РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола. Дурковатое решение

16:11 20.12.2023

РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола Дмитрий Зубарев



Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), сообщил вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

По его словам, решили, что РФС в Азию переходить не будет, все поддержали решение единогласно, "Россия – это Европа", передает ТАСС.



Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в начале декабря обсудит возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).