами-демократами. Байден пытается это изменить" (15.12.2023). Автор пишет, что фундаментальная проблема для американских президентов, которые пытались работать с Биньямином Нетаньяху, заключается в том, что Биби не волнует, что думают о нем американские президенты.



"Выросший в Филадельфии Нетаньяху считает, что он может перехитрить и пережить американских политиков на их собственной территории. "Я знаю Америку", - сказал он в частном разговоре в 2001 году, который позже просочился в сеть. "Америка - это то, что можно легко переместить". Такое отношение представляло собой резкий перелом. В прошлом даже такие консервативные политики, как генерал-индивидуалист, ставший премьер-министром Ариэль Шарон, реагировали на давление со стороны американских президентов.



Но во время президентства Билла Клинтона и снова во время президентства Барака Обамы Нетаньяху изменил уравнение. Он неоднократно отвергал американские мольбы по таким вопросам, как мирный процесс и Иран, и превратил свою готовность противостоять президентам США в предвыборный аргумент для своей электоральной базы. Столкнувшись с этим беспрецедентным упорством, разные демократические администрации пробовали разные тактики спора с Биби. Некоторые пытались заставить его подчиниться жесткому общественному давлению, но Нетаньяху переждал навязанное США замораживание поселений, а затем агитировал против иранской ядерной сделки в Конгрессе и американских СМИ. Другие пытались урегулировать споры с Нетаньяху в частном порядке, полагая, что израильский лидер отреагирует лучше, если не будет открыто враждовать.



Ничто из этого не сработало и ничто из этого не остановило дальнейшее смещение Нетаньяху вправо. Будучи одновременно вице-президентом и председателем сенатского комитета по международным отношениям, Джо Байден стоял в первом ряду среди этих неудач. То же самое сделала и его сплоченная внешнеполитическая команда, включающая таких давних сотрудников, как госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Признавая ошибки прошлого, они наметили другой курс, направленный на то, чтобы перехитрить Нетаньяху, стремясь добиться успеха там, где их предшественники не смогли. Этот подход возник еще до нынешнего конфликта в Газе, но в последние месяцы он достиг полного выражения. Это объясняет, почему Байден яростно поддерживал Израиль в борьбе с ХАМАС, одновременно нападая на крайне правую правящую коалицию страны. И это дает представление о том, какой финал войны планирует администрация - и для самого Нетаньяху".



"Правые популисты, такие как Нетаньяху, преуспевают в выступлениях против внешних антагонистов, используя внешнюю критику, чтобы укрепить свои добросовестные позиции в качестве сильных лидеров, которые могут противостоять международному сообществу. Это понимание сформировало подход Байдена к Нетаньяху - не путем предотвращения публичной борьбы президента с премьер-министром, а путем влияния на то, какой бой он выберет. Проще говоря, Байден решил бросить вызов Нетаньяху по вопросам, которые подрывают его поддержку, а не укрепляют ее. На практике это означает стратегически нацеливать политику, в которой Нетаньяху находится на неправильной стороне израильского общественного мнения, и заставлять его выбирать между своими крайне правыми партнерами и остальной частью страны.



Катастрофическая попытка Нетаньяху реформировать израильскую судебную систему является ярким тому примером. Предлагаемый законопроект был разработан правыми сторонниками жесткой линии без участия оппозиции и подчинил суды Израиля его парламенту. Попытка захвата власти спровоцировала крупнейшее устойчивое движение протеста в истории Израиля. Опросы неоднократно показали, что большинство израильтян выступили против капитального ремонта и хотели, чтобы законодатели предложили новые компромиссные реформы, задуманные на основе консенсуса. Именно к этому и начала призывать администрация Байдена.



"Надеюсь, премьер-министр будет действовать таким образом, чтобы попытаться найти какой-то настоящий компромисс", - сказал Байден журналистам в марте 2023 года. - "Но это еще предстоит выяснить". В июле он повторил то же самое Нетаньяху, а затем повторил это прессе: "В центре внимания должно быть объединение людей и поиск консенсуса". Как тогда подчеркнул Государственный департамент: "Мы считаем, что фундаментальные изменения следует проводить при максимально широкой базе поддержки". Твердо встав на сторону израильского большинства, Байден смог помешать Нетаньяху превратить свою критику в электоральный актив. В конце концов, трудно представить кого-то антиизраильским, как это когда-то сделал Нетаньяху с Обамой, когда они выражают мнение большинства израильтян.



Байден понимает, что положение Нетаньяху шаткое. Его правящая коалиция получила всего 48,4 процента голосов и пришла к власти только из-за причуды избирательной системы Израиля. Чтобы остаться на плаву, коалиция полагается на альянс непопулярных крайне правых партий, которых Нетаньяху должен умиротворить, чтобы остаться на своем посту. Байден неоднократно воспользовался этой слабостью . Вместо того, чтобы напрямую противостоять Нетаньяху, он призвал своих партнеров-экстремистов и таким образом усилил противоречия внутри коалиции Нетаньяху, подрывая ее стабильность и постепенно ослабляя ее поддержку.



В июле Байден сказал корреспонденту CNN Фариду Закарии, что в правительстве Нетаньяху есть "самые экстремистские члены кабинета министров, которых я когда-либо видел" в Израиле. На прошлой неделе на предвыборном мероприятии, организованном бывшим председателем AIPAC, произраильской лоббистской группы, Байден пошел еще дальше, выделив имя крайне правого министра. "Это самое консервативное правительство в истории Израиля", - заявил президент США. "Бен-Гвир, компания и новые люди не хотят ничего, хотя бы отдаленно напоминающего решение о создании двух государств".



Таков был подход Байдена в действии: критиковать Израиль во время войны перед произраильской толпой, и делать это таким образом, чтобы, тем не менее, лишить Нетаньяху какой-либо возможности. Пока Байден против Бен-Гвира, а не Байден против Биби, президент США имеет преимущество.



Байден применил ту же стратегию в отношении насилия со стороны поселенцев против палестинцев на Западном Берегу, которое ускорилось под прикрытием израильской кампании в секторе Газа.



Коалиция Нетаньяху не в состоянии подавить этих экстремистов и их терроризм, поскольку она обязана этим экстремистам. Но у большинства израильтян нет желания ставить безопасность Израиля и его незаменимые отношения с Соединенными Штатами в пользу некоторых поселенцев на вершинах холмов в регионах Западного берега, которые немногие израильтяне могут найти на карте.



Зная это, Байден начал разворачивать серию односторонних мер, направленных на то, чтобы поднять цену насилия со стороны поселенцев и настроить Нетаньяху и его союзников против израильского общества. Ранее в этом месяце администрация объявила о запрете на получение виз для лиц, причастных к насилию со стороны поселенцев, что спровоцировало аналогичные действия со стороны ЕС, Великобритании и Франции. "Мы подчеркнули израильскому правительству, что необходимо делать больше для привлечения к ответственности поселенцев-экстремистов, совершивших жестокие нападения на палестинцев на Западном Берегу", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. "Как неоднократно заявлял президент Байден, эти нападения неприемлемы". На прошлой неделе США заморозили продажу Израилю более 20 000 винтовок М16 из-за опасений, что они могут попасть в руки агрессивных поселенцев".



"Нападение ХАМАСа 7 октября стало решающим испытанием подхода Байдена. Как и большинство израильтян, он хочет, чтобы ХАМАС был побежден. И, как большинство израильтян, он не доверяет Нетаньяху и его крайне правым союзникам в этом. Это оставило президенту мало привлекательных вариантов. Публичное отрицание поддержки Израиля во время того, что он считает экзистенциальной войной, не просто противоречило бы личным ценностям Байдена. Это разрушило бы весь тот авторитет, который он завоевал среди израильской общественности благодаря осторожной дипломатии во время своего президентства. И это дало бы Нетаньяху американского антагониста, которого он отчаянно жаждет, предоставив колеблющемуся премьер-министру спасательный круг, который он мог бы использовать для воссоединения правых, стоящих за ним.



Чтобы избежать такого исхода, Байден поддержал военную кампанию Израиля, но безостановочно работал над тем, чтобы сформировать ее контуры и ограничить ее последствия для гражданского населения и остального региона, используя резерв доброй воли, который он создал с израильской общественностью. Президент США также усилил давление на Нетаньяху, нападая на его партнеров по коалиции и открыто призывая к созданию нового, более умеренного израильского правительства. Официальные лица США слили информацию о том, что, по их мнению, Нетаньяху не продержится, и Байден посоветовал израильскому лидеру подумать о том, какие уроки он преподнесет своему преемнику".



3. И все-таки признание Палестины?



Р. Дэвид Харден и Ларри Гарбер (бывшие директора миссии Агентства США по международному развитию - USAID* на Западном Берегу и в секторе Газа) в статье в The New York Times "США должны принять палестинскую государственность прямо сейчас" (15.12.2023) пишут:



"Соединенные Штаты должны признать государство Палестина и присоединиться к 139 другим странам, которые сделали это".



"На протяжении десятилетий президенты США обсуждали перспективу независимой Палестины, живущей бок о бок в мире и безопасности с Израилем. Для палестинцев признание США было миражом. Тем временем израильское правительство активно подрывает палестинскую государственность, ослабляя Палестинскую автономию и способствуя глубоким разногласиям среди палестинского народа.



"Признание Соединенными Штатами Палестины теперь имело бы дипломатический и политический смысл, особенно с учетом того, что команда национальной безопасности Байдена разрабатывает план для сектора Газа после конфликта, который был спровоцирован нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября. Последовавшее за этим израильское вторжение привело к гибели тысяч палестинцев и опустошило территорию. На этой неделе президент США заявил, что международная поддержка Израиля ослабевает из-за его "неизбирательных бомбардировок" Газы.



Признание дает четыре основных преимущества.



Во-первых, признание Палестины Америкой продемонстрирует палестинскому народу, что Соединенные Штаты наконец-то подкрепляют свои разговоры о мире значимыми действиями.



Наложение вето США на прошлой неделе на резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и одобрение срочных военных продаж Израилю до уведомления Конгресса США указывают продолжающуюся поддержку военных целей премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



Байден мог бы уравнять дипломатические правила игры. Признание Соединенными Штатами государственности Палестины придаст национальную легитимность палестинскому народу, который тогда поймет, что его 75-летняя борьба за независимость была принята ближайшим союзником Израиля и лидером свободного мира. На практическом уровне посол США должен был обеспечить, чтобы палестинцы, живущие на Западном Берегу и в секторе Газа, имели прямую связь с президентом США и госсекретарем.



Во-вторых, признание Палестины США подорвет амбиции ХАМАСа по созданию исламского государства "от реки до моря". ХАМАС, похоже, не заинтересован в управлении, построении современной экономики или подключении палестинского народа к сообществу наций. Его целью остается уничтожение Израиля. Признание США укрепит политический капитал соперника ХАМАСа, Палестинской автономии, гражданского общества, делового сообщества и всех тех, кто готов жить в мире с Израилем.



В-третьих, признание пошлет убедительный сигнал об отказе от администрации Нетаньяху, которая сделала все возможное, чтобы ослабить Палестинскую автономию, отвернулась от насилия со стороны поселенцев и нанесла ущерб перспективам решения на основе двух государств.



Опоненты могут выдвинуть аргумент о моральном риске: почему Вашингтон должен вознаграждать палестинцев за плохое поведение? Однако, признав Палестину, администрация продемонстрирует, что она не считает всех палестинцев сторонниками ХАМАСа. Фактически, по данным опросов общественного мнения до 7 октября, большинство палестинцев заявили, что предпочитают жить в независимой стране, находящейся в мире с Израилем. Политика США в поддержку этого желания, включая обязательства помочь восстановить Газу и улучшить качество жизни там, даст населению стимул выбирать новых лидеров, которые будут работать над достижением давно отложенной палестинской мечты о независимости".



"Решение всех политических вопросов и вопросов безопасности не является условием государственности. Например, в мае 1948 года президент Гарри С. Трумэн признал государство Израиль, несмотря на региональный конфликт. После соглашения о перемирии фактические границы Израиля оказались совершенно отличными от плана раздела ООН...



Неурегулированные границы Израиля и Палестины не были препятствием для признания Израиля в 1948 году и не должны быть препятствием для признания Палестины сейчас".



"Палестинская государственность не может быть получена бесплатно. Израилю придется существенно разрушить инфраструктуру ХАМАСа и отстранить его высшее руководство. Затем администрации Байдена необходимо будет сформулировать свое мнение о Газе после ХАМАСа, которое позволит решить законные проблемы безопасности Израиля. Президенту США следует совместить признание Палестины США с подтверждением американо-израильского партнерства, включая обязательство повысить способность Израиля защитить себя".



"Признание Палестины США не приведет к миру на Ближнем Востоке, но улучшит перспективы решения на основе двух государств, которое позволит положить конец конфликту между палестинцами и израильтянами.



Обеим сторонам все равно придется вести переговоры о справедливых и равноправных решениях по вопросам границ, безопасности, беженцев, статуса Иерусалима, водных ресурсов и будущих экономических отношений".



В статье The Washington Post "Какой будет следующий день в Газе" (15.12.2023) отмечается:



"Соединенные Штаты и арабские страны должны уже сейчас подготовиться к тому дню (а также к неделе, месяцу, году, десятилетию и столетию) после прекращения стрельбы, закладывая основу для возобновления процесса создания двух государств, Израиля и Палестины, которые не замкнуты в вечном конфликте".



"После ХАМАСа Газе понадобится администратор до тех пор, пока не будут проведены выборы и он не станет частью будущих переговоров с Израилем. Лучшим, а на самом деле единственным вариантом является Палестинская автономия, которая управляет частями Западного берега. По общему признанию, эта группа непопулярна как среди палестинцев, так и среди израильтян. Но арабские страны ясно дали понять, что они не будут подменять коренное палестинское правление. Хотя поддержка ХАМАСа палестинцами выросла, подавляющее большинство - под бомбардировками и во время войны, изобилующей дезинформацией - не верят или не знают, что ХАМАС совершал зверства против израильского гражданского населения. Когда военные действия прекратятся и палестинцы получат возможность подвести итоги того, что произошло, может произойти расплата с руководством ХАМАСа, которое привело их к уничтожению.



Такая расплата более вероятна, если у палестинцев есть основания верить в светлое будущее. Соединенным Штатам понадобится помощь арабских стран как в восстановлении Газы, так и в придании легитимности обновленной Палестинской администрации.



Подход Байдена к Израилю с "медвежьими объятиями" позволяет ему как поддерживать самооборону Израиля, так и оказывать давление на правительство Израиля, чтобы оно проводило ее в определенных пределах, отчасти за счет позиции США как нейтрального арбитра.



Другим придется предоставить финансирование, помочь провести реформу стареющей и коррумпированной Палестинской администрации и настаивать на проведении выборов как можно скорее, чтобы любая структура, ведущая переговоры на палестинской стороне, могла претендовать на то, чтобы говорить от имени своего народа. Все это будет зависеть от движения в Израиле.



Страны Персидского залива заявили, что они откажутся от финансирования реконструкции и финансовой поддержки любого руководящего органа Газы, если Израиль откажется следовать "дорожной карте" решения проблемы создания двух государств".



Лоуренс Дж. Хаас (из Американского совета по внешней политике) в статье в The National Interest "Вашингтон не должен сеять семена следующей израильско-палестинской войны" (14.12.2023) делает вывод:



"Растущий раскол между Вашингтоном и Иерусалимом по поводу послевоенного палестинского управления может сохранить экстремистов у власти".



"Работая с правительствами арабских стран и Палестинской автономией над планом управления Газой после войны Израиля с ХАМАСом, Вашингтон должен проявлять осторожность, чтобы не посеять семена следующей израильско-палестинской войны.



Риски не являются незначительными, исходя из характера Палестинской автономии, нежелания ее лидеров удовлетворить требования Вашингтона о политических реформах, а также их поддержки и стремлений к ХАМАС.



ХАМАС и ФАТХ (политическая партия Палестинской автономии) являются "двумя основными столпами палестинского национального движения", заявил в декабре премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе на катарском телеканале Al-Araby. "Наши умы и сердца открыты для достижения настоящего национального единства, которое положит конец расколу между ХАМАС и ФАТХ".



В беседе с Bloomberg ранее Штайе отказался осудить убийство ХАМАСом 1200 израильтян и заявил, что рассматривает ХАМАС в качестве младшего партнера в более широкой Организации освобождения Палестины".



Планы Вашингтона в отношении Газы вызвали чрезвычайный раскол между Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который выступает против возвращения Палестинской автономии к управлению Газой - как это было с 2005 года, когда Израиль вышел из полосы, до 2007 года, когда ХАМАС вытеснил ФАТХ в результате насильственного переворота.



Вместо этого Иерусалим хочет "взращивать новое технократическое руководство в секторе Газа" в качестве альтернативы как Штайе, так и автократическому режиму восьмидесятивосьмилетнего Махмуда Аббаса, президента Палестинской автономии, который был избран на четырехлетний срок в 2005 году и с тех пор не допускал повторных выборов.



Байден предоставил боеприпасы Израилю в его войне с ХАМАС, отправил два американских авианосца, наложил вето на резолюцию Совета Безопасности, требовавшую прекращения огня (которая помешает Иерусалиму продолжить кампанию по искоренению, а не просто ослаблению ХАМАС).



Так решительно поддерживая Израиль, Байден сталкивается с оппозицией со стороны левого крыла Демократической партии (поскольку в следующем году ему предстоит тяжелое переизбрание) и мирового сообщества (о чем свидетельствует подавляющее большинство голосов Генеральной Ассамблеи, состоящей из 193 членов, за прекращение огня через несколько дней после вето Вашингтона в Совете Безопасности)".



"Хотя Нетаньяху, который столкнулся со своими внутренними проблемами после резни, организованной ХАМАСом, и захвата заложников, должен работать над ослаблением напряженности в отношениях с Вашингтоном, тем не менее, он имеет преимущество в спорах по поводу сектора Газа.



Несмотря на общепринятое мнение об обратном, Палестинская администрация является весьма сомнительным партнером, когда дело доходит до того, чего, похоже, ожидает Вашингтон: мирной границы между Израилем и сектором Газа.



А как могло быть иначе? Палестинская администрация вознаграждает кровопролитием, а не миром. Она предоставляет ежемесячные выплаты семьям погибших или заключенных в тюрьму террористов, и чем смертоноснее нападение, тем выше выплаты (которые включают 8 процентов его бюджета).



Байден не забывает о проблемном характере Палестинской автономии. Официальные лица США давят с целью свергнуть ее лидеров, назначить выборы и обновить силы безопасности, чтобы заручиться общественной поддержкой и эффективно управлять страной.



Но что, если сегодняшнее поколение лидеров Палестинской автономии по-прежнему решительно выступает против реформ? Будет ли Байден настаивать на этом, когда боевые действия прекратятся и когда большая часть мира поддержит Палестинскую автономию как правящую организацию и будет выступать против планов Нетаньяху патрулировать сектор Газа для предотвращения террористической деятельности?



Как только Палестинская администрация вернется к власти, что помешает ей распространить в Газе то же подстрекательство, которое она использует на Западном Берегу? И даже если Израиль искоренит ХАМАС, что может помешать Палестинской администрации поощрять террористически настроенных палестинцев воссоздавать эту группировку или способствовать другим, действовавшим в Газе, таким как "Палестинский исламский джихад"?



Израиль имеет полное право требовать лучшего и сохранять свое присутствие в секторе Газа до тех пор, пока тот, кто будет управлять сектором, не будет угрожать еврейскому государству.



В противном случае прошлое станет прологом: подстрекательство будет питать терроризм, который в конечном итоге приведет к новым войнам. И вновь невинные израильтяне и палестинцы окажутся под перекрестным огнем".



4. Как Израиль и США отказались перекрывать финансирование ХАМАСа



The New York Times в статье "Израиль нашел денежную машину ХАМАСа много лет назад. Никто ее не выключил" (16.12.2023) пишет:



"В 2018 году сотрудники службы безопасности Израиля совершили крупный разведывательный прорыв: получили секретные документы, где в мельчайших деталях излагалось, что представляет собой фонд прямых инвестиций, который ХАМАС использовал для финансирования своих операций.



В бухгалтерских книгах, украденных из компьютера высокопоставленного чиновника ХАМАСа, перечислены активы стоимостью в сотни миллионов долларов. ХАМАС контролировал компании по добыче полезных ископаемых, птицеводству и строительству дорог в Судане, небоскребы-близнецы в Объединенных Арабских Эмиратах, застройщика в Алжире и фирму по недвижимости, акции которой котируются на турецкой фондовой бирже.



Документы, с которыми ознакомилась The New York Times, представляли собой потенциальный план действий по перекрытию денег ХАМАСа и срыву его планов. Агенты, получившие записи, поделились ими внутри своего правительства и в Вашингтоне.



Ничего не произошло.



В течение многих лет ни одна из компаний, упомянутых в реестрах, не подвергалась санкциям со стороны США или Израиля. Никто публично не призывал закрыть эти компаниии и не оказывал давление на Турцию, центр финансовой сети.



Расследование Times показало, что как высокопоставленные израильские, так и американские чиновники не уделяли приоритетное внимание данным финансовой разведки, которые у них были в распоряжении. Это привело к тому, что десятки миллионов долларов перетекали от компаний в ХАМАС именно в тот момент, когда оно закупало новое оружие и готовило атаку.



Эти деньги, как теперь говорят американские и израильские официальные лица, помогли ХАМАСу создать свою военную инфраструктуру и помогли заложить основу для терактов 7 октября.



"Все говорят о провалах разведки 7 октября, но никто не говорит о неспособности остановить поток денег", - сказал Уди Леви, бывший руководитель отдела экономической войны Моссада. "Это деньги, деньги, которые позволили это сделать".



Сейчас, по словам израильских и американских чиновников, на пике своего развития стоимость этого портфеля составляла примерно полмиллиарда долларов.



Как показывают записи, даже после того, как Министерство финансов США наконец ввело санкции против сети в 2022 году, лица, связанные с ХАМАСом, смогли получить миллионы долларов, продав акции компании, занесенной в черный список. Министерство финансов теперь опасается, что такие денежные потоки позволят ХАМАСу финансировать продолжающуюся войну с Израилем и восстановиться, когда она закончится.



"Это то, что нас глубоко беспокоит и мы ожидаем увидеть, учитывая финансовый стресс, в котором находится ХАМАС", - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке. "То, что мы пытаемся сделать, - разрушить это".



Именно так надеялись сделать израильские следователи по борьбе с финансированием терроризма своим открытием 2018 года. Но в высших эшелонах израильского и американского правительств чиновники сосредоточились на выработке серии финансовых санкций. Никто не отдавал приоритет ХАМАСу. Приоритет был отдан Ирану.



Израильские лидеры считали, что ХАМАС больше заинтересован в управлении, чем в борьбе. К тому времени, когда агенты обнаружили бухгалтерские книги в 2018 году, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уговаривал правительство Катара передать миллионы долларов в сектор Газа. Он сделал ставку на то, что на эти деньги можно купить стабильность и мир.



Леви вспомнил, как в 2015 году лично информировал Нетаньяху о портфеле ХАМАС.



"Могу вам точно сказать, что я говорил с ним об этом", - сказал Леви. - Но его это не особо волновало".



Глава Моссада периода Нетаньяху закрыл команду Леви, оперативную группу "Harpoon", которая занималась прекращением потока денег, поступающих в террористические группы, включая ХАМАС.



Бывшие агенты "Harpoon" были настолько разочарованы бездействием, что загрузили некоторые документы в Facebook, надеясь, что компании и инвесторы найдут их и прекратят вести дела с компаниями, связанными с ХАМАС.



Как показывают записи, за годы, прошедшие после открытия в 2018 году, денежная сеть ХАМАСа глубже проникла в основную финансовую систему.



Турецкая компания, находившаяся в центре операции, имела такой блеск легитимности, что крупные американские и европейские банки управляли акциями от имени клиентов. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) инвестировала десятки тысяч долларов, прежде чем компания попала под санкции.



The Times изучила ранее нераскрытые разведывательные документы и корпоративные отчеты и взяла интервью у десятков нынешних чиновников из США, Израиля, Турции и финансовой сети ХАМАС.



Израильские спецслужбы и службы безопасности принесли извинения за ошибки, которые привели к терактам 7 октября.



Нетаньяху признал, что его правительство не смогло защитить свой народ, и заявил, что после войны ему придется столкнуться с трудными вопросами и ответить на них. Однако он отрицает, что не сводил глаз с ХАМАС. Но он отказался отвечать на вопросы The Times о бухгалтерских книгах или охоте за деньгами ХАМАСа.



Оперативная группа "Harpoon"



ХАМАС, де-факто руководящий орган Газы, в основном полагался на Иран в финансировании своего военного крыла. Но ХАМАС также хотел иметь собственный поток финансирования.



В то время израильские службы безопасности управляли следственной группой по борьбе с финансированием терроризма под названием Оперативная группа "Harpoon". Он объединил людей из сферы борьбы с терроризмом - шпионов, солдат, полицейских, бухгалтеров, юристов - под одним зонтиком и предоставил им прямое подчинение премьер-министру. У оперативной группы даже было подразделение экономической войны в составе разведывательного управления Моссада, которое могло тайно действовать на основе собранных ею разведданных.



"У нас не было никакого соперничества", - сказал в интервью Тамир Пардо, в то время глава Моссада. "Никто не получил кредита ни за одну операцию. Это просто сработало".



"Harpoon", по его словам, был "одним из самых важных инструментов, которыми располагал Моссад". Он передавал разведданные финансовым регуляторам, правоохранительным органам, политикам и союзникам в Вашингтоне, помогая Израилю добиться финансовых санкций против Ирана и его доверенного лица – "Хезболлы".



Леви, руководивший Harpoon и его специализированным подразделением по экономической войне, вспомнил, как впервые услышал о портфеле ХАМАСа.



"Один из парней из моей команды, сотрудник Моссада, показал мне это", - сказал Леви. "Тогда мы поняли, что у них были эти компании, чтобы заработать немного денег и использовать их в качестве легальной платформы для перевода денег с места на место".



Что узнали сотрудники Леви



Сотрудники израильской службы безопасности и разведки, работающие в охраняемом комплексе недалеко от Тель-Авива, годами отслеживали деньги ХАМАСа. Уже к 2015 году они добрались до того, что назвали "секретным инвестиционным портфелем ХАМАСа".



Террористические организации, такие как "Аль-Каида"** и "Исламское государство"**, часто используют подставные компании для отмывания денег. Но здесь израильские агенты увидели нечто иное, более амбициозное: многонациональную сеть реального бизнеса, приносящую реальную прибыль.



На бумаге они выглядели как несвязанные между собой компании. Но израильтяне снова и снова заявляли, что в качестве акционеров, руководителей и членов совета директоров они идентифицируют одних и тех же фигур, связанных с ХАМАСом.



Были такие люди, как Хишам Кафише, иорданец, который учился в Саудовской Аравии и умел находить политическую поддержку. Одна из его компаний выиграла контракт на строительство шоссе в Судане на сумму 500 миллионов долларов.



Еще был Амер Аль-Шава, турок палестинского происхождения, который изучал электротехнику в Огайо и провел пять месяцев под допросом в эмиратской тюрьме по подозрению в финансировании ХАМАС.



На вершине находился Ахмед Уде, крупный иорданский бизнесмен с многолетним опытом работы в Саудовской Аравии. Израильтяне узнали - и американцы теперь многое из этого заявляют публично - что правящий Совет шуры ХАМАСа предоставил Уде стартовый капитал для создания и управления портфелем компаний.



В то время среди израильских чиновников был консенсус, что Иран представляет собой большую угрозу. У него были ядерные амбиции, и он вооружал как ХАМАС, так и ополчение "Хезболлы" в Ливане. Таким образом, основная часть внимания оперативной группы оставалась сосредоточенной там.



Тем не менее, Леви сказал, что это открытие было достаточным "красным флагом", и он рассказал о нем Нетаньяху.



Война 2014 года между Израилем и ХАМАСом оставила укрепления ХАМАСа в руинах, а его арсенал истощился.



Однако ХАМАС смог восстановиться. Согласно военному документу, с которым ознакомилась The Times, в 2016 году представители израильской разведки отметили, что группировка приобретала глушители GPS, дроны и высокоточное оружие.



После окончания войны ХАМАС пополнил свои ряды примерно 6000 боевиками, и военные узнали, что ХАМАС разрабатывает планы штурма израильских поселений и захвата заложников.



К 2016 году правительство Нетаньяху начало реализовывать стратегию сдерживания ХАМАСа, разрешив катарцам отправлять деньги в Газу. Нетаньяху говорит, что деньги были гуманитарной помощью. В частном порядке он сказал другим, что стабилизация ХАМАСа уменьшит давление на него, требующее переговоров о создании палестинского государства.



По словам Леви и других, в 2016 году новый глава Моссада Йосси Коэн ликвидировал "Harpoon" в рамках реорганизации агентства.



В том же году Леви покинул правительство. Новая группа агентов разведки и специалистов из нескольких других агентств продолжала гоняться за деньгами, только без организационной структуры и прямого доступа к высокопоставленным политикам.



Эта новая группа вскоре сделала еще одно тревожное открытие.



До этого момента, как рассказали The Times члены команды, по их оценкам, ХАМАС получал от 10 до 15 миллионов долларов ежегодно из прибыли их компаний.



Затем они узнали, основываясь на источниках и других разведывательных данных, что ХАМАС продал часть секретных активов, собрав более 75 миллионов долларов. Эти деньги, по оценке израильской разведки, были отправлены в сектор Газа, где они были использованы для восстановления военной инфраструктуры ХАМАСа.



Тамир Пардо, бывший глава Моссада, считал, что оперативная группа Harpoon была одним из самых важных инструментов, которыми располагал Моссад.



Израильские власти теперь пришли к выводу, что этот приток денег не только помог ХАМАСу подготовиться к терактам 7 октября, но и вселил в лидеров уверенность в том, что у них будут деньги для последующего восстановления.



Насколько именно эти деньги сыграли роль в терактах 7 октября, неизвестно. Израильские официальные лица пообещали провести расследование ошибок разведки, которые привели к атакам, и могут появиться новые подробности.



Но ясно то, что израильское правительство не предприняло никаких публичных действий против компаний, связанных с ХАМАС. Вместо этого оно решило создать доводы в пользу того, чтобы правительство Соединенных Штатов отключило компании от глобальной финансовой системы. Но это требовало времени и дополнительных доказательств.



В 2018 году команда Моссада по борьбе с финансированием терроризма получила доказательство, которое искала.



Документы были созданы Махмудом Газалем, человеком, которого израильтяне опознали как бухгалтера портфеля ХАМАСа.



Регистры охватывали период с 2012 по 2018 год и содержали записи и оценки компаний, за которыми агенты следили в Саудовской Аравии, Судане, Турции и других странах.



Причем в отчетах фигурировали те же финансисты ХАМАСа, что и в 2015 году.



Эти документы были веским доказательством того, что израильтяне давно подозревали: несмотря на то, что говорилось в публичных отчетах, контроль над ситуацией находился у ХАМАС.



"Это был большой прорыв", - сказал один из чиновников, участвовавших в расследовании. "ХАМАС может прятаться за подставными лицами и акционерами, но деньги всегда говорят".



В бухгалтерских книгах также содержались закодированные записи, которые озадачивали следователей, но один документ был своего рода Розеттским камнем: например, "QG" относилось к Китаа-Газа, или сектору Газа. "D" относилось к Даффа или Западному Берегу. Рядом с каждым стояла большая долларовая цифра. Из этого израильтяне сделали вывод, куда ХАМАС отправлял свои деньги.



Это открытие было быстро подтверждено разведданными из Саудовской Аравии. В середине 2018 года саудовцы арестовали Газаля, бухгалтера ХАМАСа, и двух других мужчин, которые, как показывают корпоративные записи, занимали должности в 18 компаниях, входящих в его портфель.



На допросе Газаль признался, что портфель существовал для перевода денег ХАМАСу, согласно записям об арестах трех мужчин, с которыми ознакомилась The Times. Он также сказал, куда пошли деньги.



Двое других мужчин сказали следователям, что они были акционерами только номинально. Их акции на самом деле принадлежали Кафише, иорданцу с козлиной бородкой, который также был на экране израильского радара в течение многих лет. Мужчины сказали, что Кафише был боевиком ХАМАС.



Йоси Коэн, будучи главой Моссада в 2016 году, ликвидировал Harpoon



Саудовцы поделились материалами с Вашингтоном, по словам чиновников, непосредственно знакомых с этим вопросом, зная, что Вашингтон поделится ими со своим близким союзником Израилем. Саудовская монархия не терпит ХАМАС и надеется, что Вашингтон внесет эти компании в черный список, заявили официальные лица.



В начале 2019 года израильская команда поделилась бухгалтерскими книгами и разведданными с американскими чиновниками, надеясь поощрить финансовые санкции.



Но и тогда ничего не произошло.



Администрация Трампа не предприняла никаких действий. Представители Минфина США заявили, что не задерживают никаких решений. По их словам, введение санкций - сложный процесс. А Израиль, который был больше сосредоточен на том, чтобы заставить американцев ввести санкции против Ирана, не настаивал на более срочных действиях, говорят как израильские, так и американские официальные лица.



"У нас еще есть замечательные люди, которые пытаются выполнить эту работу", - сказал Леви. "Но если никто на высоком уровне не ставит это в качестве приоритета, что они могут сделать?"



Хотя инвестиционный портфель ХАМАСа охватывал многие страны, Турция была ключевой.



Президент Турции Реджеп Эрдоган встречается с Исмаилом Ханией, политическим руководителем ХАМАС, в 2020 году в Стамбуле



Своими арестами саудовцы ясно дали понять, что присутствие ХАМАС здесь нежелательно. А финансисты потеряли большую часть своих суданских доходов с падением автократического лидера Омара аль-Башира.



Однако Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана не криминализовала ХАМАС и не ограничила его деятельность в Турции.



К 2019 году Уде находился в Турции, как и Кафише.



Аль-Шава, инженер, получивший образование в Огайо, который много лет находился в поле зрения Израиля, провел 135 дней в тюрьмах Эмиратов, прежде чем был освобожден в 2015 году - без объяснений, "и без завтрака", рассказал он The Times в интервью. Он вернулся в Турцию.



Эрдоган был основным сторонником строительной индустрии страны, что было хорошей новостью для компании, находящейся в центре портфеля ХАМАСа: застройщика Trend GYO.



Trend воспользовался строительным бумом Эрдогана. Он привлек инвестора Хамида Аль-Ахмара, связанного с президентом. И он реорганизовался в инвестиционный траст недвижимости, который имел турецкие налоговые преимущества, и стал публичным.



Генеральный директор Trend Аль-Шава заявил, что не имеет реальной власти в компании. По его словам, все решения принимает совет. Он отрицал свою причастность к ХАМАСу, но сказал, что подозревает, что и другие сотрудники Trend были в этом заинтересованы.



"У меня есть доказательства? Нет. Но иногда у тебя просто возникает ощущение", - сказал он. "Мне действительно было все равно. Почему я должен? Я был там, чтобы зарабатывать деньги".



Уде и Аль-Ахмар отказались давать комментарии через посредников. Trend не стал передавать Кафише сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию, а пресс-секретарь заявила, что он и Аль-Ахмар больше не связаны с компанией. Пресс-секретарь заявила, что вопрос о том, владеет ли ХАМАС компанией, является "смехотворным и бессмысленным". По ее словам, Trend подал апелляцию на присвоение ей статуса Казначейства. ХАМАС через свой медиа-офис в Ливане отказался от комментариев.



Пришли иностранные инвесторы. В 2019 году, пока Вашингтон сидел в бухгалтерских книгах, американские и европейские банки владели более 3 процентами публично торгуемых акций компании от имени клиентов, как показывают финансовые отчеты Турции, инвестиционное подразделение Ensign Peak Advisors, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), купило более 200 000 акций.



Нет никаких признаков того, что церковь мормонов или западные банки знали в то время о каких-либо связях с ХАМАСом. Представитель церкви мормонов сообщил, что акции от ее имени купил американский инвестиционный консультант Acadian Asset Management. Представитель Acadian заявил, что компания "соблюдала все соответствующие законы".



Хотя предложение о санкциях затянулось, как теперь говорят израильские и американские чиновники, ХАМАС назначил нового инвестиционного директора Мусу Дудина. В отличие от своих предшественников, он был известным военным боевиком ХАМАС, который провел 18 лет в израильской тюрьме за участие в смертоносных нападениях.



Дудин тоже переселился в Турцию. Дудин отказался от комментариев через посредника.



Тем временем владельцы, связанные с ХАМАСом, начали обналичивать деньги. Согласно корпоративным документам, в 2019 году Кафише продал акции на сумму более 500 000 долларов. В 2020 году Аль-Ахмар продал акции на сумму 1,6 миллиона долларов.



Владельцы компании получали деньги от компании и другим способом. Аль-Шава в своем интервью заявил, что совет директоров подтолкнул его к заключению контрактов Trend со строительной компанией, которой г-н Кафише владел вместе с двумя другими акционерами Trend.



Отчеты компании показывают, что Trend заплатил этой компании более 7,5 миллионов долларов в период с 2018 по 2022 год - один из примеров того, как фигуры, связанные с ХАМАСом, вытащили деньги из портфеля.



Trend в письменном заявлении заявил, что заплатил строительной компании "в соответствии с коммерческой практикой и правовыми нормами" и больше не поддерживает с компанией отношений.



Израильские агенты понимали, что иранские санкции будут иметь приоритет над ХАМАСом, но были разочарованы задержками. Ошарашенные бывшие члены оперативной группы "Harpoon" пошли на отчаянный шаг. В июне 2021 года они загрузили в Facebook некоторые финансовые отчеты ХАМАС. Документы раскрыли несколько узлов секретной сети, включая Trend.



Цель заключалась в том, чтобы создать цепочку онлайн-хлебных крошек, по которой могли бы следовать журналисты, финансовые следователи и другие лица. Сообщение в Facebook вызвало небольшое освещение в новостях.



"У нас не было возможности использовать имеющиеся у нас разведданные", - сказал Узи Шава, бывший агент Моссада и член "Harpoon". "Это было сделано в качестве крайней меры".



Наконец, в мае 2022 года Министерство финансов США объявило о финансовых санкциях против того, что оно назвало обширной сетью финансирования ХАМАС. Финансистами были названы Уде и Кафише.



Trend попал в финансовый черный список, как и несколько других связанных компаний.



Все они были названы в бухгалтерских книгах, которые израильская команда передала американцам тремя годами ранее.



В конце ноября 2023 года Нельсон, представитель Министерства финансов США, прилетел в Турцию, чтобы призвать турецкое правительство прекратить укрывать деньги ХАМАСа.



"Это высший приоритет в нашем здании", - сказал он в интервью в декабре. Недавно ведомство добавило Дудина, Аль-Шаву и других в финансовый черный список. Аль-Шава заявил, что подает апелляцию на это решение.



Эрдоган не дал никаких признаков того, что он намерен признать эти санкции. После терактов 7 октября он заявил, что ХАМАС не террористическая организация, а "группа освобождения".



Американцы "единственные, кто устанавливает законы в мире, а все остальные следуют им", - заявил в декабрьском интервью Хасан Туран, министр от правящей партии Эрдогана. - Это неприемлемо".



В ноябре Туран даже встретился с Аль-Ахмаром, бывшим инвестором Trend, чтобы обсудить способы поддержки палестинцев.



Стоимость акций Trend, которые до сих пор торгуются на Стамбульской бирже, выросла более чем вдвое с момента их добавления в санкционный список. Как показывают корпоративные документы, за тот же период два акционера Trend, которые сейчас находятся под санкциями, продали акций на сумму 4,3 миллиона долларов. На вопрос, пошли ли эти деньги ХАМАСу, председатель компании ответил, что не знает, и спрашивать было бы неуместно.



В декабре связанные с ХАМАСом компании и люди, находящиеся под санкциями, все еще могли держать счета в турецких банках в долларах США, как показывают банковские отчеты, рассмотренные The Times, несмотря на то, что они якобы были отрезаны от американской финансовой системы.



Пардо, бывший глава Моссада, сказал, что не знает, что произошло после его ухода в 2016 году. Но "по результатам", сказал он, "можно судить, что у них было много денег".



"Я считаю, что если бы кто-то погнался за деньгами и остановил их, - добавил он, - мы бы не увидели тех результатов, которые видим сегодня".



5. Самый загадочный звонок периода войны в Газе



10 декабря The Times of Israel сообщило:



"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал правительственное заседание, чтобы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор политиков длился около 50 минут".



"Премьер-министр выразил недовольство антиизраильской позицией российских представителей в ООН и на других форумах", - сообщила канцелярия израильского премьера.



Нетаньяху также "высказал резкую критику по поводу опасного сотрудничества между Россией и Ираном".



Одновременно он поблагодарил Москву за усилия по освобождению взятого ХАМАС заложника-гражданина России и Израиля.



Премьер также призвал российского президента оказать давление на Красный Крест, который, по его мнению, "не прилагает особых усилий" для получения доступа к заложникам, несмотря на то, что это часть его мандата.



Как заявили в Кремле, разговор политиков был посвящен "катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа". Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях, но подчеркнул, что "противодействие террористическим угрозам не должно приводить к столь тяжелым последствиям для гражданского населения".



"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", - говорится в заявлении.



Подчеркивается, что Россия и Израиль намерены в дальнейшем взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян и членов их семей, а также освобождения находящихся в плену у ХАМАС израильтян.



Но главное из разговора Нетаньяху и Путина неизвестно.



В израильской блоговой сфере комментаторы обращают внимание на то, что разговор с Нетаньяху состоялся через три дня после встречи Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.



А не был ли главный смысл звонка израильского премьера в том, пишут они, чтобы попросить российского президента убедить Иран не давать отмашку "Хезболле", которая своими сотнями тысяч ракет может буквально "снести" Израиль. Ведь в 2015 году именно Путин спас Израиль от возможного захвата сирийских ракет боевиками ИГИЛ** и удара по Израилю. Напоминают израильские аналитики.



Так что происходит? Путин "в изоляции", как заявляют в администрации Байдена, или Путин является "главным арбитром" новой войны на Ближнем Востоке?



