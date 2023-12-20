КырДепутаты изменили флаг своей страны

12:38 20.12.2023

Депутаты изменили флаг Кыргызстана



дек 20, 2023



Жогорку Кенеш 20 декабря без обсуждения принял во втором и третьем чтениях законопроект об изменении флага страны.







Инициаторами проекта закона являются спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.



Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызстана из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца. В түндүке добавили еще одну линию.



"В связи с тем, что на сегодняшний день возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком посередине на флаге Кыргызской Республики в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха либо оборок юрты, необходимо принять меры по устранению неоднозначного трактования значения изображения флага", - сообщили авторы проекта закона.



За принятие законопроекта проголосовали 59 депутатов, против - 5.



Жогорку Кенеш 29 ноября одобрил в первом чтении законопроект об изменении флага страны. Инициаторами являются спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов ("Ата-Журт Кыргызстан"). За проголосовали 66 депутатов, против - 8.



В рамках законопроекта предлагалось изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, "четко напоминающую лучи солнца".



В ходе курултая президент Садыр Жапаров сообщил, что он попросил Шакиева изменить флаг. Глава государства также пояснил, почему инициировал эти поправки.



