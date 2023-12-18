Цены на мандарины в Узбекистане упали до рекордно низкого уровня

13:30 20.12.2023

За последние недели средняя оптовая цена на данный продукт снизилась на 20 %.



Оптовые цены на мандарины в Узбекистане продолжают снижаться, достигнув нового минимума за это время года.



С 8 по 15 декабря текущего года средняя оптовая цена мандарина снизилась с 10 тысяч до 8 тысяч сумов за кг, то есть на 20 %.



Учитывая еженедельное снижение оптовых цен на эту продукцию за последние 2 месяца, средняя оптовая цена на мандарины с 20 октября по 15 декабря снизилась с 29 тыс. до 8 тыс. сумов за 1 кг, то есть в 3,6 раза.



Кроме того, по состоянию на 15 декабря 2023 года средняя оптовая цена на мандарин в Узбекистане на 27% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года и на треть ниже, чем на эту же дату 2021 года.



С 20 октября по 10 ноября текущего года средняя оптовая цена мандарина снизилась с 29 тыс. до 20 тыс. сумов.