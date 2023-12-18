Воссоединение России с Калининградом неизбежно? - СП

00:07 20.12.2023 Воссоединение России с Калининградом неизбежно. Прибалтика сдастся без боя?

В бывших советских республиках крепнет уверенность, что НАТО защищать их не станет



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Сапунов

Всеволод Шимов



В республиках Прибалтики растут сомнения, что США рискнут защищать их. Несмотря на заверения Джо Байдена, элиты лимитрофов все чаще задаются вопросом, готовы ли западные союзники на жертвы ради "крохотных стран, которые когда-то были частью Советского Союза".



По окончании СВО на Украине, вооруженный конфликт, скорее всего, переместится на их территории. Чиновники Латвии, Литвы и Эстонии пытаются пугать этим население, пишет Bloomberg.



А в самом деле, станут ли США ввязываться в войну с Россией из-за каких-то карликов? Если нет, как оправдают отказ от помощи?



- Надо отметить, что страны Прибалтики сами делают все, чтобы нечто подобное раньше или позже случилось, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. - Угрозы закрыть для России Балтийское море, попытки блокады Калининградской области - в конечном счете все это действительно может вынудить Россию применить силу. Но я очень сомневаюсь, что в Москве реально хотят втягиваться в конфликт в Прибалтике.



"СП": Если Прибалтика не доверяет "союзникам", чего тогда продолжает с ними иметь дело? Или выхода нет?



- Возможно, у прибалтийских элит действительно наступило определенное разочарование и осознание того, что Запад воспринимает их не как полноправных союзников, а как разменную монету. Глядя на Украину, сложно не задуматься и не начать примерять эту роль на себя. Правда, прибалтийские государства все же являются членами ЕС и НАТО, и просто "сдать" их для коллективного Запада будет означать признать собственную беспомощность.



"СП": Если будет раздел Украины, то Прибалтику сам Бог велел раздербанить? Или России она не нужна? Но хотя бы Нарву-то надо забрать?



- Прибалтика, несомненно, представляет стратегический интерес для России. Во-первых, это проблема Калининградской области, которая напрямую связана с фактом существования трех враждебных России прибалтийских государств. Во-вторых, это широкий доступ к Балтийскому морю и удобным портам. Без Прибалтики Россия стоит в Балтийском регионе, что называется, одной ногой. Помимо Калининграда, существующая конфигурация создает угрозы и для Санкт-Петербурга. Поэтому контроль над Прибалтикой объективно нужен России, другой вопрос, что это не обязательно должна быть прямая аннексия. Собственно, именно потому, что Прибалтика для России важна, Запад ее и не сдаст.



"СП": А США стали бы помогать Прибалтике? Из-за этих лимитрофов начнут Третью мировую? Или все же найдут способ воздержаться, как Лондон и Париж во время Странной войны?



- Не оказать помощь прибалтийским странам затруднительно, потому что они входят в ЕС и НАТО, это не Украина, которая остается в "серой зоне". Здесь уровень обязательств гораздо выше, и они формализованы. "Слить" непосредственных членов евроатлантических структур означает расписаться в собственной слабости. А это повлечет за собой многочисленные негативные последствия для всего Запада. Весь мир поймет, что гегемон уже не тот.



"СП": НАТО постоянно расширяет инициативы в регионе и называет это "сдерживанием российской агрессии". Можно ли ожидать там провокаций с целью втянуть нашу страну в войну, раз уж она сама не нападает?



- Да, ситуация становится все более угрожающей. По сути, идет "балканизация" всей Балто-Черноморской дуги, именно она сегодня является настоящей пороховой бочкой Европы. Более того, на фоне российских успехов на Украине на Западе вполне могут решить, что Москву необходимо втянуть в еще один конфликт, чтобы она получила растянутый на тысячи километров фронт и в конце концов надломилась. И прибалтийские лимитрофы могут быть брошены в топку этого конфликта.



"СП": К слову, там депопуляция страшная, скоро коренных не останется. Эти государства не имеют будущего, почти вся молодежь эмигрирует. Освобождающееся пространство должен кто-то занять - вероятно, народ, которому эти земли принадлежали исторически? Может ли все достаться нам, как говорится, без боя?



- Без боя не получится, т.к. это территория НАТО, которое добровольно никогда ниоткуда не уходило - только расширялось.



- Все будет зависеть от того, насколько убедительной будет победа в СВО, - считает военно политический эксперт Владимир Сапунов. - И насколько она продемонстрирует Вашингтону и Брюсселю решительность Кремля. Если она будет достаточной, то в принципе нельзя исключать никаких вариантов.



"СП": Готовы ли США из-за Прибалтики лезть на рожон? Не приоткроет ли победа России в СВО ящичек Пандоры?



- Существует 5-я статья устава НАТО, ее никто не отменял. Хотя никто и не применял. Если будет безответная атака на страну альянса, это вне всяких сомнений откроет ящик Пандоры. Поэтому к любому развитию событий готовимся и мы, и наш главный вероятный противник.



Неслучайно НАТО регулярно проводит в Прибалтике военные учения. "Железный волк", "Яростный волк", "Разъяренный леопард", "Ramstein Alloy", "Namejs", "Crystal Arrow", "BALTOPS", "Northen Coasts" и другие. Прибалтийские маневры НАТО с каждым годом становятся все агрессивнее, и если в первых таких учениях после вступления бывших советских республик в альянс декларировалась борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, то сейчас во время этих событий фактически отрабатываются удары по России, в том числе атака на Калининградскую область (по классификации НАТО D-Zone).



В Прибалтике реализуется американская военная концепция "4 по 30", которая предусматривает быстрое (в течение 30 суток) развертывание 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран НАТО в ограниченном квадрате военных действий. Как показывает пример Украины, цель таких маневров не простое бряцание оружием, а подготовка к реальным боевым действиям. ФРГ объявила о том, что к 2027 году создаст в Литве группировку в 5000 человек. Точнее, подтвердила ранее взятые обязательства, поскольку в возможностях Бундесвера держать крупную боеспособную группировку в Прибалтике были (и остаются) определенные сомнения.



"СП": Можно ведь устроить некое подобие Странной войны - то есть ее объявить, но не воевать. Или действовать чужими руками? Какие еще есть варианты?



- Очевидно, что обе стороны в случае чего готовятся к прямым боестолкновениям. Для НАТО территория Прибалтики слишком важна, чтобы введение туда российских войск спустить на тормозах. Но так же очевидно, что полномасштабная война с Россией из-за Прибалтики альянсу не нужна. Многое будет зависеть от повода к началу боевых действий. Нарва, Даугавпилс, Сувалкский коридор - возможные варианты.



На данный момент вероятность того, что НАТО вступится за Прибалтику близка к 100 процентам. Однако через некоторое время все может измениться. Это будет зависеть и от результатов СВО, и от загруженности США в боевых действиях в других точках мира. Это и Ближний Восток, и Азиатско-Тихоокеанский регион. Да и взрывоопасность Латинской Америки никто не отменял. Если будут достоверные разведданные о том, что НАТО может "соскочить" с прибалтийского вопроса или собирается обороняться по украинскому сценарию, напрямую не вмешиваясь в конфликт, вероятна и прямая военная активность России в регионе.



"СП": Могут они сами нас спровоцировать?



- Могут. И еще пять лет назад можно было с уверенностью говорить о том, что именно в этом их главная цель. Впрочем, начало СВО - и особенно события 2023 года - показали, что Кремль готов демонстрировать степень решительности, достаточную для пресечения провокаций. И если что - ответит. Тут еще вопрос - нужен ли нам этот конфликт. Сейчас - нет, но через несколько лет вполне возможно, что выхода не будет. Североатлантический альянс вполне может довести уровень потенциальной угрозы с территории Прибалтики до неприемлемой.



"СП": Если представить себе возможность там войны России и НАТО, но неядерной. Чем бы она закончилась? У кого там какие силы реально?



- Возможность спроецировать такой вариант, конечно, есть. Если раньше считалось, что у России в таком противостоянии нет шансов, то после битв с натовской бронетехникой в украинских степях, командование альянса не может быть уверенным ни в чем. Даже с учетом вовлечения в конфликт натовского флота и авиации. Соблазн повоевать на ограниченной территории, конечно, есть у начальников с обеих сторон. Но не надо забывать, что любая неудача будет не только военным поражением, но и колоссальным геополитическим и имиджевым ударом. Поэтому и вероятность, что такой конфликт обойдется только конвенциональным оружием, невелика. Что уменьшает его вероятность. Источник - СвободнаяПресса

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