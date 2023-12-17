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Казахстан. Оценка населением деятельности органов власти, - Гульмира ИлеуоваКазахстан. Оценка населением деятельности органов власти, - Гульмира Илеуова
04:23 20.12.2023

Оценка населением деятельности органов власти в конце 2023 года

Диаграмма 1. – Одобрение деятельности Президента РК
Диаграмма 2. – Одобрение деятельности Парламента РК
Диаграмма 3. – Одобрение деятельности правительства РК

В последнее время редко стал встречаться такой социологический продукт, как рейтинги центральных органов власти, который прежде достаточно часто публиковался в СМИ. У ОФ "Стратегия", как выяснилось, последний раз подобный публичный рейтинг был только в марте 2022 года. В связи с этим осенью 2023 года нами было принято решение провести исследование по методике Евразийского монитора, согласно которой помимо вопросов социального самочувствия, удовлетворенности жизнью населения, предполагается и оценка одобрения деятельности органов власти.

Итак, в декабре 2023 года, по итогам опроса 2400 респондентов по всей стране, рейтинг одобрения деятельности Президента К.Токаева составил 76,4%. Не одобряют его работу 14,1%, затруднился с ответом каждый десятый.

Если рассмотреть показатели одобрения работы Президента в динамике за три года, то можно отметить заметное снижение показателей в 2021 году (существенное влияние на этот показатель оказала пандемия), которое в последующем было преодолено и постепенно рейтинг одобрения вернулся к состоянию начала 2020 года. Интересно, что количество неодобряющих остается на одном уровне в замерах 2022 и 2023 гг. (14%): чаще других это горожане и респонденты с низким уровнем доходов.

Однако сенсацией этого рейтинга можно назвать второе место Парламента РК с точки зрения одобрения его деятельности. Обычно на втором месте находилось правительство РК. Также пройдя драматическое падение рейтинга 2021 года, Парламент в декабрьском опросе получил показатели одобрения выше 50%. При этом увеличение доли одобряющих работ произошло за счет тех, кто затруднялся с ответом в 2022 году (с 24% до 15%). В то время как число тех, кто не одобряет работу Парламента, остается на одном уровне – 35%. В их числе – горожане, представители средних возрастных групп 35–54 лет и также самой малообеспеченной группы (денег не хватает даже на питание; 71%).

Что касается правительства, то, как указывалось выше, начиная с 2007 года первый раз правительство заняло третье место в рейтинге одобрения деятельности – 47%. Помимо периода 2021–23 гг., правительство лишь один раз имело показатели одобрения ниже 50% – в 2007 году, 49%.

Правительством Смаилова недовольны в равной мере жители города и села; чаще респонденты в возрасте 45–54 лет и старше 65 лет; респонденты с низким уровнем доходов.

Главный вопрос, и он же итог, этого рейтинга, связан с повышением оценок Парламента. Показывает ли оно удовлетворение населения итогами недавно прошедших выборов или вызвано популизмом депутатского корпуса? В любом случае правительству нужно быть предельно внимательным к тому, что обещают народу депутаты.

Автор:
Илеуова Гульмира

Источник - Turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703035380


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