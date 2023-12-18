Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах

10:21 20.12.2023

Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп должен быть лишен права занимать должность президента и исключен из избирательного бюллетеня штата на предстоящих президентских выборах из-за его роли в подстрекательстве к насилию против правительства США в 2021 году, сообщает Голос Америки.



Решение может стать первым случаем в истории страны, когда кандидат в президенты потенциально лишается права занимать Белый дом в соответствии с редко используемой 14-й поправкой к Конституции США, принятой после Гражданской войны и запрещающей занимать должность любому, кто однажды принес присягу, но затем "участвовал в восстании или мятеже".



Постановление суда Колорадо относится только к республиканским праймериз, которые пройдут в штате 5 марта. Тем не менее, постановление суда, скорее всего, повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.



Суд Колорадо заявил, что решение приостановлено до 4 января 2024 года, чтобы дать возможность подать апелляцию.



Кампания Трампа уже назвала решение суда "ошибочным" и "недемократичным" и заявила, что оно будет обжаловано.



"Верховный суд Колорадо принял сегодня совершенно ошибочное решение, и мы быстро подадим апелляцию в Верховный суд и параллельно попросим отложить это глубоко недемократическое решение", - заявил представитель кампании Трампа. Он осудил использование 14-й поправки как попытку отказать миллионам избирателей в выборе президента.



Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии не были достаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа в адрес своих сторонников в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.



Противники Трампа надеются использовать это дело для активизации более широких усилий по его дисквалификации и вынесения вопроса на рассмотрение Верховного суда. Однако большинство судей Верховного суда США составляют консерваторы, причем трое являются назначенцами самого Трампа.