"Жучок" раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного

12:28 20.12.2023

Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации



Богдан Львовский



Взаимоотношения президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного давно стали горячей темой обсуждения в СМИ. На большой пресс-конференции Зеленского, которая состоялась 19 декабря, у лидера Незалежной поинтересовались, не собирается ли он увольнять главкома украинской армии, на что тот предпочел дать формальный ответ и не развивать тему. Между тем конфликт между Зеленским и Залужным обостряется. Сначала в кабинете генерала нашли прослушивающие устройства. Считается, что "жучки" установили украинские спецслужбы, чтобы собрать компромат. В ответ главком раскритиковал ход мобилизации. По его словам, кампания Зеленского по борьбе с коррупцией в военкоматах только ухудшила ситуацию. Подробности - в материале "Известий".



Конфликт Зеленского и Залужного - причины



Оценивая работу Залужного в рамках большой пресс-конференции 19 декабря, Зеленский решил сгладить острые углы: "У меня рабочие отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя. Есть разные оценки, что-то получилось, что не получилось на фронте. (...) Могут быть сложные личные отношения, но Украина это не про личное. (...) Жду [от Залужного] очень конкретных вещей на поле боя. Хочу видеть детали".



Незадолго до этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный резко раскритиковал Зеленского за провал мобилизации. По словам главкома, кампания по борьбе с коррупцией военкомов, которую президент затеял летом, провалилась. "Это были профессионалы, они знали, что делать, а теперь их нет", - пожаловался он, добавив, что сейчас процесс мобилизации следует вернуть в прежние рамки.



Этой критике предшествовал громкий скандал. Военные при плановом осмотре кабинета Валерия Залужного обнаружили подслушивающие устройства. После этого проверки прошли в других помещениях, "жучки" нашли и у некоторых подчиненных главкома, в том числе у его личного помощника Константина Бушуева.



Интересно, что подконтрольные президенту Зеленскому спикеры попытались дезавуировать скандал. Так, в СБУ сообщили, что "жучки" находились в нерабочем состоянии, а кабинет Залужного только готовился к использованию. "Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено", - подчеркнули в СБУ, при этом возбудили уголовное дело.



В похожем ключе высказался советник офиса украинского президента Сергей Лещенко. "Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации", - сообщил он. По словам Лещенко, Залужный в указанном помещении работал больше года назад, теперь собирался вернуться.



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А вот бывший замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Залужного действительно могли прослушивать украинские спецслужбы. "Открою вам специфику работы на ответственных должностях. Там нет презумпции доверия, специальные службы обязаны следить за тем, чтобы чиновник не вредил госбезопасности. Работа на высоких должностях - это априори работа под постоянным наблюдением", - сказала она.



Позже произошедшее прокомментировал сам Залужный. "У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно не был, но мы проверили и нашли", - указал он, подтвердив, что прослушку обнаружили и у его подчиненных.



Что известно о конфликте Зеленского и Залужного



Конфликт Зеленского и Залужного тлеет несколько месяцев. Одна из причин - разногласия по тактике и стратегии боевых действий. Известно, что главком выступал против ряда крупных операций, в том числе против контрнаступления ВСУ. В свою очередь, политическое руководство требовало атаковать российские позиции. Нынешней осенью Залужный назвал ситуацию на фронте тупиковой, Зеленский опроверг это заявление.



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Второй важный момент - политические перспективы. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, в декабре нынешнего года президенту Украины доверяют 62% граждан, главкому ВСУ - 88%. Согласно опросу группы "Рейтинг", на гипотетических выборах Зеленский получил бы 47%, Залужный - 30%, то есть победитель определился бы только во втором туре. Еще одно исследование показало, что на выборах в Верховную раду большинство получила бы некая партия Залужного.



Понятно, что все это нервирует команду Зеленского. Считается, что именно из-за популярности главкома действующие власти отказываются проводить президентские выборы, которые вообще-то должны состояться в марте следующего года. Кроме того, офис главы государства запустил масштабную кампанию по дискредитации оппонента в СМИ и соцсетях. Главным действующим лицом стала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая обвиняла главкома в просчетах на фронте и требовала отставки.



О многочисленных конфликтах писала в том числе западная пресса. Так, источник The Economist в украинском правительстве сообщал, что отношения между президентом и главкомом "ужасные". В свою очередь, газета Financial Times обращала внимание на то, что Зеленский и Залужный перестали вместе появляться на публике. В частности, в ходе одной из поездок в зону боевых действий президент Украины сфотографировался со множеством генералов, но главкома среди них не оказалось.



Считается также, что представители команды Зеленского пытались согласовать с американцами отставку Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что министр обороны Рустем Умеров в начале декабря во время встреч в Вашингтоне жаловался на главкома, говорил в том числе о контрнаступе и публикациях в западной прессе. Источники и подробности парламентарий не раскрывал.



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Согласно инсайдерской информации, в США выступили против отставки, на некоторое время в Киеве установилось затишье. Так, тот же Умеров после возвращения из Вашингтона публично опровергал планы по отстранению главкома. "Такой вопрос не стоит. Хотя я знаю, что его раскручивают и снаружи, и внутри", - говорил он. Министр обороны также вместе с Залужным принимал участие в праздновании Дня сухопутных войск Украины, совместные фотографии публиковались в соцсетях.



Долго, однако, затишье не продлилось. После скандала с прослушкой Залужный сообщил, что расценивает произошедшее "как войну".



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Что говорят эксперты



Политолог Михаил Павлив отмечает, что на Украине нарастает политическая турбулентность.



- По прослушке у меня две версии. С одной стороны, "жучки" могли поставить по указке офиса Зеленского. Цель в этом случае - давление на оппонента. С другой стороны, произошедшее может быть работой политтехнологов из команды Залужного. Тогда главная задача - создание главкому образа жертвы, против которого президент играет грязными методами, компрометация Зеленского, - объясняет эксперт.



Он добавляет, что произошедшее в любом случае свидетельствует о тяжелой обстановке в Киеве.



- Мы видим, что конфликт Зеленского и Залужного выходит в публичное поле. Если власти все-таки решатся провести президентские выборы, то противостояние будет идти в рамках избирательной кампании. Если выборов не будет, то возможен другой сценарий, сам Зеленский не раз упоминал об угрозе майдана, - отмечает собеседник.



Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что контрнаступление ВСУ обернулось провалом, за это в украинском руководстве кто-то должен ответить.



- Мы видим лихорадочный поиск стрелочника, труп этого контрнаступа политики постоянно подкидывают друг другу. Что будет дальше? Возможно, Зеленский вызовет Залужного в свой офис, арестует, быстренько проведет судебное разбирательство, потом главком как-нибудь внезапно погибнет. Другой вариант - Залужный потребует от Зеленского отречься в свою пользу. В любом случае противоречий накопилось очень много, останется кто-то один из этого тандема, - утверждает он.