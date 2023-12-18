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ЦентрАзия на пороге мира: удастся ли Таджикистану и Кыргызстану окончательно решить приграничную проблему? - Ш.Ризоен
12:25 20.12.2023

Центральная Азия на пороге мира: удастся ли Таджикистану и Кыргызстану окончательно решить приграничную проблему?

Автор: Armiya.az

Своим мнением делится таджикский политолог Шерали Ризоен.

Вооруженные инциденты на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном нельзя рассматривать "как часть будущей большой водной войны", считает политолог Шерали Ризоен. Публикуем его короткое интервью порталу Armiya.az.

"Есть надежда, что в вопросе будет поставлена точка"

- Давайте начнем с того, в каком состоянии находятся переговоры, работа кыргызско-таджикской государственной комиссии по делимитацию границ? Есть ли продвижение в решении этого территориального вопроса?

- В работе Межправительственной таджикско-кыргызской комиссии по делимитации и демаркации государственных границ в 2023 году наметился серьезный прорыв. Так, 12 декабря сопредседатели правительственных делегаций: Саймумин Ятимов, глава ГКНБ Таджикистана и Камчыбек Ташиев, глава ГКНБ Кыргызстана, выступили с заявлением по итогам переговоров о том, что работы по границе завершены на 90%.

Это обнадеживающее заявление, поскольку многие обозреватели как в странах, так и за пределами региона говорили и писали, что проблема границ между Таджикистаном и Кыргызстаном не может быть урегулирована и останется нерешенной.

Сегодня стороны подошли к финишной черте и, возможно, этот вопрос будет полностью закрыть до Навруза 2024 года.

Если это произойдет, то путем дипломатических переговоров и взаимного учета интересов друг друга будет решена одна из затяжных пограничных проблем на постсоветском пространстве, длившаяся почти 100 лет.

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Основанием для такого вывода может послужить тот факт, что в 2023 году интенсивность переговоров между Таджикистаном и Кыргызстаном по завершению делимитации и демаркации государственных границ многократно возросла.

В последние месяцы, особенно с октября этого года, рабочие группы Межправительственной комиссии работают непрерывно, и встречи поочередно проходят в странах.

Есть надежда, что в этом вопросе будет поставлена точка и стороны начнут межгосударственные отношения с чистого листа.

Решение этого вопроса будет способствовать формированию пространства мира и доверия в Центрально-азиатском регионе и устранит внутрирегиональный источник вызовов и угроз стабильности и безопасности, что очень важно на фоне неопределенности в глобальных процессах и роста точек нестабильности в мире.

Завершение делимитации и демаркации государственных границ между Таджикистаном и Кыргызстаном также может снизить вероятность внешнего вмешательства в региональные процессы и будет способствовать усилению позиции Центральной Азии как субъекта современных международных отношений.

"Инциденты на границе нельзя рассматривать "как часть будущей большой водной войны"

- Вооруженные стычки, приведшие к жертвам с обеих сторон на границе, мировым экспертным сообществом оцениваются, как часть будущей большой водной войны. Насколько мне известно, и Кыргызстан и Таджикистан не так сильно страдают от нехватки пресной воды в отличие от своих соседей, которые в разы больше по площади и населению. Как вы думаете, что в действительности лежит в корне этой проблемы?

- Представление "мирового экспертного сообщества" о том, что вооруженные инциденты между Таджикистаном и Кыргызстаном являются "частью будущей большой водной войны" требует разъяснения, чтобы не было искажений:

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Саймумин Ятимов: "Уже более 90% государственной границы описано"

Во-первых, согласно схеме КИОВР (Комплексного использования и охраны водных ресурсов) бассейнов Амударьи и Сырдарьи в Таджикистане формируются 80,17% и 2,96% бассейнов этих рек, соответственно; в Кыргызстане - 73,77% и 2,42% бассейнов.

Таким образом, почти 80% всех водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи (в целом, Центральной Азии) формируются в обеих странах, то есть они являются самодостаточными и обеспечивают регион водой.

Во-вторых, вероятность "будущей большой водной войны" в Центральной Азии остается крайне низкой, поскольку этого не произошло во время наихудшего этапа внутри региональных отношений в 2005-2016 годах.

Сегодня существует водная проблема, как между отдельными странами региона, так и между ними и Афганистаном (на фоне этих вызовов трения по воде между Таджикистаном и Кыргызстаном, по-видимому, не являются проблемой).

Следует подчеркнуть также запуск формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, который был проведен во всех странах и имеет достаточный потенциал для решения этой проблемы в региональном масштабе.

В-третьих, разделение Центральной Азии на страны верховья и низовья также ушла в историю, поскольку основная водная проблема существуют между странами низовья.

Центрально-азиатская политика нашей страны показывает, что между Таджикистаном и другими государствами нет противоречий по водным вопросам. Напротив, Таджикистан, несмотря на период маловодья, уже несколько лет пропускает больше нормы воду для Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

Существующие проблемы по воде носят, скорее, страновой характер и возникают из-за устаревшей инфраструктуры, что приводит к большим потерям водных ресурсов.

Что касается инцидентов на границе Таджикистана и Кыргызстана, то, можно сказать, что они, в основном, происходили на самом сложном участке – в зоне Исфара-Баткен. С начала 2000-х годов количество стычек и конфликтов между местным населением в этом районе превысило более 100 инцидентов.

К корневым причинам пограничных конфликтов относятся: доступ к воде (питьевой и поливной), земле, инфраструктуре (дороги), полезным ископаемым и незаконным задержаниям местного населения.

При возникновении конфликтной ситуации все эти факторы были тесно связаны друг другом.

Таким образом, вооруженные инциденты на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном нельзя рассматривать "как часть будущей большой водной войны", поскольку основной причиной выступала неопределенность государственной границы.

Есть основания предполагать, что с завершением процесса делимитации и демаркации государственных границ все движущие корневые причины найдут свое решение, и достигнутые соглашения будут соблюдаться.

Именно фактор соблюдения достигнутых договоренностей является ключом к обеспечению безопасности на границе и стабильному развитию приграничных сообществ.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703064300


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