 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.12.2023
14:19  Между нами, елбасами... Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве
13:30  Цены на мандарины в Узбекистане упали до рекордно низкого уровня
12:42  Итоги 2023 года в Казахстане: самые важные назначения и резонансные увольнения
12:38  КырДепутаты изменили флаг своей страны
12:29  "Чистые игры". Эковолонтеры СНГ провели форум в Москве
12:28  "Жучок" раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
12:25  ЦентрАзия на пороге мира: удастся ли Таджикистану и Кыргызстану окончательно решить приграничную проблему? - Ш.Ризоен

12:10  Андижанский врач и блогер Отабек Ахлиддинов приговорен к 7 годам лишения свободы
10:21  Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах
10:18  Сможет ли Израиль победить? - Мих.Ошеров
09:41  Михаил Мишустин напомнил Си Цзиньпину про наступающий год дракона
09:34  Пять фронтов против однополярного глобализма, - Александр Дугин
04:23  Казахстан. Оценка населением деятельности органов власти, - Гульмира Илеуова
00:07  Воссоединение России с Калининградом неизбежно? - СП
00:04  Что ждет экономики стран - участниц Евразийского банка развития в ближайшем будущем?
00:02  Метаморфозы войны в Газе. Кому звонит Нетаньяху, когда "дело швах"? - В.Овчинский
Вторник, 19.12.2023
22:08  США усмиряют Красное море. Коалиция из десяти стран позаботится о защите судоходства от хуситов, - Къ
22:01  "Политическое самоубийство": Армения не явилась на заседание ОДКБ
21:56  Президент Узбекистана подписал закон о переходе на смешанную избирательную систему
20:59  Всерусская идеология рождается сейчас на фронте. Русский человек на войне становится субъектом, - Александр Дугин
18:34  Хуситы обещают топить все, что поплывет Баб-эль-Мандебским проливом
18:28  ФРГ пошла на рекордную газовую сделку с Норвегией ради снижения зависимости от России
18:12  Пропавший 15/12 хоким Бекабадского района Узбекистана Мирзаев нашелся - в СИЗО
16:43  УзбКадры. Арестованы замхокима Наманганской области Саидахмад Султанов и хоким Бухарского района Хайрилло Жураев
16:38  Катастрофа мирового масштаба. Израиль втягивает США в большую войну, - Петр Акопов
16:19  Католическая церковь (Римский папа буллой Fiducia supplicans) разрешили благословлять однополые пары
14:04  Война за мир. О нынешнем положении и ближайших перспективах, - Николай Сорокин
14:01  Очередной полу-ребенок (Жанна Дубирова) назначена замминистра строительства и промышленности KZ
13:55  Назначен новый хоким Намангана - Анваржон Отаходжаев
12:53  Изгнание с Синая. Участники конференции в Египте пострадали из-за политики и искусственного интеллекта
12:45  Гора просто треснула... Фееричное извержение вулкана Гриндавик в Исландии (видео)
12:41  КНДР в этом году установила рекорд по выпущенным межконтинентальным баллистическим ракетам
12:36  В Россию пришел депрессивный штамм ковида
10:11  США готовят развал Турции? О чем говорилось на тайной встрече лидеров ХАМАС, - СП
08:59  Мощное (6,2 магнитуда) землетрясение в центре Китая - объявлено о более 110 погибших
07:55  Когда сменится власть, флаг будет возвращен, - Кырдепутат Самыйкожо
06:52  Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме" раскрыла Казпрокуратура
01:16  Самаркандцы обратились к Саиде Мирзиеевой с просьбой помочь остановить строительство тоннеля
01:04  Как молодая художница из Таджикистана Хусноро Джураева рассказывает о социальных проблемах через свои картины
00:59  Талибы возрождают афганскую военную авиацию
00:57  Каково нынче быть мигрантом-гастарбайтером из ЦА в РФ? - В.Панфилова
00:55  РосВласти увлеклись косплеем СССР
00:43  Залкарбек Каримов назначен мэром кыргызского Узгена
00:29  Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства, - Геворг Мирзаян
00:11  Курды закладывают фундамент для переустройства Сирии, - И.Субботин
00:05  Что такое социализм по-китайски и приживется ли он в России? - Ю.Тавровский
00:02  Ресурсы подземных вод Таджикистана, - Камолидин Сирожидинов
Понедельник, 18.12.2023
23:37  29 лет((( Скончался обаятельный "Пухляш" группы Little Big
23:35  18-летний парень погиб при обрушении в здании дворца культуры в Шымкенте
22:58  Путин опять сигналит Западу о мире, - Мих.Ростовский
22:51  Израиль идет к краху. Ключи от Иерусалима находятся в Вашингтоне, - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Между нами, елбасами... Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве
14:19 20.12.2023

Президент России Владимир Путин провел частную встречу с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в прошедшие выходные в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

"[Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная встреча с президентом. Это мы можем подтвердить, да", - сказал Песков.

О том, что первый лидер Казахстана прилетел в Москву для встречи с российским коллегой, сообщил 18 декабря телеграм-канал "Взгляд на Восток" со ссылкой на блогера Антона Бударова. По его словам, Назарбаев "хочет заручиться поддержкой Москвы, чтобы вернуть себе былые позиции".

В последний раз Назарбаев встречался с Путиным в Москве в июне 2022 года. Тогда сообщалось, что во время дружеской встречи они обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703071140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Е.Кошанов принял участие в совместном заседании Совета и XVI пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Объем пассажирских авиаперевозок вырос на 23% в Казахстане
- В Казахстане в два раза увеличат штрафы за выброс мусора вне установленных мест
- Оценка населением деятельности органов власти в конце 2023 года
- Проводятся заседания Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсудили законодательные инициативы по развитию отечественной издательской индустрии
- Штрафы "Эйр Астаны" оплатят пассажиры – эксперт
- Правительственная делегация Казахстана выразила соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  