Новый миграционный закон разорвет правительство Макрона, - Къ

17:16 20.12.2023

Французский парламент определился с мигрантами

Чем грозит республике и ее президенту стремительное принятие резонансного законопроекта

Законопроект об иммиграции, вызвавший во Франции немало споров, был стремительно одобрен во вторник - сначала в Сенате, а потом и в Национальной ассамблее. Как считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов, эта тактическая победа президента Эмманюэля Макрона и его министров сулит стране поворот вправо, решающее усиление влияния соратников Марин Ле Пен и в перспективе - внутренний раскол правительственной коалиции.



Редко когда законы во Франции принимают столь стремительно. Во вторник утром документ еще находился в согласительной комиссии, где семь депутатов Национальной ассамблеи и семь сенаторов "штопали" статью за статьей законопроекта, отвергнутого Ассамблеей 11 декабря. Тогда в едином порыве против него проголосовали и левые, и крайне правые. Первые - потому что не желали такого закона вообще, вторые - потому что считали поступившую на голосование версию беззубой. Тогда, перед 11 декабря, вариант Сената, который резко ужесточал предложения правительства, был снова смягчен в законодательной комиссии Ассамблеи - и вот вам результат: закон не устроил ни одних, ни других.



После этого левые неделю праздновали победу, а автор закона Жеральд Дарманен подал в отставку, правда, президент ее не принял. Критики заговорили о том, что Франция не в силах прийти к согласию по такому жизненно важному для нее вопросу.



Между тем правые, проголосовав 11 декабря "против", ясно дали понять: если законопроект будет возвращен к жесткому варианту, они проголосуют "за".



Этим в итоге и занималась согласительная комиссия вплоть до 19 декабря. Утечки свидетельствовали о том, что постепенно законопроект снова поворачивает вправо.



Правительство активно участвовало в торге, проводя многочисленные встречи с депутатами парламента, пытаясь убедить их найти компромиссы или просто заставить голосовать "правильно".



Во вторник днем новый вариант закона - скорее "сенаторский", чем "правительственный" - вышел из согласительной комиссии. В 19 часов он поступил в Сенат, где сразу же был одобрен 214 голосами против 114. В 21:30 его передали в Ассамблею. Левое крыло парламента попыталось повторить свой демарш и снова потребовало отмены голосования, но, в отличие от 11 декабря, осталось в меньшинстве.



Национальная Ассамблея приняла закон подавляющим большинством голосов - 349 "за" и только 186 "против".



Одобрили закон все 62 депутата от правых "Республиканцев" и 88 членов "Национального объединения" Марин Ле Пен. Любопытно было наблюдать на диаграмме парламентского амфитеатра красный сектор "против" слева и мощный синий "за", смещающийся справа налево - с отдельными красными точками депутатов-диссидентов, пошедших против своего партийного большинства. По первым подсчетам, 20 членов правительственной партии "Ренессанс" (из входящих в нее 170) проголосовали "против", а 17 - воздержались.



Еще заметнее были противоречия в правительстве. Несколько министров кабинета Элизабет Борн пригрозили отставкой в случае одобрения такого жесткого закона. В их числе министр здравоохранения Орельен Руссо, министр транспорта Клеман Бон, министр промышленности Ролан Лескюр и министр высшего образования Сильви Ретайо. В среду информация о добровольной отставке господина Руссо подтвердилась. Следствием может стать переформирование правительства или даже отставка кабинета.



О содержании законопроекта "Ъ" писал 28 ноября.



Принятый вариант очень близок к "сенаторской" версии и, по общему мнению, является самым жестким иммиграционным законом Пятой Республики.



Левые полемисты даже сравнивают его с указами времен профашистского режима Виши. Тем не менее правительству удалось немного смягчить сенаторскую жесткость. Стороны сделали шаг навстречу друг другу - например, по вопросам социальной и медицинской помощи государства нелегалам и их семьям. Отказ от нее казался бы, возможно, справедливым в глазах многих французов, но привел бы к странной ситуации. Не ждать же правительству, когда нежелательные иммигранты исчезнут сами собой от голода и болезней, да и вряд ли сами они согласились бы без сопротивления с такой перспективой.



Сенаторы потребовали пятилетнего ценза пребывания во Франции для того, чтобы претендовать на социальную помощь. Правительство предложило компромисс: пять лет для тех, кто не работает, и три месяца по-прежнему для тех, кто работает. Медицинская помощь будет пока оказываться иммигрантам в прежнем размере, но премьер-министр Элизабет Борн обязалась в письме председателю Сената Жерару Ларше начать в 2024 году соответствующую реформу системы здравоохранения.



Папа Франциск выступил в поддержку иммигрантов

С одной стороны, правительство может праздновать победу: один из ключевых законов второго президентского срока принят, причем "честным голосованием", без применения печально известной французам силовой статьи 49.3, позволяющей правительству проталкивать непопулярные меры. С другой стороны, многие обозреватели считают, что победа эта пиррова: успешным попыткам Эмманюэля Макрона балансировать между правыми и левыми пришел конец, и теперь он стал заложником решений, принимающихся в стане Марин Ле Пен, без согласия которой законопроект не прошел бы в Национальной ассамблее. Впрочем, последнее слово пока остается за Конституционным советом, которому предстоит проверить документ на соответствие Основному закону страны.



Видимо, желая объясниться с соотечественниками, президент Франции назначил на вечер среды выступление на телевизионном канале France 5.



20.12.2023,