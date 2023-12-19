Сможет ли Израиль победить? - Мих.Ошеров

10:18 20.12.2023 19.12.2023

Сможет ли Израиль победить? |

После более чем двух месяцев военной агрессии государства Израиль против сектора Газа и вовлечения в эту войну нескольких соседних государств и вооруженных организаций возникает вопрос о возможных путях выхода из этого конфликта.



Прекращение конфликта сейчас зависит только от одного фактора - от политической воли и политического решения руководства государства Израиль.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его приспешники неоднократно озвучивали в СМИ и в официальных заявлениях, что цель израильской операции в секторе Газа - уничтожение палестинской организации ХАМАС. Когда эта цель технически может стать достижимой?



При немедленном прекращении огня сейчас и выводе всех израильских войск из сектора Газа эта цель не будет достигнута - власть движения ХАМАС в секторе Газа сохранится.



При полной зачистке сектора Газа и при передачи власти в секторе Газа Палестинской администрации локальная цель - свержение власти движения ХАМАС в секторе Газа - будет достигнута, но в этом случает возникает политическая опасность создания единого палестинского государства, что для нынешних израильских властей является неприемлемым итогом конфликта. Руководители государства Израиль неоднократно заявляли о том, что власть в секторе Газа не будет передана палестинской администрации.



При полной зачистке сектора Газа и при сохранении военного присутствия государства Израиль в секторе Газа неизбежным выходом может быть только прямое управление сектором Газа израильской военно-гражданской оккупационной администрацией. Это уже происходило в секторе Газа до последнего вывода оттуда израильских войск 20 лет назад. Израильские оккупационные войска в секторе Газа в тот период времени несли постоянные потери в живой силе.



Что остается из технических возможностей достижения израильским руководством своей утопической цели - уничтожения власти движения ХАМАС в секторе Газа? Только одно - полный геноцид палестинского населения в нем и убийство или изгнание всех палестинцев из сектора Газа.



Кстати, и израильское руководство понимает, что только этот исход уничтожит власть ХАМАСа в секторе Газа, и палестинцы это тоже понимают и воюют за свои жизни и за жизнь своего народа.



Это хорошо понимают и союзники палестинцев, открывшие новые фронты войны против государства Израиль. На севере Израиля ливанское движение "Хезболла" постоянно и точно обстреливает израильские позиции, вынуждая израильские власти держать там "под ружьем" значительные военные силы вместо применения их в секторе Газа.



Власти государства Йемен на настоящий момент полностью перекрыли торговое движение судов по Красному морю, не пропуская грузы, следующие в Израиль. Также йеменские власти периодически пытаются обстрелять территорию государства Израиль, в основном город Эйлат.



Государство Израиль сейчас воюет фактически на три фронта, причем для боев в секторе Газа, ведущихся с высокой интенсивностью, требуется большое количество боеприпасов, значительная часть из которых производится в США.



Насколько технически Соединенные Штаты Америки готовы постоянно поддерживать большие поставки боеприпасов в Израиль и дойдет ли до полного или частичного опустошения их арсеналов, и так достаточно опустошенных поддержкой Украины, - этот фактор является величиной неизвестной.



Но, судя по многочисленным заявлениям различных американских руководителей и представителей, США начнут испытывать проблемы где-то в середине - конце января (нужно понимать, что физические поставки боеприпасов Израилю сопровождаются его прямым финансированием, а его возможности также ограничены бюджетным кризисом в самих Соединенных Штатах Америки).



Этот срок окончания военных действий в Секторе Газа - середина - конец января, который так или иначе звучит в американских требованиях к государству Израиль, до сего дня успешно игнорируется израильскими руководителями, заявляющими, что периода времени до наступления этого срока недостаточно для достижения основной цели операции в секторе Газа - уничтожения движения ХАМАС.



В середине января в США может наступить шатдаун - прекращение всех выплат федеральным правительством в связи со сроками действия временного бюджета США. Расходы на финансирование государства Израиль не включены во временный бюджет, и для осуществления новых поставок боеприпасов Израилю федеральному правительству США понадобится принятие отдельного закона по финансированию Израиля или включение этих сумм в новый временный бюджет. В связи с этим новые поставки Израилю боеприпасов из США могут оказаться под вопросом.



Увеличивать интенсивность боевых действий в секторе Газа для государства Израиль достаточно трудно из-за большой вероятности возрастания боевых потерь.



Полная зачистка сектора Газа в течение следующего месяца представляется маловероятной. Фактор времени - времени военного и времени политического - становится определяющим для определения путей выхода из конфликта на Ближнем Востоке.



С другой стороны, государство Израиль сильно уязвимо. Оно расположено на небольшой территории в центре Ближнего Востока на перекрестке мировых торговых путей и, проводящее крайне агрессивную внешнюю политику, очень сильно уязвимо и может поплатиться за свою агрессию и оккупацию палестинских и сирийских территорий и незаконную блокаду и войну против сектора Газа своим существованием.



С технической точки зрения ширина государства Израиль от реки Иордан до Средиземного моря в самом узком месте - около 70 километров, от границ 1947 года до моря - где-то около 20 километров.



То есть, если бы у государства Израиль не было бы мирного договора с Иорданией, территория Израиля из Иордании простреливалась бы полностью.



Протяженность государства Израиль с севера на юг - около 430 километров. То есть ракеты среднего радиуса действия из Сирии могли бы спокойно простреливать всю территорию Израиля, кроме пустыни Негев.



В течение последних двух месяцев военных действий обстрелы израильской территории ракетами из сектора Газа не нанесли государству Израиль никакого существенного урона, поскольку неуправляемые ракеты просто летели наобум, куда-то по жилой застройке в центре Израиля.



С военной точки зрения в случае массированного удара по заранее выбранным специальным целям возможный урон, который мог бы быть нанесен государству Израиль, мог бы стать критическим и привести к выходу государства Израиль из войны или к фактическому политическому поражению.



В Израиле всего два крупных нефтеперерабатывающих завода - в Хайфе и в Ашдоде.



Вывод из строя, даже временно, любого из них, может привести к значительным трудностям по снабжению израильской армии топливом, необходимым для ведения боевых действий, что, в свою очередь, может привести к поражению государства Израиль в продолжительной войне.



Основную внешнюю военную помощь государство Израиль получает по воздуху из США, которые осуществляют поставки вооружений и боеприпасов военно-транспортной авиацией. Если аэродромы, на которые могут приземляться большие военно-транспортные самолеты США, будут повреждены или временно выведены из строя, то за этим может последовать сильный недостаток боеприпасов для израильской армии во время ведения интенсивных боевых действий.



Вся инфраструктура государства Израиль является крайне уязвимой, так как в ней почти отсутствует дублирование. Энергетическая инфраструктура - электростанции, подстанции и так далее, которые даже в мирное время могут дать сбои, в результате которых на многие часы отключается энергоснабжение районов и городов. Насосные станции, подающие воду в города. И так далее.



С политической точки зрения любые повреждения, которые могут быть нанесены одному из израильских ядерных центров - в Димоне, в Сореке и так далее, являются крайне болезненными.



Любой урон, нанесенный аэропорту имени Бен-Гуриона, может сильно повлиять на израильское общество, так как остановка или приостановка его работы означает для израильтян невозможность спастись бегством из Израиля в случае чрезвычайной ситуации.



С военной точки зрения основным видом вооруженных сил, воюющих с сектором Газа, является израильская авиация, крайне уязвимая на аэродромах базирования.



Любое попадание ракет или снарядов в эти объекты может нанести сильнейший урон государству Израиль.



Поэтому ответ на вопрос - сможет ли государство Израиль победить или же победу одержат силы арабского сопротивления, зависит от трех факторов - от фактора времени, от продолжения американской помощи государству Израиль и оттого, смогут ли ХАМАС, "Хезболла" и Йемен воспользоваться критическими уязвимостями государства Израиль.



Михаил Ошеров, специально для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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