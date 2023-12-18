|Андижанский врач и блогер Отабек Ахлиддинов приговорен к 7 годам лишения свободы
12:10 20.12.2023
Блогер Отабек Ахлиддинов приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы
Суд в Андижане приговорил блогера и завотделением медобъединения Отабека Ахлиддинова к 5 годам и 1 месяцу лишению свободы по обвинению в вымогательстве и хищении. После протеста прокурора срок наказания увеличили до 7 лет и 1 месяца. Ему также запретили заниматься блогерской деятельностью.
Заведующий приемно-диагностическим отделением в Шахриханском районном медицинском объединении Андижанской области Отабек Ахлиддинов (1973 года рождения), который также занимался блогерской деятельностью, приговорен к лишению свободы. Приговор прокомментировал Андижанский областной суд.
24 ноября Ханабадский городской суд признал Ахлиддинова виновным по пункту "а" части 2 статьи 165 (вымогательство повторно или опасным рецидивистом) и пункту "а" части 3 статьи 167 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишению свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в госорганах и работать блогером в течение 3 лет.
В материалах дела, с которыми ознакомилась "Газета.uz", говорится, что мужчина в качестве блогера, пишущего о проблемах населения, грозил испортить имидж медобъединения, где он сам работает, опубликовав информацию о проблемах с отоплением. За нераспространение этих недостатков Отабек Ахлиддинов, как сообщается в материалах дела, путем вымогательства получил от главного бухгалтера 300 долларов через другого человека.
В решении суда также отмечается, что заведующий отделением с января по март вымогал у аутсорсинговой компании 12,8 млн сумов за то, что не будет публиковать информацию о недостатках предприятия, дискредитировать его имидж, что могло бы привести к расторжению соглашения с медобъединением.
Согласно материалам дела, правоохранительные органы задержали его, когда он в своем служебном кабинете получал 3000 долларов от строительной компании, которая давала деньги, чтобы он не публиковал видео с недостатками их работы в медобъединении.
Что касается статьи обвинения о хищении, то Отабек Ахлиддинов обвинен в том, что в 2018 году добился назначения на должность главного диетолога медобъединения, хотя не имел соответствующего сертификата или диплома. До марта 2023 года он, говорится в материалах, не выполнял какую-либо работу в этом направлении и получил дополнительную зарплату в 56,2 млн сумов.
Несмотря на то, что он работал заведующим приемно-диагностическим отделением, он также получил должность врача общей практики на 0,5 ставки и в 2019-2023 годах дополнительно получил зарплату в 100,98 млн сумов, не выполняя какую-либо работу, говорится в решении суда.
Суд рассматривал эти факты как хищение бюджетных средств путем присвоения и растраты. Кроме того, Ахлиддинова признали виновным в хищении 207,5 млн сумов, которые поступили от оказания сервисных услуг почти 25 тысячам амбулаторным пациентам.
Прокурор Ханабада внес протест и попросил апелляционную инстанцию Андижанского областного суда по уголовным делам ужесточить наказание. Адвокат подсудимого сообщил, что суд первой инстанции не проверил его доводы, не дал оценку показаниям свидетелей и вещественным доказательствам. Он попросил отменить безосновательный приговор и оправдать Ахлиддинова.
Суд отменил предыдущее решение и приговорил мужчину к 7 годам и 1 году лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности в госорганах и заниматься блогерской деятельностью в течение 3 лет.
Руководитель Общества прав человека Узбекистана "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов сообщил, что Ахлиддинов был членом этой правозащитной организации.
"Наши активисты не смогли участвовать в следствии и судебном процессе по делу Отабека, согласно желанию членов семьи. Сегодня его привезли в „Таштюрьму" для этапирования в колонию. Адвокаты возлагают надежду на кассационную инстанцию Верховного суда", - написал он.