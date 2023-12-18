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    ЦентрАзия   | 
Что ждет экономики стран - участниц Евразийского банка развития в ближайшем будущем?
00:04 20.12.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) обновил прогнозы экономического роста стран региона. У всех стран-участниц они были улучшены. О новых прогнозах экономического роста региона читайте в докладе ЕАБР. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Фактор глобальных тенденций

В развитых странах на данный момент наблюдается тенденция введения жесткой денежно-кредитной политики регуляторов для замедления инфляции. Инфляция благодаря этому действительно замедлилась, но повышенные кредитные ставки приводят к уменьшению финансовых операций. Замедление инфляции сейчас наблюдается как в США, так и в еврозоне.

Таким образом, рост экономики США и стран еврозоны, по прогнозам ЕАБР, будет невысоким в среднесрочной перспективе. Также ожидается ослабление динамики экономической активности Китая из-за низкого уровня мирового спроса и внутренних проблем.

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Ожидаемые итоги 2023 года

По прогнозам ЕАБР, средний рост ВВП по региону по итогам 2023 года составит 3,4 %. Беларусь и Россия уже в III квартале этого года смогли достичь докризисного уровня ВВП, и по итогам 2023 года ожидается рост ВВП в Беларуси и России на 3,9 % и 3,1 % соответственно.

Прогнозы роста ВВП по остальным странам также повышены. В Казахстане по итогам года ожидается рост на 4,8 %, в Армении - на 8,3 %, в Киргизии - на 4,6 % и в Таджикистане - на 8,2 %.

Ожидания на 2024 год

Экономистами ЕАБР прогнозируется рост экономики региона на 2 % в 2024 году. Ожидания замедления роста связаны с возвратом к балансу экономик России и Беларуси после восстановительных темпов 2023 года.

Рост ВВП России в 2024 г. будет невысоким и составит примерно 1,5 %, что окажет значительное воздействие на экономические показатели других стран-участниц. Это приведет к слабым динамикам экспорта из стран региона в Россию и невысокому уровню роста денежных переводов.

Замедление темпов роста экономики ожидается в Армении до 5,7 %, в Беларуси - до 2 %, в Таджикистане - до 7,3 %. Казахстану и Киргизии удастся удержать темпы роста 2023 года, в Казахстане рост составит 5 %, а в Киргизии - 4,5 %. Согласно ожиданиям, Казахстану удастся добиться этого во многом за счет стимулирующей инвестиционной политики.

Темпы роста ВВП, по прогнозам ЕАБР (%)

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Прогнозы по инфляции в 2023–2024 гг.

Благодаря жесткой денежно-кредитной политике финансовых регуляторов стран-участниц инфляция в регионе замедлилась с 13,1 % в 2022 году до 7,8 % в 2023-м. Высокие процентные ставки приводят к замедлению роста потребительских цен (инфляции). Замедление инфляции в 2024 г. ожидается в России (5,4 % по сравнению 7,9 % в 2023 году), Казахстане (7,1 % по сравнению с 9,8 % в 2023 году) и Киргизии (7,8 % по сравнению с 8,9 %).

Политика ценового регулирования в Беларуси, согласно прогнозам, приведет к повышению инфляции с 5,2 % в 2023 году до 8 % в 2024-м. На фоне роста внутреннего спроса потребительские цены вырастут и в Таджикистане - с 6 до 6,6 % в 2024 году.

Темпы инфляции, по прогнозам ЕАБР (%)

Экономика региона в целом уже практически восстановилась после кризисного этапа. Жесткая денежно-кредитная политика финансовых регуляторов помогает замедлить, а в некоторых странах снизить уровень инфляции. В свою очередь, такая политика снижает экономическую активность в целом и делает темпы роста экономики умеренными.

Полную версию доклада "Макроэкономический прогноз 2024–2026" читайте на сайте Евразийского банка развития.
https://eabr.org/upload/iblock/04b/EDB-Macroeconomic-Outlook-2024_2026_rus.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703019840


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