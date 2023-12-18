Андижанский врач и блогер Отабек Ахлиддинов приговорен к 7 годам лишения свободы

12:10 20.12.2023

Блогер Отабек Ахлиддинов приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы



Суд в Андижане приговорил блогера и завотделением медобъединения Отабека Ахлиддинова к 5 годам и 1 месяцу лишению свободы по обвинению в вымогательстве и хищении. После протеста прокурора срок наказания увеличили до 7 лет и 1 месяца. Ему также запретили заниматься блогерской деятельностью.



