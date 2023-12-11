Пять фронтов против однополярного глобализма, - Александр Дугин

09:34 20.12.2023

ПЯТЬ ФРОНТОВ ПРОТИВ ОДНОПОЛЯРНОГО ГЛОБАЛИЗМА



Накануне 2024 года стоит бросить взгляд на общую картину мира и главные геополитические тренды. В целом мы находимся в моменте перехода от однополярности к многополярности. В этом году многополярность получила дополнительную структуризацию в БРИКС-10 (Аргентину, только что вступившую в эту организацию, спешно вывел оттуда еще один глобалистский клоун Хавьер Милей).



Недавний триумфальный визит Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а затем долгие переговоры с президентом Ирана Раиси показывают насколько серьезно Россия относится к многополярности. Особенно в преддверии 2024 года, когда Россия вступает в годовое председательство БРИКС.



К концу года - на сей раз в Латинской Америке - появился новый синдром многополярности. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о претензиях своей страны на территорию Британской Гаяйны. Максим Медоваров в своем тг-канале "Zаписки традиционалиста" справедливо указывает, что сама Гаяйна была продуктом злого гения атлантизма лорда Пальмерстона, который спланировал и осуществил "расчленение Великой Колумбии на куски со смертью Боливара, включая отщипывание Эссекибо от нее к Британской Гвиане (Гайане)". Британская Гайана-Эссекибо (наряду с Мальвинами) еще один фронт многополярности против однополярности.



В целом мы имеем дело уже с пятью потенциальными или актуальными фронтами:



Россия воюет с коллективным Западом и американским (англосаксонским) глобализмом на Украине. По сути это гражданская война русских - имперских русских против атлантистских русских, предавших свою русскую идентичность. Атлантистские "русские" используются однополярными силами Запада.



Исламский мир консолидируется (с серьезной задержкой) против Израиля, проводящего планомерный геноцид арабского населения. При этом на стороне Израиля (как своего ближневосточного прокси) снова однополярный Запада.



Блок антиколониальных стран Западной Африки (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, ЦАР, Габон) сплочен против проколониальных (атлантистских) режимов и против глобалистской Франции Макрона. Здесь также может в любой момент вспыхнуть открытый конфликт.



Потенциальный фронт Тайваня против континентального Китая - это то, что заботит США, пожалуй, больше всего. (И здесь прямой конфликт ждет своего часа).



Декларация о правах Венесуэлы на Эссекибо - искусственное колониальное образование атлантистов. Сюда же вопрос Мальвин, который вполне может встать остро после устранения прорвавшегося к власти дегенерата (вот что бывает, если революционный перонизм скрестить с либерализмом, как это сделал проигравший Серхио Маса).

Индия (Бхарат) занимает в многополярной гептархии особое место. Это вполне самостоятельное Государство-Цивилизация, которое стратегически ближе всего к США (в силу конфликта с Китаем и Пакистаном, шире - исламским фактором). В то же время Индия дружественна России, Африке и Латинской Америке. Прямых зон конфликта с глобалистами (кроме памяти о чудовищной эпохе британской колонизации) нет. Ранее Запад поддерживал радикальный ислам и Пакистан. Отчасти это сохранилось, но уже не так ярко - Индия нужна глобалистам для противостояния Китаю.



Важно, что сами атлантисты и сторонники однополярного мира любой ценой это прекрасно понимают. Так Лиз Трасс еще в апреле 2022 года, занимая пост министра иностранных дел Великобритании, заявляла о "возвращении геополитики". Недавно бывшая премьер-министром Англии рекордно короткий срок Трасс в своем турне по США, направленном на попытку повлиять на республиканцев в атлантистском ключе, чтобы те выделили средства на продолжение войны Киева против России, заявила, что "Украина, Израиль и Тайвань - это не разные войны, это одна и та же война".



Это корректный геополитический взгляд на вещи. И напряженность в Западной Африке, и Эссекибо - также фронт "одной и той же войны".



Вся гептархия (Запад, Россия, Китай, Индия, исламский мир, Африка, Латинская Америка) разделена по одной главной линии - Запад против шестерых. Сами глобалисты это ясно и отчетливо осознают. В их глазах есть только один полюс, то есть сам Запад. Остальные должны быть его вассалами (а не суверенными полюсами) и враждовать друг с другом, а не с ним.



Важно, что предельно отчетливо представляют себе структуру глобального противостояния шестерых против одного и в России. В своей статье "2024 - год геополитического пробуждения" в журнале "Разведчик" глава СВР России Сергей Нарышкин говорит:



Предстоящий год на мировой арене пройдет под знаком дальнейшего усиления противоборства между двумя обозначенными выше геополитическими принципами: англосаксонским, или островным, "разделяй и властвуй", и прямо антагонистичным ему континентальным "объединяй и веди". Проявления этого ожесточенного противостояния в наступающем году будут наблюдаться во всех, даже самых отдаленных регионах мира: от наиболее значимого для нас постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана.



Итак, нам предстоит "объединять и вести" (в том числе объединять и вести евразийские территории - прежде всего впавшую в предательство Украину). А враг по-прежнему будет пытаться "разделять и властвовать", пытаясь посеять вражду между полюсами гептархии - шестью всплывающими "мирами" - русским, китайским, исламским, индийским, африканским и латиноамериканским. Враги хотят, чтобы был только один мир - их собственный. Существование иных миров, отличных от западного, они отвергают и демонизируют. Особенно русский мир. Это мы должны ясно осознавать и понимать, что пять фронтов борьбы против однополярного миропорядка и западной гегемонии - все это фронты нашей войны.



11.12.2023

Александр Дугин