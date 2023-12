Итоги 2023 года в Казахстане: самые важные назначения и резонансные увольнения

12:42 20.12.2023 Итоги 2023 года: самые важные назначения и резонансные увольнения



2023 год выдался щедрым на кадровые перестановки, которые начались с первых рабочих дней после Нового года. О самых важных из них и порой резонансных расскажет Zakon.kz.



Министры



4 января 2023 года глава государства провел кадровые перестановки в аппарате правительства и ряде министерств.



Сериккали Брекешев был освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов. А его место заняла Зульфия Сулейменова, работавшая с марта 2022 года вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК.



Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.



Трудовую деятельность она начала с должности заместителя директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.



В разные годы работала консультантом Дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетике, а также макроэкономической политике и финансированию развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), в офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).



В этот же день с поста министра просвещения ушел Асхат Аймагамбетов, впоследствии пересевший в кресло малижисмена. А министерство возглавил Гани Бейсембаев, работавший до назначения вице-министром просвещения РК.



Гани Бейсембаев ранее возглавлял Национальную академию образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК, руководил различными учебными заведениями. По образованию – учитель казахского языка и литературы.



Министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавил Марат Карабаев, сменив на этом посту Каирбека Ускенбаева.



До назначения – с июля 2021 года – он занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК.



Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области (Узбекистан). По программе "Болашак" в 2010 году окончил университет в Великобритании по специальности "производственно-системная инженерия", в 2015 году – Таразский государственный университет им. Дулати по специальности "экономика".



Трудовую деятельность начал с должности эксперта Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.



В разные годы работал замруководителя и руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области; директором Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.



Также был председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.



Асхата Оралова назначили министром культуры и спорта РК. Ранее этот пост занимал Даурен Абаев, ушедший в отставку.



Асхат Оралов ранее занимал должность исполнительного секретаря партии Amanat.



Родился 10 февраля 1990 года в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.



Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.



В разные годы работал в филиале партии "Нұр Отан", Управлении по вопросам молодежной политики города Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК.



С июля 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития.



Азамат Ескараев стал министром юстиции РК. С 11 января 2022 года главой Минюста был Канат Мусин, которого 30 декабря Касым-Жомарт Токаев освободил от должности.



Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы.



Трудовую деятельность начал в 1996 году с должности рабочего ДЭЗ-2 в Алматы. Работал в коммерческой торговле. В разные годы был ведущим и главным специалистом Департамента законодательства Министерства юстиции РК; замначальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов.



До назначения работал помощником министра юстиции РК; заведующим юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.



4 апреля был назначен новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев. На этом посту он сменил Болата Акчулакова, который стал советником президента.



Алмасадам Майданович родился 31 октября 1970 года в Алматы.



В 1992 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, в 2015 году – Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business, в 2016 году – Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.



В последние годы был заместителем председателя ОЮЛ "KAZENERGY", затем председателем правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".



В этот же день был переназначен министром юстиции Азамат Ескараев.



Реорганизация АП



1 сентября 2023 года президент Казахстана подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК. Он упразднил должности шести заместителей руководителя Администрации президента.



Так, были освобождены:



Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК;

Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;

Балаева Аида Галымовна от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;

Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя руководителя Администрации президента РК – специального представителя президента РК по международному сотрудничеству;

Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;

Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента РК.

Кроме того, освободили от должностей помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева.



В этот же день, 1 сентября 2023 года, глава государства подписал указ по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК, в результате которого появилось новое министерство – водных ресурсов и ирригации РК.



Новое ведомство появилось за счет реорганизации Министерства экологии и природных ресурсов.



Новому министерству были переданы функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.



Его возглавил Нуржан Нуржигитов, до этого занимавший должность акима Жамбылской области.



Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, в 2008 году – Жамбылский гуманитарно-технический университет.



Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе. В последние годы работал руководителем Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, занимал должность акима Байзакского района.



Затем был заместителем акима Жамбылской области. С апреля 2022 года был акимом Жамбылской области.



Затем последовала новая серия назначений.



Так, 2 сентября министром труда и социальной защиты населения стала Светлана Жакупова. На этой должности она сменила Тамару Дуйсенову, которая была назначена заместителем премьер-министра.



С 12 июня 2023 года Жакупова занимала должность Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.



Ранее также была вице-министром труда и социальной защиты населения РК.



Также 2 сентября Серик Жумангарин был назначен заместителем премьер-министра; одновременно он был освобожден от должности министра торговли и интеграции.



Серик Жумангарин в 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт. В 1997 году – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Экономика".



В последние годы работал председателем Агентства по защите и развитию конкуренции; был заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции РК.



Ернар Баспаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя Администрации президента РК, стал советником президента.



Он родился 26 марта 1979 года в городе Гурьеве.



В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Правоведение" и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности "Экономика и бизнес".



В последние годы работал в Администрации президента.



Асет Иргалиев стал помощником президента по экономическим вопросам.



С 6 января 2022 года он возглавлял Агентство по стратегическому планированию и реформам, также был министром национальной экономики.



Ержан Саденов возглавил Министерство внутренних дел, а Марата Ахметжанова освободили от этой должности.



Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в с. Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, в 1998 году – Карагандинскую высшую школу КНБ РК.



В последние годы возглавлял Департамент полиции Астаны; был заместителем министра внутренних дел РК.



Марат Карабаев получил должность министра транспорта. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК, которое было реорганизовано.



А Министерство культуры и информации возглавила Аида Балаева.



Выше мы уже писали, что 1 сентября 2023 года глава Казахстана подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан. Он упразднил должности заместителей руководителя Администрации президента, одним из которых была Аида Балаева.



В то же время было образовано новое министерство – культуры и информации – путем реорганизации Министерства информации и общественного развития.



Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.



В разные годы работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника Управления информации по городу Алматы.



С июля 2019 года Балаева была помощником президента – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.



4 мая 2020 года она была назначена на должность министра информации и общественного развития. А 11 января 2022 стала заместителем руководителя Администрации президента.



Арман Шаккалиев стал министром торговли и интеграции.



До назначения он был членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.



Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области. Окончил Евразийский университет им. Л. Гумилева (специальность "юрист"), Карагандинский государственный университет им. Букетова (специальность "экономист"), Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (специальность "стандартизация, сертификация и метрология").



4 сентября был назначен еще один министр – промышленности и строительства РК. Им стал Канат Шарлапаев, ранее занимавший должность председателя правления, члена Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".



Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").



Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия). В разные годы работал в банковских структурах, региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).



4 сентября президент Касым-Жомарт Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности министра сельского хозяйства Казахстана. Новым главой Минсельхоза РК стал Айдарбек Сапаров, который с декабря 2022 года занимал должность акима Северо-Казахстанской области.



Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. В 1984 году окончил Бухгалтерскую школу, в 1992 году – Омский сельскохозяйственный институт (зооинженер), в 2006 году – Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (бакалавр государственного управления).



Трудовую деятельность начал в 1985 году с должности бухгалтера совхоза. Последние годы был первым замакима СКО, затем – первым вице-министром сельского хозяйства РК.



4 сентября также сменили главу Нацбанка. Его возглавил Тимур Сулейменов вместо Галымжана Пирматова, который руководил Нацбанком с февраля 2022 года.



Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". Был вице-министром экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли.



Был членом коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике, возглавлял Министерство национальной экономики. Также был зампредом Нацбанка, помощником президента. В последние годы работал заместителем руководителя АП.



6 сентября у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева появился новый пресс-секретарь. Им стал Нурмухамед Байгараев, занимавший должность заместителя пресс-секретаря президента.



Ранее работавший пресс-секретарем Руслан Желдибай был назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.



Нурмухамед Байгараев родился 3 декабря 1987 года в Туркестанской области. В 2009 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Бакалавр политологии". В 2011 году окончил магистратуру по этой специальности. В 2017 году окончил магистратуру The University of Lancaster (Великобритания, выпускник программы "Болашак") по специальности "Управление проектами".



Трудовой путь начал в 2008 году в агентстве "Хабар" в должности редактора, затем работал продюсером программ. Также был продюсером творческого объединения по производству программ НТК АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", директором Департамента по аналитике и стратегическому развитию в НАО "Центр поддержки гражданских инициатив", занимал должность заместителя главного редактора АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан". С сентября 2019 по апрель 2022 год – главный редактор газеты "Айқын".



Затем возглавлял Департамент политической работы центрального аппарата партии Amanat.



Акимы



18 января акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов. Ранее на этом посту работал Ермаганбет Булекпаев, который стал акимом Карагандинской области в декабре 2022 года.



Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001 года. Был главным специалистом отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Актас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрьского района Караганды. С апреля 2022 года работал заместителем акима Караганды.



16 июня новым акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев. На этом посту он сменил одного из акимов-"долгожителей" Даниала Ахметова, который возглавлял Восточно-Казахстанскую область с 11 ноября 2014 года.



До этого назначения Кошербаев был послом Казахстана в России.



Он окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Историк с преподаванием на иностранном языке", Дипломатическую академию МИД СССР по специальности "Международные отношения и внешняя политика".



Ранее занимал должности вице-министра сельского хозяйства, ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства РК и Министерства иностранных дел РК, заместителя министра иностранных дел РК.



1 июля акимом Петропавловска назначили Серика Мухамедиева, который до этого возглавлял район им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.



С 1 декабря 2022 года должность акима Петропавловска занимал Айдарбек Сапаров, который в свою очередь был назначен акимом Северо-Казахстанской области.



Серик Мухамедиев родился в 1965 году. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт в 1989 году по специальности "Инженер".



Карьеру начал в качестве начальника отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы в 1989 году. Впоследствии работал в коммерческом секторе – был экономистом, начальником коммерческого отдела, директором и финансовым директором в ряде частных компаний, руководил Управлением строительства, архитектуры и градостроительства.



Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал с бухгалтера совхоза, был акимом района Шал акына Северо-Казахстанской области. В последние годы работал акимом района М. Жумабаева СКО, заместителем и первым заместителем акима Северо-Казахстанской области; был первым вице-министром сельского хозяйства РК.



10 июля Шакир Кейкин стал акимом Атырау.



Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "Горный инженер".



Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО "Теңізмұнайкомплект".



С марта 2023 года и до нынешнего назначения занимал должность руководителя Департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.



5 сентября назначили нового акима Актюбинской области. Им стал Асхат Шахаров. Он сменил Ералы Тугжанова, который возглавлял область с 31 августа 2022 года.



Асхат Шахаров родился 3 октября 1978 года. Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма (специальность "Преподаватель физической культуры – тренер по спорту"), Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (специальность "Экономист-международник"), Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (аспирантура).



Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности преподавателя кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова. В последние годы работал акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области, акимом Зеленовского района ЗКО, акимом Актобе.



С ноября 2022 года занимал должность государственного инспектора Администрации президента РК.



В этот же день был назначен и новый аким Жамбылской области. Им стал экс-министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.



Ербол Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. Он окончил КазНУ им. аль-Фараби (бакалавр юриспруденции), Институт экономики и права КазГНУ им. аль-Фараби (магистр экономики).



Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности главного специалиста Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.



В последние годы был председателем правления, членом Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро", и. о. заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП РК, вице-министром финансов РК, вице-министром сельского хозяйства РК.



Габит Сыздыкбеков стал новым акимом Шымкента. Он сменил Мурата Айтенова, который был на этой должности с 21 января 2020 года



Габит Сыздыкбеков родился 8 июля 1980 года в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.



В последние годы был послом по особым поручениям МИД РК, послом РК в Сербии, первым заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.



До назначения акимом занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата правительства.



12 сентября акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков. Он был назначен вместо ранее уволенного с неприглядной формулировкой Ержана Иманзаипова.



Ранее Хабылбеков был первым замакима Павлодарской области.



Он родился 12 мая 1986 года в Павлодаре. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений (бакалавр юриспруденции), Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (транспортное строительство, магистр техники и технологии).



Ранее работал заместителем акима в разных городах и районах, руководил Управлением строительства Павлодарской области, был заместителем акима Павлодара.



23 сентября Гауез Нурмухамбетов стал акимом Северо-Казахстанской области. Прежний аким региона Айдарбек Сапаров ушел на повышение – возглавил Министерство сельского хозяйства.



Гауез Нурмухамбетов родился в Костанайской области 11 июля 1968 года.



Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "Ученый-агроном", Челябинский государственный университет по специальности "Юрист" и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова по специальности "Экономист".



До назначения был депутатом Сената Парламента РК.



Самые резонансные увольнения



Бывший министр по ЧС Юрий Ильин лишился должности 10 июня. Он занимал эту должность с 11 сентября 2020 года по 18 января 2021 года. Затем был переназначен 11 января 2022 года и 4 апреля 2023 года.



На его место пришел Сырым Шарипханов, ранее работавший начальником Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.



Смена кадров случилась на фоне крупных лесных пожаров в Абайской области. Во время пожара погибли три лесника, выгорела огромная площадь лесных массивов. Ильин поплатился креслом министра из-за того, что своевременно не вылетел в очаг ЧС.



Зульфия Сулейменова, возглавлявшая Министерство экологии и природных ресурсов с 4 января 2023 года, была переназначена на эту должность 4 апреля и проработала на ней до реорганизации министерства – 1 сентября 2023 года. Это была одна из самых молодых и обсуждаемых министров.



Никто и никогда не получал столько негатива в свой адрес, как эта молодая и хрупкая девушка. Ей нередко выражали недоверие, но больше всего хейта прозвучало в ее адрес во время крупных лесных пожаров в Абайской области. Тогда из-за них своего поста лишился глава МЧС Юрий Ильин, такое же будущее прочили и Сулейменовой.



Но она мужественно вылетела в очаг возгорания вместе с главой государства и принимала участие во всех мероприятиях. Во время одной из встреч с родственниками погибших лесников все увидели, как министр пустила слезу…



Однако когда случилась реорганизация министерства (см. выше), Зульфия Сулейменова все же лишилась своего поста. После чего написала несколько резонансных постов в социальных сетях, в которых рассказала, какую большую работу проделало министерство под ее руководством. Также поделилась информацией о том, что ее несколько раз пытался уволить прежний министр экологии, ставший при ней заместителем – Ерлан Нысанбаев.



Он, кстати, возглавил Министерство экологии и природных ресурсов после реорганизации.



Достаточно долго держалась интрига – получит ли новую должность Зульфия Сулейменова после своего неоднозначного увольнения… И вот 21 сентября стало известно, что она стала советником президента – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству.



30 октября в Алматы сменился генконсул России. Приказом МИД России новым генеральным консулом назначен Дмитрий Тураев.



Ранее должность генерального консула России в Казахстане занимал Евгений Бобров.



23 августа 2023 года в интервью одному изданию он заявил, что в Казахстане есть "спад в уровне использования и изучения русского языка".



28 августа официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал это высказывание. Смадияров предположил, что бывший дипломат не в курсе актуальной ситуации, и привел данные Министерства просвещения. После чего последовал отзыв дипломата.



26 августа 2023 года Ержана Иманзаипова освободили от должности акима Павлодара с непривычной в казахстанской практике формулировкой "в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара".



На этой должности он проработал с декабря 2022 года. Главными причинами увольнения стали коррупционные риски, а также отсутствие контроля за благоустройством города и плохая коммуникация с горожанами.



После увольнения он сделал заявление в социальных сетях, где написал, что солидарен с решением акима Павлодарской области Асаина Байханова о его увольнении, "так как в свете последних событий не имеет морального права дальше продолжать свою работу".



Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и в то же время извинился перед горожанами за своих коллег, которые были уличены в коррупции.



Лариса Черненко Источник - Zakon.kz

