Михаил Мишустин напомнил Си Цзиньпину про наступающий год дракона

09:41 20.12.2023

Михаил Мишустин напомнил Си Цзиньпину про наступающий год дракона



В среду, 20 декабря, в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Председателя КНР Си Цзиньпина. В начале своего выступления глава российского правительства передал китайскому лидеру теплые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Также Михаил Мишустин выразил председателю Си глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения на северо-западе Китая, а также напомнил, что Россия готова в случае необходимости оказать содействие по ликвидации последствий трагического бедствия.



Говоря о состоявшихся во вторник переговорах с премьером КНР Ли Цяном, Михаил Мишустин отметил, что в текущем году торгово-экономическое сотрудничество наших стран справилось с непростыми вызовами. Россия и Китай вышли на новый уровень, и взаимный товарооборот составил почти 18 триллионов рублей или около 1,5 трлн китайских юаней. "Мы выполнили задачу, которую Вы и президент Путин перед нами поставили", - сказал, обращаясь к председателю Си российский премьер-министр. Важно, что наши страны почти полностью перешли в своих расчетах на национальные валюты: около 90 процентов платежей осуществляется в российских рублях или китайских юанях. Достигнуты также хорошие результаты в инвестиционной сфере: в работе 80 совместных проектов на общую сумму 20 триллионов рублей.



Также в своем выступлении премьер-министр России поздравил китайскую сторону с 45-летием политики реформ и открытости. А закончил свое вступительное слово Михаил Мишустин не только напоминанием о том, что близится Новый год и китайский год дракона по лунному календарю, но и пожеланием на китайском языке.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ